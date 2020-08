Huawei Mate X2 – un nou jucător pe piața telefoanelor pliabile

Huawei Mate X2 pare a fi soluția potrivită într-o industrie a căror vânzări încetinesc și care simte nevoia de ceva nou, care să trezească interesul. Odată ce va fi scos din fabrică, se dorește ca acest dispozitiv cu ecran dual și flexibil să atragă atenția atât pe nișa sa, cât și în categoria gadget-urilor cu 5G.

Au existat mai multe zvonuri pe parcursul timpului, dar acum se pare că telefonul a fost patentat de către National Intellectual Property Administration din China. În comparație cu Mate X (design surprinzător dar cu probleme tehnice de durabilitate), Huawei își concentrează acum toate eftorturile pe o versiune tip carte care se pliază precum Samsung Galaxy Z Fold2 sau Microsoft Surface Duo.

Ecranul său OLED pliabil este vedeta din lumina reflectoarelor. Tipul de protecție nu este menționat, dar s-ar putea să fie același ca cel de la Samsung, un plastic morfozat cu sticlă.

Ceea ce ar trebui să atragă cel mai mult atenția este cel de-al doilea ecran localizat pe partea stângă a smartphone-ului, considerat a fi unul dintre cele mai mare avantaje. În principal, rolul său este de a oferi, într-un mod mult mai facil, acces la notificări, apeluri și alte funcții.

Când e închis, din partea frontală, dispozitivul ar trebui să arate precum în imaginea de mai jos:

De altfel, în această imagine poate fi văzut și din partea laterală:

Într-un fel, design-ul face ca telefonul să pară solid, dar s-ar putea ca acest lucru să merite, în special, datorită faptului că are un sistem de camere avansate, care potrivit patentului are 4 senzori. În plus, vom putea vedea si un modul de două camere pe față.

Printre altele, bara ar putea include și alte lucruri interesante la care Fold2 a renunțat. Unul din ele este “Huawei M Pen” care mai mult ca sigur va fi folositor în utilizarea dispozitivului pliabil.

Pentru ceea ce ține de butoane, după cum putem vedea în imagini, ele nu există, dar ar putea fi implementate cu timpul.

Huawei Mate X2 pare a fi promițător. Cu toate acestea, nu avem suficiente informații pentru a putea cunoaște cu precizie ce va aduce mai exact smartphone-ul pliabil (precum hardware, mărimea ecranului, valabilitate, preț). Până când va fi disponibil publicului larg… este cale lungă, iar până atunci vom mai putea afla detalii ce ne stârnesc interesul prin intermediul zvonurilor sau a scurgerilor de informații.