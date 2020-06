Huawei MateBook X Pro a fost anuntat de catre Huawei in data de 15 iunie, acest laptop are deja detalii despre pret si disponibilitate in Romania.

Acesta este un flagship de la Huawei in materie de notebook-uri, iar potrivit comunicatului de presa primit, este caracterizat prin eleganta design-ului, inovatie si inteligenta.

MateBook X Pro 2020 Edition, echipat cu procesor i7, cu o memorie de 16+1 TB,

NVIDIA® MX250, Touch Screen, Windows Pro Gray, este disponibil în România la

prețul recomandat de 7.999 lei, începând cu data de 15 iunie, în timp ce MateBook X

Pro 2020 Edition, dotat cu procesor i7, memorie de 16+1 TB, Winodws Pro Emerald

Green, va fi disponibil pe piață începând cu data de 10 iulie, la același preț.

Modelul MateBook X Pro 2020 Edition, cu procesor i5, memorie de 16+512 GB,

MX250 Touch, Windows Pro Gray, va putea fi achiziționat în România la prețul de

6.599 lei, începând cu data de 5 iulie.

Acest articol este in curs de actualizare, vom reveni cu informatii despre pret si disponibilitate. Citit comunicatul integral aici.