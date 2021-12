Huawei prezintă noul MateBook 14s pe care l-am primit şi noi la review, ne-am gândit că pentru acest review, să analizăm în primul rând punctele cheie de interes, vorbim despre design, display, partea audio, software, performanţa şi despre bateria acestui laptop.

Introducere

Huawei a lansat recent laptopul MateBook 14s care arata foarte bine şi este productiv, din punctul meu de vedere, trebuie să ţinem cont că nu este un laptop de gaming, ci pentru productivitate, munca de birou, ceva divertisment gen Netflix, YouTube, HBO, câteva jocuri ce nu necesită un hardware mai puternic, este un laptop potrivit şi pentru un şcolar sau student.

Pentru cine este interesat să achiziţioneze acest laptop de la Huawei trebuie să ştie că există o ofertă până la sfârşitul anului 2021 prin care veţi beneficia de un an extra garanţie, deci veţi avea garanţie la acest laptop timp de 3 ani, şi pachetul va mai conţine şi o boxă Huawei Sound, un ghiozdan dedicat şi un mouse cadou. Mai multe detalii puteţi găsi pe site-ul oficial Huawei, prin accesarea acestui link.

Specificatii MateBook 14s

Sistem de operare: Windows 10 (compatibil cu Windows 11)

Display: 14.2in 2520×1680 LTPS (ecran tactil), 3:2, 213ppi, 90Hz

Procesor: Intel Core i5-11300H

RAM: 8/16 GB

Stocare: SSD de 512 GB/1 TB

Audio: 4 difuzoare, 4 microfoane

Baterie: nedetașabilă de 60Wh, incărcător USB-C de 90 W

Marime: 313,8×229,8×16,7mm

Greutate: 1,43 kg

Culori: Space Gray sau Spruce Green

Conectivitate: USB-A 3.2, USB-C x2 (Thunderbolt 4 opțional), HDMI, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5GHz 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1.

Altele: Buton de alimentare cu amprentă, Mufă pentru căști.

Deci, ce părere avem despre acest laptop? Vom analiza pe rând criteriile noastre de alegere a unui laptop iar la finalul articolului, vom oferi un verdict. Să începem!

Design

Nu am mai testat nici un laptop Huawei pentru a avea un alt reper, vorbim astăzi totuşi de un laptop foarte arătos, un laptop premium încă de la primul contact vizual cât şi tactil, îţi dai seama că este vorba de un laptop premium, foarte subţire, construcţia laptopului fiind dintr-un aliaj de aluminiu foarte bine finisat pentru senzaţia de premium.

Huawei MateBook 14s Review

Laptopul MateBook 14s este compact, probabil unul dintre cele mai compacte laptopuri de pe piaţa cu un display de 14 inch, ramele sunt foarte subţiri pentru că terminalul per total să fie cât mai portabil, conform specificaţiilor laptopul ar cântări în jurul valorii de 1,43 kg, ceea ce îl face cu adevărat uşor.

Fiind în categoria office/productivitate, avem nevoie de porturi şi chiar dacă vorbim de un laptop foarte subţire, nu ne lipsesc cele mai importante porturi de conectivitate, şi aici enumeram un port pentru mufa audio de 3.5mm, două porturi USB-C şi un HMDI în partea stângă a laptopului, în partea dreaptă vom găsi un conector USB-A 3.2 pentru a conecta un stick, cablu de date sau alte periferice. Porturile USB-C despre care am vorbit anterior pot fi folosite şi pentru încărcarea laptopului.

În România, laptopul poate fi achiziţionat în două variante de culori, Space Gray şi Spruce Green, pentru teste noi am avut varianta Space Gray care arata foarte bine, de asemenea, Spruce Green arata interesant, dar pentru Office, un gri se potriveşte de minune.

După deschiderea laptopului ne sare în ochi tastatură care este iluminată într-un mod ce nu îţi distrage atenţia dacă lucrezi într-un mediu mai întunecat dar este destul de capabilă să te ajute să vezi caracterele în cazul în care te-ai rătăcit. Avem două moduri de iluminare la tastatură, una mai puternică şi una mai slabă, nici un mod nu deranjează vizual şi este perfect pentru lucru.

Sunetul produs atunci când tastezi este satisfăcător, de asemenea cursa tastelor este de 1.5mm potrivit specificaţiilor, testând laptopul senzaţia oferită de cursă un pic mai lungă a tastelor – comparativ cu tastele altor laptopuri – oferă o senzaţie stabilă şi te obişnuieşti foarte rapid cu acestea.

Touchpad-ul este destul de mare pe acest laptop, ţin să precizez că nu am folosit nici un mouse în testele mele, m-am folosit exclusiv de touchpad-ul laptopului care răspunde foarte bine la comenzi şi chiar nu m-am simţit incomod în a-l folosi în regim de testare, probabil că într-un mod de lucru intensiv veţi avea nevoie de un mouse, dacă lucraţi de la un birou.

Camera web a laptopului este amplasată în partea centrală, sus a display-ului, chiar dacă nu am testat nici un laptop de la Huawei până acum ştiu foarte bine că aveau o metodă ciudată de a ascunde camera web, ceva mai incomod într-o tasta FN falsă, ideea e că de data aceasta chiar dacă cameră web este mult mai bine poziţionată pentru utilizare, nu avem un mod de ascundere fizic, pentru confidenţialitate, cred că acest lucru ar fi fost important, de asemenea rămânem la cameră web şi trebuie să spun cu dezamăgire că avem o calitate de doar 720p, cred că Huawei putea mai mult la capitolul cameră web.

În final pe partea de design, la deschiderea laptopului avem amplasat în partea dreaptă şi un senzor de amprenta pe butonul de power, am testat acest senzor răspunde bine, iar amplasarea lui îmi este comodă, cel puţin mie.

Display

Display-ul este un alt punct forte de pe acest laptop pe care nu ai cum să nu îl apreciezi, vorbim despre un laptop ce are un raport de aspect 4:3, ceea ce ar însemna că este împotriva trendului de laptopuri ce sunt mai late şi acest lucru ar putea părea descurajator, dar până nu îl încerci nu ai cum să îl apreciezi, pur şi simplu îţi oferă o vizualizare foarte clară în programele importante precum Office şi altele de productivitate, îmi place mult, am înţeles că Huawei are o tendinţă cu aceste raport de aspect, mi se pare interesant că şi-a făcut un obicei cu acest raport.

Laptopul livrează rezoluţia maximă de 2520 x 1680, ceva ce nu prea vedem pe un laptop, mai ales din această categorie. Mai departe avem un display ce ne oferă o rată de refresh de 90Hz pentru a comuta între 90 şi 60Hz Puteţi folosi combinaţia Fn+R, totul se vede fluid pe acest laptop iar culorile sunt ceea ce trebuie, nu avem un OLED totuşi tehnologia LCD LTPS reda negrul aproape perfect, nu este acelaşi negru livrat de un display OLED, totuşi culorile cel puţin pentru ochiul meu, sunt perfecte, Huawei spune în specificaţii că livrează 100% din gamă de culori sRGB şi ţin să îi cred pe cuvânt.





Display-ul este unul touchscreen, mi se pare foarte la indemana si stabil, raspunde bine la comenzi si, avand in vedere ca lucrez de obicei de pe PC/Desktop, avand aceasta functionalitate pe un laptop mi s-a parut interesanta.

Dacă ar fi ceva de reproşat la display, ei bine, în funcţie de preferinţe, atunci când veţi folosi Netflix, YouTube sau alt serviciu de streaming, producţiile fiind pentru un ecran cât mai lat, vom avea nişte bari negre sus şi jos ceva mai groase.

Audio

Pe partea de sunet, Huawei a ales să ne aducă un total de 4 difuzoare pe MateBook 14s, două dintre acestea sunt sub laptop iar celelalte sunt în încorporate în cadrul superior. Calitatea audio este peste medie când vine vorba de categoria audio pe un laptop, totuşi nu ne putem aştepta la o calitate comparabilă cu a unui set de căşti, sunetul este mai mult decât decent pentru un laptop şi este potrivit pentru serviciile de streaming.

MateBook 14s ne oferă tot un număr de 4 pe partea de microfoane, acest număr de microfoane ajuta la folosirea funcţiei de anulare a zgomotului dar şi pentru a capta sunete de la o distanţă cât mai mare. Nu am testat în apeluri microfonul, însă din testele făcute pe înregistrări cu aplicaţia din Windows, pot spune că Huawei a făcut o treabă bună şi la acest capitol, nu ai zgomot de fundal, sunetul este cât se poate de clar, dacă aveam şi o cameră web ceva mai bună probabil era unul dintre cele mai potrivite laptopuri pentru Zoom şi alte aplicaţii de conferinţe şi telemunca.

Software

La prima aprindere când este scos din cuie, laptopul necesita o configurare a sistemului Windows 10, sistem cu care vine preinstalat laptopul Huawei.

De asemenea, MateBook 14s este eligibil pentru Windows 11, prin configurarea sistemului de operare Windows 10 veţi fi întrebat dacă doriţi un upgrade la noul sistem de operare lansat anul acesta, dacă nu doriţi un upgrade imediat, puteţi să îl faceţi la o altă dată, când doriţi, deci nu vă pierdeţi şansă de a avea Windows 11 pe noul laptop, în cazul în care doriţi să mă ai aşteptaţi remedieri de erori şi fixări de securitate, având în vedere că vorbim de un sistem de operare mai nou.

Laptopul mai vine şi cu tehnologia Huawei Share, care este implementată în touchpad, cu această tehnologie te poţi conecta instant, prin NFC la mai multe dispozitive Huawei, fie ele telefoane, tablete sau alte gadget-uri, eu am testat tehnologia cu un Huawei P40, şi s-a conectat prin NFC instant, puteam vedea pe ecranul laptopului ceea ce văd pe telefon şi puteam transfera fişiere cu drag and drop.

În rest, vorbim despre un software comun, este vorba de Windows, laptopul este foarte bine optimizat pentru acest sistem de operare iar tehnologia conectare cu alte dispozitive Huawei este interesantă, mai ales dacă dorim să investim în ecosistemul Huawei.

Performanţa

În România, vom primi MateBook 14s cu Intel core i5-11300H, 16GB RAM, stocare SSD 512GB, mai există şi o variantă cu 8 GB RAM, totuşi pentru teste am primi varianta cu 16 GB RAM, deci tot pe aceasta o pot recomanda.

Sunt de părere că utilizarea de zi cu zi a unul laptop contează cel mai mult, totuşi, pentru a avea câteva repere în testarea acestui laptop pentru utilizatorii ceva mai pretenţioşi, am folosit câteva teste benchmark, 3dmark şi Geekbench 5 foarte populare printre testarii de laptopuri si alte terminale. După cum veţi putea vedea din capturile de ecran de mai jos, laptopul nostru este unul cu o performanţă peste medie, cu siguranţă dacă aveam şi noi acces la laptopul cu i7, care este vândut prin alte ţări din Europa, puteam vorbi aici de o performanţă mai mare, dar şi la un cost pe măsură.





Pentru că am zis că utilizarea de zi cu zi este cea mai importantă, vorbim acum despre o mică experienţă de gaming şi una de lucru. V-am mai amintit că laptopul nu este unul de gaming, totuşi în comparaţie cu alte terminale de pe piaţă pentru office, acest laptop chiar îţi poate rula jocuri precum CS: GO sau LOL, dar ideea e că trebuie să ajustezi setările în aşa fel în cât să prinzi cele 60 de fps-uri ce fac jocul mai fluid, opţiunea grafică incorporata este peste medie când vine vorba de laptopuri office, nu vorbim de soluţii de gaming, şi cu siguranţă dacă doreşti să joci ceva o poţi face în limita bunului simţ, nu te aştepta la jocuri cu grafica foarte bună şi multe fps-uri.

Rămânem la partea de divertisment, am folosit laptopul pentru Netflix, nu m-au deranjat barile pentru că ecranul este cât mai pătrat, iar culorile şi faptul că aveam 90Hz, oferă o fluiditatea foarte bună în redarea conţinutului, mie îmi place acest lucru şi îl apreciez.

Pe partea de productivitate, în photoshop pentru a edita poze şi altele, acest laptop te poate ajuta fără nici o problemă, având în vedere calitatea foarte bună a culorilor şi a contrastului, chiar îl recomand în folosirea acestui program, am mai folosit şi Microsoft Office, la fel nu am avut probleme de întârziere, drop-uri, experienţă a fost una foarte bună.

Vorbind despre sistemul de răcire a laptopului, acesta a reuşit să facă faţă, fără un alt accesoriu iar performanţele nu au fost reduse, concluzia fiind că cu laptopul aşezat pe birou, nu veţi întâmpina probleme de performanţe din cauza sistemului de răcire, nu am testat dar nici nu recomand să folosiţi acest laptop de pe suprafeţe textile moi care pot acoperi canalele de ventilaţie.

Baterie şi autonomie

MateBook 14s vine cu o baterie de 60Wh, suficientă pentru o zi de lucru în regim normal, în funcţie de ceea ce lucrezi, capacitatea acestei baterii poate scade, sau chiar creşte.

Având în vedere specificaţiile bateriei, ar trebuii cel puţin să puteţi utiliza laptopul 10 ore în regim normal, fără jocuri, nu este nimic revoluţionar aici, dar este într-adevăr peste medie, ideea e ca o zi de lucru pe acest laptop, departe de încărcător pentru mine cât şi pentru o persoană mai pe fugă este ceea ce trebuie iar acest laptop nu dezamăgeşte aici.

V-am spus că acest laptop are o baterie de 60Wh, totuşi pentru o încărcare cât mai eficientă încărcătorul din cutie este de 90Wh, laptopul având capacitatea de a se încărca foarte rapid. Nu am apucat să descarc până la 0% pentru a face o încărcare completă a laptopului, totuşi, am ajuns la 20/25% şi nu a durat mai mult de 60 de minute pentru că acest laptop să fie iar încărcat 100%.

Pentru a te putea folosi de încărcătorul de 90Wh, pe care îl veţi găsi în cutie, Huawei MateBook 14s, îţi mai oferă şi un cablu USB-C pentru încărcare, genul acesta de încărcare mi se pare foarte utilă şi cât mai „curată”. Putem încărca laptopul cu orice încărcător ce are USB-C (adică mai toate telefoanele au acest tip de încărcător), practic dacă ni se va strica vreodată încărcătorul şi avem nevoie urgentă de o încărcare, putem folosi orice încărcător de mobil iar laptopul nostru se va încărca, în funcţie de capacitatea acumulatorului vei avea şi o încărcare eficienta sau nu. Nu vă recomand la nici un gadget să folosiţi alte încărcătoare decât cele oferite de producător, însă atunci când e o urgenţă, am amintit că acest laptop poate fi încărcat, dar nu trebuie să devină o obişnuită lucrul acesta.

Verdict

După cum probabil v-aţi dat seama din cuvintele scrise mai sus, recomand acest laptop, vine cu o performanţă remarcabilă, un design plăcut, display cu o rezoluţie remarcabilă şi alte caracteristici pe care le veţi vedea doar pe acest laptop, mai jos voi oferi şi punctele pro şi contra. Ceea ce nu mi-a plăcut în mod mai special a fost calitatea camerei web, despre care v-am spus că este doar de 720p, Huawei fiind un lider pe sector foto, când vine vorba de telefoane, mă aşteptam ca aici să avem măcar o cameră web mai bună, la o rezoluţie de 1080p.

Pe lângă Performanţa bună, design plăcut, un display interesant, mai avem şi o tastatură impecabilă şi durata de viaţă a bateriei este satisfăcătoare, de asemenea tehnologia de conectare cu alte terminale Huawei cu doar o singură apropiere sau atingere de touchpad, mie cel puţin pentru că am un P40, mi se pare destul de utilă.

Preţ şi disponibilitate

Nu am luat la rând magazinele în care veţi putea găsi acest laptop, însă îl avem în mod oficial pe magazinul Huawei, în 2 variante, dintre care în acest moment, putem vedea disponibil doar varianta cu 16 GB RAM, variantă pe care o testez şi eu acum, probabil pe viitor în magazin va apărea şi varianta cu 8GB RAM, la un preţ ceva mai accesibil.

Când vine vorba de preţ, vom găsi acest laptop la preţul de 6.499 lei, în varianta Intel Core i5 şi 16GB+512GB în paleta de culori Space Gray, varianta Spruce Green costă 6.699 de lei, nu am preţ pentru varianta 8GB RAM, dar cu siguranţă va costa un pic mai puţin. În alte ţări avem şi o ofertă cu un Intel Core i7, de asemenea preţul pentru această versiune în România, nu îmi este cunoscut.

Potrivit comunicatului de presă de la Huawei, acest laptop vine cu bonus, HUAWEI Sound, Ghiozdan, Mouse şi Garanție extra 12 luni de zile, de asemenea putem selecta la 0 lei şi un „Gift box type 3 (bluetooth speaker black, phone stând, rectractable USB) „, un cadou ce cred că va fi disponibil doar până la sfârşitul anului la fel ca şi bonusurile menţionate.

Piaţa laptopurilor office este destul de mare şi în România, Huawei reuşeşte să se impună cu un laptop foarte bun pentru consumatori, şi mă bucur să văd că deşi pe piaţa telefoanelor trebuie să mai aşteptăm până Huawei îşi rezolvă treburile, vedem totuşi alte produse foarte bune de la Huawei şi aici nu vorbim doar de laptopuri, ci mai toate dispozitivele lor sunt bune cu un ecosistem ce le leagă foarte bine.