Huawei P40 Pro Pret, disponibilitate in Romania, pareri si specificatii. Telefonul P40 Pro de la Huawei a fost lansat ieri, iar in Romania deja telefonul a ajuns in oferta magazinelor online.

Am mai vorbit despre aceste articole si le-am si explicat pe intelesul tuturor, in acest articol vom vorbi despre pretul telefoanelor Huawei ce au fost lansate ieri (26 martie 2020), partea proasta este ca datorita crizei globale, despre care stim toti, nu stim cat de rentabila a fost lansare.

Huawei P40 Pro Pret si Disponibilitate in Romania

Pret Huawei P40 – La liber

Magazine Pret Telefon Disponibilitate Cadou Reducere eMAG 4.599 Lei Precomanda HUAWEI FREEBUDS 3 600 lei Altex 4.599 Lei Precomanda HUAWEI FREEBUDS 3 600 lei la codul „P40Pro” PCGarage Cel EvoMag QuickMobile

La abonament

Telefonul a aparut in oferta Orange la pretul de 4.040 lei, la precomanda cu acelasi cadou ca la celelalte magazine, adica veti primi o data cu telefonul o pereche de casti Huawei FreeBuds 3. La Digi Mobil, Vodafone sau Telekom, telefonul nu a aparut inca in oferta.

Potrivit informatiilor actuale, livrarile acestor telefoane vor incepe din 6 aprilie 2020.

Specificatii Huawei P40 Pro.

Ecran: 6,58 „AMOLED (2640 × 1200 pixeli)

Procesor: Kirin 990

RAM: 8 GB

Spațiu de stocare intern: 256 GB

Camere foto spate: senzor principal UltraVision (50 MP), senzor Wide Cine pentru video (40 MP), teleobiectiv (12 MP) și senzor de adâncime ToF

Cameră frontală: 32 MP

Baterie: 4.200 mAh

Acestea sunt specificaitile pe scurt ale telefonului, din pacate nu va veni cu suportul aplicatiilor Google, deci va trebuii sa gasim alternative pentru instalarea aplicatiilor precum YouTube, Gmail, Chrome, Google Play si asa mai departe.

Camera video a telefonului este cea mai de laudat, stim inca de anul trecut ca aceste telefoane vin cu camere foarte bune, inca de la P30 Pro, anul acesta avem o performanta ridicata in comparatie cu vechile telefoane, este clar ca Huawei incearca sa compenseze lipsa serviciilor la nivel de software cu adaugari la hardware. Totusi, pretul ramane la fel de ridicat, ca la un telefon cu serviciile Google.

Camera

50 MP principal (f / 1.9)

Periscop de 12 MP (f / 3.4) pentru zoom optic de până la 5x

Unghi larg de 40 MP (f / 1.8)

Un senzor 3D ToF (Ora de zbor) pentru adâncimea câmpului

Camera selfie de 32 MP (f / 2.2)

În GSMArena , analiza menționează „un exces de claritate aici și acolo, dar nu suficient pentru a strică impresiile excesiv de pozitive pe care le-am avut”. În scenele de noapte, potrivit analizei, fotografiile surprinse cu camera principală „sunt de un nivel superior”. „Au un nivel deosebit de detaliat, o expunere echilibrată, culori bune, zgomot foarte redus și claritate perfectă.”

Setul de camere foto P40 Pro vă permite să măriți până la 50x. Ben Sin, de la Forbes , a raportat că „zoom-ul 10x și 20x al P40 Pro sunt excelente, dar la 50x integritatea imaginii este afectată”. Merită să ne amintim că modelul P40 Pro + atinge zoom optic până la 10x, iar hibrid până la 100x.

Huawei P40 Standard: Specificatii