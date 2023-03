Huawei Mate X3 oficial: Subțire și rezistent la apă

Huawei a prezentat noi modele de smartphone-uri și ceasuri la evenimentul său din China. Huawei Mate X3, care este prezentat drept concurent Galaxy Z Fold 4.

Huawei a prezentat multe produse de la smartphone-uri la tablete, de la ceasuri inteligente la căști la evenimentul de ieri. Unul dintre ei este; Telefonul pliabil Mate X3. Noul smartphone pliabil de la Huawei se remarcă prin corpul său mult mai ușor și rezistent la apă decât concurenții săi. A reușit să ofere grosime redusa fără a face compromisuri pe ecran, cameră, punctul bateriei.

Huawei Mate X3 are două ecrane cu rată de reîmprospătare de 120 Hz care se pliază ca niște cărți. Ecranul de acoperire măsoară 6,4 inchi și oferă o rezoluție de 2504×1080 pixeli, raport de aspect 20,9:9. Ecran intern, 7,85 inchi, rezoluție 2496×2224, raport de aspect 8:7,1. Există camere triple pe spate (50MP f/1.8 lat, 13MP f/2.2 ultra-wide, 12MP f/3.4 5x teleobiectiv) și două camere selfie de 8MP, câte una pe fiecare ecran. Există, de asemenea, un mod cu ecran divizat pentru apeluri video și vizionarea videoclipurilor, precum și un nou mod pe pat, care afișează vremea și ora.

Telefonul cu procesor vine cu Snapdragon 8 Plus Gen 1 si 12 GB RAM. Telefonul pliabil are o baterie de 4800 mAh care acceptă încărcare cu fir de 66 W și fără fir de 50 W. La fel ca Galaxy Z Fold 4, are certificare IPx8 și acest model are comunicație bidirecțională prin satelit.

Huawei Mate X3 este rezistent la apă și cântărește 239 g. Datorită noului design al balamalei, Mate X3 se poate închide plat. Începătorii spun că telefonul este impresionant de subțire. În ciuda grosimii reduse, se spune că balamaua permite selfie-uri confortabile din mai multe unghiuri.

Huawei Mate X3

Pret Huawei Mate X3

Huawei Mate X3 va fi pus în vânzare mai întâi în China. Prețul de pornire al telefonului (model 256GB); Este echivalent cu 2000 USD. Modelul de 512 GB costă 2.050 USD. Pretul modelului de 1TB este la 2350 USD.

Specificatii Huawei Mate X3