Huawei P40, P40 Pro si P40 Pro+: totul despre noile telefoane Huawei

Producătorul chinez Huawei a prezentat joi (26) cele trei noi smartphone-uri din linia sa principală de dispozitive mobile. Modelele sunt Huawei P40 , Huawei P40 Pro și Huawei P40 Pro + , dezvăluite de CEO Richard Yu printr-o conferință complet digitală, realizată datorită pandemiei noului Coronavirus (COVID-19).

Toate modelele au conectivitate mobilă 5G, iar punctul culminant este în funcțiile de fotografie, la fel ca în generația anterioară, lăudatul P30 Pro . Cu toate acestea, interdicția privind utilizarea Android la data și aplicațiile și serviciile ecosistemice pe care Google continuă sa nu le ofere, din nou , compania a optat pentru versiunea open source a sistemului de operare cu interfața 10 și EMUI alternativă la aplicațiile tradiționale. Deja noul asistent personal al mărcii se numește Celia și funcționează ca și celelalte.

Potrivit companiei, noua generație „duce fotografia la un nou nivel” și continuă cu un design ridicat, cu un corp de ceramică Nano-Tech care durează cinci zile pentru a atinge aspectul final.

De asemenea, designul prezintă o curbură cu patru paturi fluide, cu „colțurile” ușor rotunjite, dând impresia că dispozitivul nu are aproape margini și îmbunătățește ergonomia. Senzorul biometric este încorporat în ecran, deblocând cu 30% mai repede decât generația anterioară. În plus, este încă construit pentru a fi foarte rezistent împotriva zgârieturilor și a denivelărilor, fără a obține semne de amprentă.

Camera din spate este un modul dreptunghiular cu senzori verticali, construit de asemenea pentru a fi un atașament organic în corpul dispozitivului.

Asemănări in design

Cele trei dispozitive au aceeași calitate și design a ecranului ca și partea din față: camera frontală se află într-o gaură în formă de pilulă a ecranului, adăpostind doi senzori poziționați unul lângă altul pe orizontală. Unul dintre senzori are 32 MP cu autofocus, în timp ce celălalt este o cameră care identifică gesturile și are un senzor în infraroșu. Un al treilea senzor din compartiment servește la recunoașterea detaliilor despre mediu și împrejurimi. Acestea lucrează atât în ​​deblocarea dispozitivului cu ajutorul feței, cât și în navigarea de către manager pentru a glisa ecranul și a captura fotografii.

Ecranele sunt Flex OLED și au o rezoluție de 2460 x 1200 pixeli cu 441 ppi, diferențiată doar ca dimensiune. Viteza de reîmprospătare este de 90Hz, cu un filtru anti-albastru. Ambele au două sloturi pentru cartele SIM, dar îl poți folosi pe cel de-al doilea pentru o cartelă de memorie care mărește stocarea și optează pentru un eSIM pe a doua linie.

Procesorul este de asemenea același: propriul soC al producătorului, Kirin 990, cu suport pentru 5G și performanțe mai bune în domeniul inteligenței artificiale.

Huawei P40

Modelul standard are un ecran mai mic decât celelalte, cu 6.1 „, și o baterie cu o capacitate ușor redusă.

Ecran: 6,1 „AMOLED (2640 × 1200 pixeli)

Procesor: Kirin 990

RAM: 8 GB

Spațiu de stocare intern: 128 GB

Camere foto din spate: senzor principal UltraVision (50 MP), senzor ultra-lat (16 MP) și teleobiectiv (8 MP)

Cameră frontală: 32 MP

Baterie: 3.800 mAh

Huawei P40 va fi vândut în negru, alb, albastru (Deep Sea Blue), argintiu (Silver Frost), Gold (Blush Gold) și alb cu detalii albastre (White Ice).

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro și P40 Pro + sunt versiunile îmbunătățite ale generației actuale. Ecranul devine mai mare, ajungând la 6.58 „, iar bateria primește și o creștere, ceea ce nu are prea multă greutate: P40 Pro + este de doar 226g.

Este certificat IP68 pentru impermeabilizare și rezistență la praf – în timp ce P40 standard este certificat IP53.

Ecran: 6,58 „AMOLED (2640 × 1200 pixeli)

Procesor: Kirin 990

RAM: 8 GB

Spațiu de stocare intern: 256 GB

Camere foto spate: senzor principal UltraVision (50 MP), senzor Wide Cine pentru video (40 MP), teleobiectiv (12 MP) și senzor de adâncime ToF

Cameră frontală: 32 MP

Baterie: 4.200 mAh

Huawei P40 Pro va avea aceleași cinci culori ca modelul comun disponibil.

Huawei P40 Pro +

Surpriza conferinței a fost revelația celui de-al treilea model, chiar mai bine echipat decât celelalte. În majoritatea specificațiilor tehnice, este același ca P40 Pro, cu excepția stocării interne de 512 GB.

În plus, aduce cinci camere din spate, cu adăugarea unui teleobiectiv optic de 8 MP cu un zoom care merge de la 3x la 10x în zoomul optic, atingând 100x în abordarea hibridă maximă – o rivalitate directă cu Galaxy S20 Ultra, de la Samsung.

Acest model are si o încărcare super-rapidă de 40W. P40 Pro + va fi vândut doar în culorile tradiționale alb și negru.

Cameră principala plină de evidenție

În ceea ce privește fotografia, Huawei menține un parteneriat cu Leica în fabricarea lentilelor. Diferența dintre modele este foarte clară: P40 are trei camere spate, P40 Pro are patru senzori, iar P40 Pro + are cinci.

Senzorul Ultra Vision, care este camera principală, are 50 MP, ISO maxim îmbunătățit și pixeli mai mari, ceea ce înseamnă o rezoluție mai mare în imagini. De asemenea, garantează captarea îmbunătățită cu 40% mai multă lumină decât generația anterioară – și, potrivit producătorului chinez, avem cu 200% mai multă lumină decât pe iPhone 11 Pro Max.

Autofocusul este primul din lume cu tehnologia Full Pixel Octa PD, care asigură o focalizare mai rapidă chiar și în medii cu lumină scăzută. Modul de fotografie pe timp de noapte a fost, de asemenea, îmbunătățit pentru a asigura „definiție înaltă 24 de ore pe zi”, indiferent de iluminatul ambiental.

O altă caracteristică nouă a camerelor este „Golden Snap”, care realizează mai multe fotografii dintr-un moment al mișcărilor bruște, sugerându-ți cele mai bune clicuri și arătând tot ce a fost capturat – ceea ce evită clipiri sau grimase, de exemplu.

Inteligența artificială a aparatului foto funcționează, de asemenea, pentru a îndepărta persoanele care sunt accidental in fundalul fotografiilor în peisaje, de exemplu, sau reflectări nedorite ale imaginilor făcute pe oglinzi sau prin geam.

În ceea ce privește înregistrarea video, este posibil să realizați clipuri cu camera frontală în 4K. Rezoluția permite, de asemenea, în camerele din spate, realizarea de timelapses cu calități inedite. Există, de asemenea, o înregistrare numită Vizualizare Dual-Video, care afișează conținutul a două lentile în același timp, unghiul larg și obiectivul zoom.

Prețuri și disponibilitate

P40 standard ajunge pe piața europeană pentru 799 de euro – cu 8 GB RAM și 128 GB stocare. P40 Pro are un preț de 999 euro – cu 8 GB RAM și 256 GB stocare. Ambele ajung in magazinele europene pe 7 aprilie.

P40 Pro + va costa un impresionant 1.399 euro – cu multe funcții suplimentare ale camerei și 8 GB RAM cu 512 GB spațiu intern. Acest model ajunge în iunie, fără o zi specifică definită.

Încă nu avem o dată pentru sosirea niciunui dintre aceste modele în Romania și nici prețuri pentru acestea aici.