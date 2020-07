Huawei P50 Pro – iata cu ce ar trebui sa semene

Huawei P50 Pro urmeaza sa fie lansat in doar cateva luni. Cu toate acestea, au inceput sa apara deja scurgeri de informatii cu privire la principalele caracteristici tehnice. P50 Pro se anunta a fi un telefon dotat cu un senzor nou si cu un stylus, in genul telefoanelor Galaxy Note.

Cu ce va seamana noul Huawei P50 Pro? Este o intrebare pe buzele unui numar mare de persoane. Trebuie sa stii ca, de obicei, Huawei are nevoie de un an si jumatate pentru a concepe un model din gama P, cea mai importanta gama de altfel. P50 ar urma sa fie lansat in martie 2021 ceea ce inseamna ca fisa tehnica este decisa in linii mari si pentru P50 Pro.

Una din principalele noutati cu care vine acest smartphone ar fi prezenta unui stylus. O noutate care ne duce cu gandul la gama Galaxy Note de la Samsung. Ramane sa cunoastem si alte functionalitati, in special informatii cu privire la procesor. In plus, se pare ca P50 Pro va trebui sa se multumeasca cu App Gallery, mult mai limitata. Huawei P50 Pro ar trebui sa fie predecesorul lui Mate 40 si sa fie prezentat in mod oficial in octombrie.