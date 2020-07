Huawei Mate V – iata cu ce seamana rivalul lui Galaxy Z Flip

Huawei lucreaza la un telefon pliabil similar cu Galaxy Z Flip de la Samsung. Botezat Mate V, acest flagship este construit in jurul unui ecran pliabil pe orizontala si va beneficia de un breton destul de generos. Iata primele informatii pe care le detinem cu privire la designul sau.

In primul si in primul rand, Mate V se anunta extrem de diferit de Mate X si Mate Xs. Dupa cum era de asteptat, este vorba despre un smartphone cu clapeta, asemanator modelului de la Samsung, Galaxy Z Flip si a celui de la Motorola, Razr.

Aparatul este construit in jurul unui ecran care se pliaza pe verticala. In partea superioara avem un ecran AMOLED si un breton destul de generos care gazduieste senzorul foto pentru selfies. Astfel, Huawei se diferentiaza de Samsung care opteaza mai degraba pentru un ecran Infinity Flex cu perforatie. In partea din spate, Huawei Mate V afiseaza un aparat foto cvadruplu aliniat pe verticala. Regasim un flash LED in partea dreapta. Mai jos de aparatul foto, Huawei a integrat un ecran secundar. La fel ca in cazul lui Galaxy Z Flip, acest ecran permite afisarea unor informatii contextuale precum ora, nivelul de autonomie al bateriei sau ultimele mesaje primite. Pentru moment nu se stie cand va lansa Huawei primul sau telefon cu clapeta. Grupul chinezesc ar putea profita de conferinta dedicata lui Mate 40 pentru a prezenta Mate V. O prezentare oficiala ar putea avea loc in octombrie.