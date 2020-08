Huawei P40: Test si concluzii camera

Huawei P40 este un telefon foarte bun in ceea ce priveste camera acestuia, iar in review-ul dedicat al telefonului nu am putut oferii imagini facute cu acest telefon dat fiind starea de urgenta, astazi totusi vreau sa va vorbesc putin despre camera acestui telefon la modul subiectiv pentru ca intre timp am achizitionat terminalul iar astazi vom vorbi despre camera acestuia.

In cele ce urmeaza vom vorbi despre camera principala ce este compusa din 3 senzori, practic acesta va fi subiectul principal al articolului, insa vom vorbi si despre camera secundara, cea de selfie + utilizarea acestui telefon pe termen lung, pentru ca acum mi-am mutat toate informatiile de pe telefonul vechi si folosesc telefonul Huawei P40 ca si telefon princiapl, dat fiind ca nu mai este in teste.

Huawei P40: Utilizare si software

Inainte de a vorbi exclusiv despre camere, m-am gandit ca ar fi benefic sa vorbim si despre interfata de la Huawei, si a nume EMUI 10, acesta este o versiune personalizata a ultimului sistem de operare Android, versiunea 10, vine regulat cu fixari de securitate si cu imbunatatiri.

Foarte mult imi place la aceasta interfata este ca totul este clean iar de cand folosesc acest telefon nu m-am incurcat sau ratacit prin setari, sertare, etc. Totul este foarte modern si simplu.

In trecut am avut tot Huawei, a fost vorba despre Huawei Mate20 Lite, pentru a ma muta cu totul am folosit aplicatia PhoneClone, care face posibil transferul de informatii, date, poze, si mai toate fisierele de pe telefoanele vechi pe unul nou, indiferent de sistemul de operare sau de versiunile acestuia, vorbim de telefoane lansate in ultimi ani.

Migrare cu PhoneClone

In cazul in care esti un incepator si ai ajuns pe acest articol pentru a afla si informatii despre migrarea datelor tale de pe un alt telefon pe unul Huawei de ultima generatie, ti-am pregatit si un mic tutorial pe care l-am urmat pentru a ajunge cu succes la migrarea reusita a datelor.

Pentru inceput, trebuie sa descarcati PhoneClone de pe AppGallery sau Google Play, sa instalati aplicatia pe noul si pe vechiul telefon, sa o deschideti pe ambele telefoane si sa urmati pasii de mai jos:

Să deschizi aplicația Phone Clone și să atingi „Acesta este noul telefon”.

Să accesezi aplicația Phone Clone de pe telefonul vechi (poate fi găsită pe alte platforme de distribuție de aplicații) și să apeși „Acesta este telefonul vechi”.

Să conectezi cele două telefoane folosind telefonul vechi pentru a scana codul QR afișat pe noul telefon.

Să colectezi datele pe care vrei să le transferi de pe telefonul vechi pe cel nou. Phone Clone îți pemite să selectezi ce aplicații și ce date dorești să transferi pe noul telefon, în loc să copiezi întregul dispozitiv. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar reduce și spațiul folosit.

Să aștepți finalizarea transferului, urmând ca noul dispozitiv să fie deja customizat.

In final datele tale pe care le vrei pe telefonul nou vor fi aici, sper ca acest mini tutorial sa iti fie de folos, te asteptam la rubrica de comentarii in caz de ai nevoie de ajutor.

Despre AppGallery

Tot la utilizarea dispozitivului, intra un aspect foarte important si controversat al acestui telefon, este vorba despre AppGallery care dupa cum stim este singurul magazin preinstalat pe ultimele telefoane de la Huawei, fie ca este Huawei P40, P40 Pro, P40 Lite sau alte telefoane de buget lansate in anul acesta.

Sincer sa fiu, exista si viata dupa Google in ceea ce priveste utilizarea telefonului, totusi este de remarcat si faptul ca Huawei incearca pe mult posibil sa suplinească lipsa serviciilor Google prin integrarea a zeci de mii de aplicatii internationale cu nume mare, cum ar fi:

aplicațiile de Social Media (TikTok, Snapchat, Facebook sau Instagram)

aplicații de editare (Filmora Go, VivaVideo sau InShot)

aplicațiile dedicate shopping-ului (Aliexpress Shopping, Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Vestiaire Collective sau Joom)

aplicații de music streaming (Tidal și Deezer)

aplicații de știri internaționale (Vanity Fair, TimesLIVE, Wired Feed, SQUID – News & Magazines sau The Herald)

alte aplicații utile activităților de zi cu zi ale utilizatorilor: Weather & Radar și Microsoft Office

De asemenea, aceste aplicatii sunt urmate si de aplicatii romanesti, precum Cinemagia, de aplicatii bancare, precum BCR si multe altele.

Deci se incearca si acest lucru este unul bun pentru utilizatorul de rand, pentru cine vrea YouTube il poate accesa din browser, acesta este foarte bun si capabil sa iti ofere o claritate inedita la video-uri.

Ca si alternativa mai avem si MoreApps, o aplicatie care ne va ajuta cu restul aplicatiilor ce nu se gasesc in AppGallery, aplicatia poate fi descarcata chiar din AppGallery si este foarte folositoare in randul celor ce folosesc Huawei.

Utilizez intens Huawei P40 si mi se pare un super telefon, cel putin pentru mine, v-am spus, este un articol subiectiv, il folosesc cu drag si imi ofera necesarul pentru o zi intreaga, atat pentru productivitate cat si pentru social media, continut media si tot asa.

Ce mi-a placut cel mai mult la Huawei P40 este camera video, despre care vorbim mai jos.

Huawei P40: Concluzii camera

Ce mi-a placut foarte mult la Huawei P40 a fost camera dispozitivului, si chiar pentru aceasta functie am decis sa il achiztionez, trecem putin prin specificatiile telefonului cand vine vorba de camere, va voi oferi o parere subiectiva in care vom pune si imagini surprinse cu telefonul personal.

Huawei P40 are o camera principala formata din 3 senzori:

Camera 1: 50 MP, f/1.9, phase detection AF (dual pixel)

Camera 2: 16 MP, f/2.2, wide-angle lens

Camera 3: 8 MP, f/2.4, OIS, telephoto lens

Suporta inregistrare la rezolutia 4K (3840 x 2160 pixeli) 60fps înregistrare video, rezolutia imaginilor facute cu acest telefon pot urca pana la 8192 x 6144 pixeli.

Camera secundara este formata dintr-o configuratie de 2 camere: 32 MP (diafragmă f/2.0) si o Cameră IR. De asemenea suporta inregistrarea 4K la 60fps, dar la imaginie mai taiem iar rezolutia maxima este de 6528 x 4896 pixeli.

Pe timp de zi cat si pe timp de noapte telefonul se descurca exceptional, teoretic as putea vorbi despre cat de bine se descurca acesta, insa mai bine va arat, iar mai jos aveti imagini facute cu acest telefon.

Concluzii

Imaginile de mai sus evidentiaza cateva momente in care am avut telefonul P40 cu mine si momente in care am putut face o fotografie, nu am reusit sa evidentiez cu exactitate puterea absoluta a camerei, de exemplu, fotografia pe timp de noapte de mai sus, ar fi iesit mai bine daca telefonul ar fi fost pe un stativ, de asemenea unele imagini au fost facute in mers, cu masina de catre un pasager, totusi sunt poze ce au iesit minunat iar ca termen de comparatie avem doar P40 Pro.

Pentru mai multe imagini va invit sa vizitati aceasta pagina, cu siguranta veti afla mai multe despre camera de pe acest telefon.