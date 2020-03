Huawei P40 Lite: Pret in Romania si specificatii

Nu am scris nimic pana acum despre urmatorul de telefon de la Huawei, despre Huawei P40 Lite. Acesta este unul dintre cele mai asteptate telefoane mid range, cel putin personal abia astept cum se va simti in mana un telefon ce nu are serviciile Google dar trebuie sa concureze cu alte companii precum Xiaomi dar si cu Samsung, cel din urma fiind principalul concurent Huawei.

Din punctul meu de vedere nici Xiaomi nu mai sunt in siguranta cu serviciile Google, dar ramane de vazut pe viitor ce vor spune oficialii americani. Pana atunci vorbim pe scurt despre noul telefon Huawei p40 Lite ce a fost lansat in Romania.

Huawei P40 Lite Pret

Telefonul poate fi achizitionat de pe Altex la pretul de 1.299 Lei, pe scurt 1.300 lei. In curand vor aparea si pe alte magazine, pana ieri au fost si precomenzile la care primeati casti cadou.

Raport dintre pret si calitate este unul exceptional, aici vorbim despre un hardware foarte bun, configuratie de camere foto este nemaipomenita si concureaza cu P30 Pro. Un minus extrem de mare pe care il vor vedea foarte multi fani dar si potentiali cumparatori este faptul ca vine fara serviciile Google, insa tot astazi va aparea un tutorial nou pe acest site despre cum veti putea instala serviciile Google pe Huawei, chiar daca un astfel de telefon nu vine cu aceste functii si servicii preinstalate.

Huawei P40 Lite Specificatii complete

General Brand Huawei Model P40 Lite Release date 26th February 2020 Launched in India No Form factor Touchscreen Dimensions (mm) 159.20 x 76.30 x 8.70 Weight (g) 183.00 Battery capacity (mAh) 4200 Removable battery No Display

Screen size (inches) 6.40 Touchscreen Yes Resolution 1080×2310 pixels Aspect ratio 19:9 Hardware

Processor make HiSilicon Kirin 810 RAM 8GB Internal storage 128GB Expandable storage Yes Expandable storage type microSD Camera

Rear camera 48-megapixel (f/1.8) + 8-megapixel + 2-megapixel + 2-megapixel Rear autofocus Yes Rear flash Yes Front camera 24-megapixel Pop-Up Camera No Software

Operating system Android 10 Skin EMUI 10 Connectivity

Wi-Fi Yes Wi-Fi standards supported 802.11 a/b/g/n/ac GPS Yes Bluetooth Yes, v 5.00 USB Type-C Yes Headphones 3.5mm Number of SIMs 2 Active 4G on both SIM cards Yes SIM 1 SIM Type Nano-SIM GSM/CDMA GSM 3G Yes 4G/ LTE Yes SIM 2 SIM Type Nano-SIM GSM/CDMA GSM 3G Yes 4G/ LTE Yes Sensors