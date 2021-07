Huawei nu mai este in TOP 5 în China

Situația Huawei este complicată, mult mai mult decât poate părea pentru mulți la început și se confruntă cu probleme nu numai pe piețele internaționale, în special în Statele Unite, unde tehnologia chineză continuă să fie vetoată astăzi. Acum, de asemenea, trebuie să se confrunte cu un declin lent, dar deja identificat, pe piața sa locală, China, cheia succesului său în urmă cu câțiva ani și principalul atu al mijloacelor de trai de astăzi.

Au fost momente, deja din păcate îndepărtate pentru companie, în care Huawei a fost considerat „Apple chinezesc” , iar cu acea carte de vizită a abordat o expansiune internațională care, până la blocada de către administrația Trump, a condus compania la vârf. Cu toate acestea, și deși primele luni după veto-ul SUA nu par să-și dezumoreze cifrele, de ceva vreme pare că impactul este în fiecare zi mai mare și, în consecință, numărul lor suferă semnificativ.

Pare incredibil că în urmă cu doar un an Huawei a fost compania care într-un singur trimestru a vândut 55,8 milioane de dispozitive, depășind astfel Samsung cu cele 53,7 milioane de unități vândute și a devenit astfel cel mai bine vândut brand din lume. Acum, chiar și atunci, în al doilea trimestru al anului 2020, vânzările sale au scăzut deja cu 5% în China, comparativ cu vânzările din aceeași perioadă a anului precedent. Paradoxal, în acel moment Huawei atingea vârful, dar începea un declin rapid.

Mulți au crezut la momentul respectiv că Huawei a evitat glonțul, că veto-ul SUA nu a slăbit tehnologia, iar scăderea vânzărilor în China a fost atribuită circumstanțelor asociate pandemiei, dar văzută acum cu o mică perspectivă, se pare că era semnul a altceva și că directorii companiei îl acuzaseră deja și cu siguranță ar fi început deja să lucreze la asta.

Astăzi nu mai vorbim despre perspective, ci despre rezultate și, după cum putem citi într- un raport de vânzări IDC, Huawei nu mai este printre companiile care vând cele mai multe smartphone-uri din China. După cum probabil știți deja, consultanții întocmesc de obicei liste de vânzări în care arată datele individuale ale principalelor companii și, închizând aceste tabele, un agregat cu vânzările din restul pieței, grup care este denumita de obicei cu genericul „Alții „. O categorie în care, pentru prima dată în ultimii ani, se adaugă la vânzările companiei.

În clasament găsim, în ordine descrescătoare, Vivo (23,8%), Oppo (21,1%), Xiaomi (17,2%), Apple (10,9%) și Honor (8,9%) . Și este foarte surprinzător, cunoscând pozițiile pe care Huawei le-a ocupat în urmă cu doar un an, să verificăm că în al doilea trimestru al acestui 2021 nici măcar nu a atins 9% din vânzările din țara sa, ceea ce i-ar fi dat poziția a cincea. Cu acest rezultat, acesta dispare de pe lista celor mai bine vândute mărci.

Există două căi pe care Huawei le poate lua astăzi și, din fericire pentru tehnologie, ambele sunt compatibile. Pe de o parte, cel mai evident lucru este să incerce să isi imbunatateasca vânzările. Eforturile cu HarmonyOS ar putea fi pozitive în acest sens, mai ales dacă se reuseste să atraga alți producători (atât locali, cât și internaționali) pe platforma Huawei. Problema? Probabil că mulți dintre aceștia văd oportunitatea de a scăpa de un rival formidabil și, în consecință, preferă să rămână pe Android, în așteptarea următoarelor mișcări ale administrației americane.

A doua modalitate de a încerca sa-si garanteze persistența este diversificarea. Huawei nu numai că produce smartphone-uri, știm cu toții acest lucru, dar această diversificare nu numai că trebuie menținută, ci și sporită și, pe cât posibil, internaționalizată. De exemplu, în aprilie a acestui an am întâlnit Arcfox Alpha S, prima sa mașină și care, datorită caracteristicilor, designului și performanței, indică direct o Tesla chinezeasca, un competitor bun. Dacă piața smartphone-urilor nu mai este feudă, soluția care pare mai rezonabilă este să se caute noi piețe și să incerce să repete în ele succesul de care s-a bucurat până acum mai puțin de un an. Desigur, nu este o mișcare ușoară, dar este probabil esențială pentru existența Huawei.