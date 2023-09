Huawei Mate 60 RS Ultimate Design: Inovație și Eleganță în Lumea Smartphone-urilor de Lux

Huawei, unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri la nivel mondial, a surprins din nou piața tehnologică prin lansarea seriei Mate 60 RS Ultimate Design, marcând un nou standard în domeniul telefoniei mobile de lux. Această nouă gamă se distinge prin performanțe superioare și finisaje de excepție, stabilind un nou record în materie de preț, depășind chiar și modelul anterior, Huawei Mate X3.

Designul inovator și unic al modelului Mate 60 RS Ultimate Design atrage imediat atenția. Chasiul smartphone-ului este realizat dintr-o combinație de verre și ceramică, oferind un aspect estetic deosebit și o textură plăcută la atingere. Huawei a anunțat cu mândrie că acest model este primul smartphone din ceramică roșie produs în serie, oferind și o variantă în culoarea neagră. Un alt element distinctiv îl reprezintă modulul foto octogonal, cu o dispunere simetrică a obiectivelor, situat pe spatele aparatului.

În ceea ce privește sistemul de operare, Mate 60 RS Ultimate Design rulează pe HarmonyOS 4, un sistem care va înlocui definitiv Android în versiunea NEXT. Mai mult, acesta va fi primul smartphone care va oferi comunicare prin satelit în mod nativ, nu doar în situații de urgență, ci și în viața de zi cu zi. Deși nu s-au oferit detalii despre procesor, Huawei are toate competențele necesare pentru a dezvolta un smartphone de top.

Cu toate acestea, există și un dezavantaj major: smartphone-urile Huawei nu sunt compatibile cu aplicațiile și serviciile Google, ceea ce poate reprezenta un impediment semnificativ pentru majoritatea utilizatorilor occidentali. În plus, Huawei Mate 60 RS, la fel ca și modelul Huawei P60 Pro, va fi comercializat doar în China, având un preț de aproximativ 1543 € pentru versiunea cu 16 Go de RAM și 512 Go de stocare, și 1700 € pentru versiunea 16/1 To.

În concluzie, Huawei Mate 60 RS Ultimate Design reprezintă un pas înainte în evoluția smartphone-urilor, combinând tehnologie de vârf cu un design elegant și materiale de calitate superioară. Cu toate acestea, incompatibilitatea cu serviciile Google și disponibilitatea limitată pe piața chineză ar putea restrânge semnificativ audiența țintă a acestui model inovator.