Huawei P50 Pocket specificatii si pret. Tehnologia, care se dezvoltă zi de zi și se schimbă pe măsură ce se dezvoltă, are nevoie de inovație în ultimii ani. Producătorii lucrează la diferite telefoane, în special în industria telefoanelor inteligente, care se concentrează pe partea de design; cu toate acestea, rezultatele dorite abia se obțin. La telefoanele pliabile a fost adăugat unul nou, care este doar unul dintre pașii inovatori care se fac, de către Huawei. Huawei P50 Pocket a fost lansat oficial cu structura sa pliabilă.

Anunțat la o lansare în primele ore ale zilei, Huawei P50 Pocket seamănă foarte mult cu Galaxy Z Flip 3 cu structura sa pliabilă. În timp ce telefonul impresionează prin design, a fost rezultatul unui mare efort de inginerie, potrivit oficialilor companiei. Deci, ce oferă noul reprezentant al pieței de telefoane pliabile? Sa vedem…

Huawei P50 Pocket lansat oficial

Huawei P50 Pocket are dimensiunea de 6,9 inci si rata de reîmprospătare de 120 Hz cu OLED. Acest ecran are, de asemenea, un raport de aspect de 21:9, o rată de eșantionare de 300 Hz și suport pentru 1 miliard de culori. Telefonul, care își ia puterea de la Snapdragon 888, care trece prin procesul de producție de 5 nm, nu are suport 5G. Dispozitivul are 8 GB / 12 GB RAM și 256 GB / 512 GB ca opțiuni de stocare.

Pe spate, avem un senzor principal cu unghi larg + camera secundă cu unghi ultra larg de 13 Megapixeli + senzor Ultra Spectrum de 32 Megapixeli cu sistem de focalizare laser de 40 Megapixeli. Tehnologia Ultra Spectrum oferă o reproducere îmbunătățită a imaginii, dezvăluind imagini mai clare în întuneric. În plus, modelele și culorile care nu pot fi văzute cu ochiul liber pot fi vizualizate cu această cameră.

P50 Pocket, care are și un mic ecran în spate, vă permite să vedeți notificări și apeluri chiar dacă pliați telefonul. Acest ecran din spate este un ecran circular OLED de 1,04 inchi cu o rezoluție de 340×340 pixeli. În afară de asta, există o cameră de 10,7 megapixeli pe partea frontală a telefonului .

În cele din urmă, Huawei P50 Pocket, cel mai nou model din industria telefoanelor pliabile vine cu o baterie de 4000 mAh cu suport de încărcare rapidă de 40 W, rulează sistemul de operare HarmonyOS 2.0 .

Specificații Huawei P50 Pocket

Ecran : Rezoluție OLED de 6,9 ​​inci / 120 Hz / Full HD + (2790 x 1188 pixeli)

: Rezoluție OLED de 6,9 ​​inci / 120 Hz / Full HD + (2790 x 1188 pixeli) Al doilea ecran : Display extern de 1,01 inchi / 340 x 340 pixeli / OLED

: Display extern de 1,01 inchi / 340 x 340 pixeli / OLED Dimensiuni si greutate: 15,22 mm / 190 grame la pliat

15,22 mm / 190 grame la pliat Procesor : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm)

: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) Stocare – RAM: 128 GB sau 256 GB stocare, 8 GB sau 12 GB RAM

– RAM: 128 GB sau 256 GB stocare, 8 GB sau 12 GB RAM Camera foto : Camera principală: 40 Megapixeli

: Camera principală: 40 Megapixeli A doua cameră: unghi ultra larg de 13 megapixeli

A treia cameră: 32 Megapixeli cu tehnologie Ultra Spectrum

Camera frontala: 10,7 Megapixeli

Baterie : 4000 mAh / 40W încărcare rapidă

: 4000 mAh / 40W încărcare rapidă Sistem de operare: HarmonyOS 2.0

Pret Huawei P50 Pocket

După cum vă puteți imagina, versiunea acestui telefon, care este destul de sărată, cu opțiune de stocare de 8 GB RAM / 256 GB este la nivelul de 1.410 USD . Daca vrei sa investesti ceva mai mult si sa alegi versiunea cu 12 GB RAM si 512 GB stocare , trebuie sa sacrifici 1.725 USD. Dispozitivul va fi pus în vânzare în China începând de mâine.

Deci, ce părere aveți despre telefoanele pliabile? Aceste dispozitive scumpe vor fi disponibile pentru toată lumea într-o zi?