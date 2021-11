Huawei a prezentat Huawei Nova 9 pe 21 octombrie 2021, din această zi, telefonul a fost trimis pentru review la geeki.ro, din păcate nu am putut testa telefonul într-un timp mai util, având în vedere că terminalul a ajuns la noi pe dată de 25 octombrie, astăzi totuși reușim să publicăm un review „la sânge” pentru Huawei al cărui telefon Nova 9 are plusurile și minusurile sale.

Nu am mai testat un produs de ceva timp, fiind foarte ocupat cu evenimentele de lansare și alte campanii însă chiar dacă vine Black Friday, având în vedere popularitatea acestui telefon pe care cu siguranță o va avea măcar printre fanii Huawei, am zis că merită să postez o parere despre el, așa că vom lua pe rând următoarele criterii de review: Design, Ecran, Software, Hardware, Sectorul Foto, Autonomie și Performanță, etc, la sfârșit veți avea și notele pentru acestea, alăturate de plusurile și minusurile telefonului, având toate acestea sper că acest review să îți ofere o părere cât mai clară despre ceea ce poți cumpără în cazul în care te decizi să o faci.

Specificații cheie Huawei Nova 9

Pentru a ști despre ce telefon vorbim, și să plecăm de la început cu anumite informații clare despre acest smartphone, mai jos am să va ofer o lista cu specificațiile cheie generale ale acestui smartphone.

*Nova 9 vine pe piață globală în mai multe variante, pe piață Europeană, vom găși următoarea configurație:

Ecran : 120 Hz, OLED 6,57 inch la rezoluție FHD+

: 120 Hz, OLED 6,57 inch la rezoluție FHD+ Procesor : Snapdragon 778G 4G

: Snapdragon 778G 4G RAM : 8 GB

: 8 GB Stocare : 128 GB

: 128 GB Baterie : 4.300 mAh, 66 W încărcare rapidă

: 4.300 mAh, 66 W încărcare rapidă Cameră : Cameră principală de 50 Megapixeli f / 1.9, ultra wide de 8 Megapixeli f / 2.2, senzor de adâncime de 2 Megapixeli f / 2.4, macro de 2 Megapixeli f / 2.4 / Cameră frontală: 32 Megapixeli f / 2.0.

: Cameră de 50 Megapixeli f / 1.9, ultra wide de 8 Megapixeli f / 2.2, senzor de adâncime de 2 Megapixeli f / 2.4, macro de 2 Megapixeli f / 2.4 / 32 Megapixeli f / 2.0. Conectivitate : 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C

: 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C Sistem de operare: EMUI 12

Huawei Nova 9 in cutie

În cutie veți găși un încărcător de 66W, un cablu USB-C, o cheie SIM + o cărticică a dispozitivului, pe care nimeni nu o citește, de asemenea, ecranul este protejat de o folie de plastic ce vine o dată cu telefonul. Eu am mai primit și o husă, dar citind alte postări din presă românească, husă această nu se va află în pachetul final al utilizatorului. Și dacă întrebați de ce avem un încărcător ce nu se potrivește la o priză românească (în imaginile de mai jos), ei bine, acesta a fost încărcătorul primit la teste, dar utilizatorul final, la fel, va avea un alt conținut în pachet.

Design

Având în vedere cele spuse mai sus, nu are rost să mai precizez ce am primit în cutia lui Huawei Nova 9, trecem direct la design.

Telefonul poate fi achiziționat în două variante de culori, Starry Blue și Black (negru), eu la teste am primit varianta Starry Blue, care se vrea a fi într-adevăr mai feminină, cu toate acestea, dacă m-ai pune pe mine să aleg între cele două variante, cu siguranță, tot pe această varianta aș merge pentru că arată într-adevăr într-un mod mai diferit și plăcut.

Huawei Nova 9 Review

Huawei Nova 9 vine cu un design ce nu este unic, din păcate este prea evidentă asemănarea demențială cu Honor 50. Și nu spun neapărat că acest punct este unul culminant, însă prin simplul fapt că Honor a fost lansat înainte de Huawei (în iunie) cu acest design iar Huawei a copiat modulul de camere de la o fosta submarca, mă face să cred că situația de la Huawei pe sectorul telefoanelor mobile, nu numai că nu mai este „roz”, ci vorbim de o criză puternică.

Huawei Nova 9 (Stanga) si Honor 50 (adreapta)

Având în vedere faptul că totuși Huawei P50 a venit primul (dintre cele două mărci) cu un design dublu circular al camerelor principale de pe spatele telefonului, o să evit o altă discuție despre alte asemănări de design, și voi vorbi exact despre experiența mea.

Pe spatele dispozitivului în partea stânga avem rezervat locul pachetului de senzori foto, modulul total este unul oval ce cuprinde senzorii așezați în două cercuri, este un design plăcut, mie îmi place, pe lângă acest modul de camere pe spate mai avem inscripția „NOVA Huawei”, foarte drăguț, pe varianta primită de mine în culoarea Starry Blue, tot spatele dispozitivului arată premium. Spatele lui Huawei Nova 9 pare a fi dintr-un plastic, foarte bine finisat la atingere este plăcut și nu lasă urme de amprenta.

Nova 9

Pe laterale avem în partea dreapta butoanele de volum și power, clasice, ce sunt prezente pe toate telefoanele Huawei, în partea inferioară avem un difuzor, conectorul USB-C, un microfon și camera pentru micro sim ce se poate deschide cu cheiță din pachet, pe laterala stânga nu avem nimic iar în partea lateral superioară putem vorbi de încă un microfon. Lateralele sunt dintr-un aliaj metalic, plăcut la atingere ce este prezent și pe alte smartphone-uri de la Huawei, precum Huawei P40 Pro, testat anul trecut.

Nova 9

Nova 9

Pe partea din față telefonului avem un Display curbat cu o mărime de 6.57 inch și un raport ecran/corp (în față) de 89.9%, potrivit site-ului gsmarena.com, de asemenea experiența mea cu acest ecran este una plăcută, are un unghi de vizualizare mare. Camera principala se află în partea superioară a ecranului într-un „punct” centrat.

Dimneasiunea telefonului este de 160 x 73.7 x 7.8 mm și cântărește 175 g, acest lucru face că Nova 9 să fie un telefon mare, frumos și ușor.

Ecran

Vorbind în continuare despre Ecran, știm că acesta este curbat, are o mărime de 6.57 inch ce oferă un raport ecran/corp destul de mare, de aproximativ 90%.

Display-ul este un AMOLED, ce permite reproducerea a un miliard de culori, vine cu HDR10 și 120 HZ, din păcate nu am găsit nici un detaliu despre rezistență telefonului la apă și praf, deci trebuie să fim foarte atenți când îl achiziționăm, de asemenea, acest detaliu este destul de ciudat, având în vedere că telefoane din același segmanet de preț, sau chiar mai scăzut, vine cu o certificare ce atestă rezistență la praf și picături de apă, încă un detaliu ce întărește faptul că telefonul vine cu plastic pe spate.

Huawei Nova 9 Ecran

Setările din sistemul de operare Huawei cu privire la ecran sunt destul de diverse, avem modul adaptiv pentru rezoltuie ce oferă și o autonomie mai mare, dar putem alege și între 1560 x 720, ori 2340 x 1080 de pixeli, de asemenea mai găsim și moduri precum Mod întunecat, Confort ochi sau modul de citire, pe lângă toate acestea vom avea și câteva setări prestabilite pentru nuanțele de culori ale ecranului. Setări cu care sunt familiarizat de pe P40-ul pe care îl dețîn deja și de care sunt mulțumit în ceea ce privește experiența utilizatorului.

Huawei EMUI 12

Huawei EMUI 12

Software

Pe partea de software găsim la Huawei Nova 9 Review un EMUI 12 fără serviciile Google, după cum era de aștepta în mod oficial nu putem instala serviciile Google pe un telefon Huawei nici în 2021, dar pentru că deja acest subiect este invechid, să trecem peste experiența mea cu acest sistem de operare ce este de fapt o versiune custom a lui Android, varianta? Ei bine, credem că 10.

Sistemul de operare a lui Nova 9 este o peremiera în România, este primul telefon ce vine cu EMUI 12, OS lasant fără prea mult tam tam și sincer, ne așteptăm la HarmonyOS 2.0, sau ceva, Harmony, dar primim un EMUI ce pare a fi același sistem de operare cu HarmonyOS, dar cu altă denumire pentru piață globală, nu mă deranjează diferențele de nume atât timp cât avem aceleași avantaje.

EMUI a fost mereu o interfață custom foarte intuitivă și ușor de utilizat, de asemenea, este clean și fluidă, eu o folosesc în continuare de la seria P9 care a fost și primul meu telefon Huawei, mereu am avut doar cuvinte de laudă și în acest moment susțîn în continuare că este unul dintre cele mai bune sistem custom de pe telefoane.

1 of 9 - +

Am trecut peste vestea că Huawei nu are serviciile google, ei bine, de unde ne luăm aplicațiile? În primul rând avem AppGallery, o alternativă de la Huawei pentru Google Store, nu avem toate aplicațiile, nici suită Google, dar avem aplicații destul de populare și în mod constant apar noi aplicații în magazinul celor de la Huawei, pe lângă această veste mai avem și încercarea de a introduce din partea lui Huawei, alternativă „Petal” cu Petal Search și Petal Maps care răspunde bine dar cred că pentru experiența unui utilizator din România mai trebuie lucrat pentru a primi cel puțîn rezultate satisfăcătoare, pentru că cu o experiența generată de Google Service, de care suntem dependenți, nu ne putem pune, sau măcar găși alte alternative cât de cât bune.

Hardware

După cum am specificat și mai sus, Huawei Nova 9 vine cu un processor Qualcomm Snapdragon 778G, ce ne oferă doar conectivitate 4G, după cum știm, din cauza sancțiunilor din SUA, Huawei nu poate vinde telefoane cu conexiune 5G, când vine vorba de GPU, amintim Adreno 642L, care s-a descurcat bine în testele mele pe Asphalt 9, pe partea de RAM, telefonul primit de mine vine cu 8GB, și la stocare avem o memorie de tip UFS 2.1 cu capacitatea de 128GB.

Telefonul s-a descurcat bine în testele noastre, în jocuri, mai jos am să va ofer și un scurt video filmat în Asphalt 9, cu recorderul de pe telefon, jocul a fost dat la setările maxime și s-a mișcat foarte bine.

Camere

Fiind un telefon Huawei, cu sigurnata prima oară te gândești la hardware, la camere în special. Și da, pe spate avem un sezonr preluat de la P40 Pro, însă nu e chiar așa, senzorul princiapl de 50 MP, despre care vorbește toată lumea vine vara OIS și având în vedere că am testat ambele telefoane pot spune că diferența este una extrem de mare, nu putem compara cele două telefoane când vine vorba de camere, bine, având în vedere și prețul, nici nu ne așteptăm, dar nu putem vorbi de faptul că Nova 9 se ridică la calitatea pozelor realizate cu un P40 Pro.

Pe lângă „senzorul de la P40 Pro” mai avem și 2 senzori de 2MP, unul macro unul de zoom, senzorul 8MP, la fel nu m-a dat pe spate, pe timp de noapte și pe zi calitatea acestora nu au excelat.

Vorbeam de preț, pe mine sincer m-a dezamăgit segmentul foto, mai jos am să va ofer și câteva fotografii realizate cu acest telefon, telefon pe care l-aș pune fără îndoială sub Nord 2, pe care l-am testat acum puțîn timp.

Foto de zi

Huawei Nova 9 Camera pe zi 1 of 19 - +

Foto Noaptea

Foto realizate noaptea si in incaperi 1 of 8 - +

Zoom

Zoom pe timp de zi 1 of 4 - +

Video

*Video 1080p, 30fps.

Camera frontala

Pe partea de camera frontală, am fost totuși mulțumit de rezultatele obțiune, comparabile cu un telefon în jurul a 2000 de lei, senzorul de 32 MP, și-a făcut foarte bine treaba, pe partea de video la fel, însă nu avem o stabilizare foarte bună, lucru ce este cel puțîn deranjant, este un telefon Huawei de la care aveam așteptări mai mari.

Sunet

Nu am instrumente analiză a sunetului așa că voi oferi o scurtă părere pe baza a ceea ce am mai testat în același segment de preț. Huawei Nova 9 vine într-adevăr cu un singur difuzor ce se aude bine dacă ajustați volumul mai în jos, dacă doriți să aveți un volum mai mare, calitatea sunetului scade drastic, dar este destul de „gălăgios”, în sensul că sunetul este puternic dar fără un bass pe care mi l-aș dori.

Pe partea de conectivitate la audio, trendul este să nu mai avem mufă jack iar Huawei a confirmat acest trend în urmă cu mult timp așa că trebuie să ne mulțumim cu o pereche de căști bluetooth sau un adaptor pentru portul USB-C.

Huawei Nova 9 Sunet

Telefonul vine într-adevăr cu bluetooth 5.2, deci vom avea parte de cea mai nouă generație de conectivitate la căștile noastre, eu am primit în urmă cu puțîn timp la teste FreeBuds 4i, căști de la Huawei pe care le-am testat împreună cu acest telefon și s-a descurcat foarte bine, per total acele căști le recomand în continuare.

Autonomie

Autonomia este una destul de bună, pe mine telefonul în regim de testare m-a ținut 3 zile, fără cartelă SIM în el, cu siguranță în regim de uz zilnic, autonomia va scade la două zile.

Huawei Nova 9 Review betarie

Bateria telefonului este una de 4300 mAh iar în cutie veți primi un încărcător de 66W, din păcate eu pentru teste am primit un încărcător ce nu l-am putut folosi, așa că potrivit altor recenzii, telefonul s-ar încarcă în aproximativ 40 minute, ideea e că eu am folosit un încărcat de P40, standard, și telefonul a fost încărcat tot în același timp.

Huawei Nova 9 Review – Performanță și conectivitate

Pe partea de performanță, voi lasă testele să vorbească, teste din benchmark, ideea e că cea mai apropiată varianta testată de mine, este Nord 2 de la OnePlus, care după părerea mea este și mai ieftin și pentru publicul din România își merită mai mult bani, Huawei Nova 9 nu este un telefon rău, însă vine cu multe minusuri de care nu putem trece, cel mai important minus este lipsa serviciilor Google, lipsa conectivității 5G, camerele sunt mediocre, un punct ce mi-a plăcut este că în jocuri se mișcă bine, dar tot așa, degeaba îți iei telefon dacă nu poți fi productiv cu el.

1 of 10 - +

Pe partea de conectivitate, avem multe lipsuri, printre cele mai importante sunt enumerate: lipsa 5G și lipsa unui slot MicroSD, de asemenea, nu avem nici jack audio sau infraroșu, totuși acestea două din urmă, nici nu ne așteptăm să le primim.

Avem în cele din urmă conectivitate WI-FI 6, ultimul standard în domeniu ce oferă viteze foarte mari de aproximativ 1GBPS în WIFI, când vine vorba de download, și se ridică la 500/700 MBPS la upload, aceste date se vor schimbă în funcție de echipamentul pe care îl dețineți, dar și de furnizorul de la care aveți conexiunea de internet.

Avem GPS, la o calitate foarte bună, NFC, USB Type-C 2.0 (standard învechit….) și Bluetooth 5.2.

Preț

Huawei Nova 9 Review

În momentul de față pe eMAG, Huawei Nova 9 costă 2.499 de lei, în stoc epuizat, posibil, că după reumplerea stocului să avem un preț mai mic, telefonul poate fi achiziționat și de pe magazinul oficial Huawei.

Raport Preț/Calitate, dezamăgitor, dacă mă întrebi pe mine, nu aș cumpără în momentul de față acest telefon decât dacă aș fi un fan înrăit și nu m-ar interesa conectivitatea 5G și suportul pentru aplicațiile Google, în mod nativ. Telefonul arată bine când vine vorba de design, chiar dacă seamănă prea tare cu Honor 50, performanță în jocuri și autonomia este una bună, încărcarea la fel, totuși în comparație cu alte telefoane, chiar mai ieftine, Huawei Nova 9 nu își merită prețul de 2500 de lei.

Aștept la comentarii și părerile voastre cu privire la Huawei Nova 9, mai jos veți vedea și concluzia noastră.