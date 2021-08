Huawei P50 Pro Pret si specificatii – Huawei a anunțat noul său model de smartphone cu funcții emblematice. Smartphone-ul, care apare ca Huawei P50 Pro, este alimentat de chipset-urile Snapdragon 888 sau Kirin 9000, în funcție de preferință. Cu toate acestea, smartphone-ul are un ecran OLED de 120Hz și o configurare a camerei spate quad. În plus, smartphone-ul are o baterie de 4.360mAh cu suport de încărcare rapidă fără fir de 66W cu fir și 50W.

Huawei P50 Pro Pret si stoc in Romania

In Romania, pentru prima data smartphone-ul a aparut la QuickMobile, daca sunteti un fan Huawei si doriti achizitionarea acestui smartphone, mai jos gasiti o lista actualizata cu magazinele ce vor vinde acest produs la cel mai bun pret.

Huawei P50 Pro Preturi in Romania

Huawei P50 Pro poate fi gasit in oferta QuickMobile la un pret de pornire de 6.670 de lei pentru modelul 8GB RAM.

Specificații Huawei P50 Pro

În acest articol, vom examina modelul Huawei P50 Pro, si vom vorbi despre specificatiile sale tehnice, în detaliu pe diferite categorii.

Specificatii Design

Noul flagship Huawei vine cu un design de ecran cu o gaură de cameră centrată pe partea frontala. Cu toate acestea, acest ecran atrage atenția cu cadrele sale foarte subțiri și structura curbată. În spate, există un modul de cameră mare. În interiorul acestui modul de cameră mare, există o configurare a camerei quad, precum și un bliț LED.

Smartphone-ul vine cu certificare IP68, care indică rezistența la apă și praf. În plus, smartphone-ul are un cititor de amprente încorporat pe ecran. Smartphone-ul, care are ca port de incarcare si date un port USB Type-C, din păcate nu are o mufă pentru căști de 3,5 mm. Huawei oferă noul model de smartphone în cinci opțiuni diferite de culoare: negru, auriu, alb, roz și albastru.

Specificatii Ecran

Modelul Huawei P50 Pro are un ecran OLED de 6,6 inci cu o rezoluție de 1228 x 2700 pixeli. Acest ecran, care are o rată de reîmprospătare de 120Hz, poate afișa, de asemenea, 1 miliard de culori diferite. Valoarea densității pixelilor pe inch a ecranului Full HD + este indicată ca 450ppi. În plus, raportul ecran / corp al smartphone-ului este de 91,2%.

Specificatii camera

Am menționat că smartphone-ul vine cu o gaură centrală a camerei frontale. Cu toate acestea, Huawei oferă o cameră selfie cu unghi larg de 13MP în această gaură a camerei. De asemenea, puteți înregistra videoclipuri 4K 30FPS și 1080p 30/60 / 240FPS cu camera frontală cu suport HDR.

Pe spate, există o configurație cu patru camere, precum și un modul format dintr-un bliț dual-LED. Această configurare a camerei quad; ofera o cameră principală de unghi larg de 50MP cu OIS, o cameră teleobiectivă de 64MP periscop cu suport OIS și zoom optic de 3,5x, o cameră de unghi ultra-larg de 13MP și un senzor de cameră alb-negru de 40MP. Camera principală care are suport HDR, puteți înregistra videoclipuri la rezoluție 4K și 1080p.

Specificatii autonomie

Huawei P50 Pro are o baterie cu o capacitate de 4.360mAh. În plus, Huawei oferă o încărcare rapidă prin cablu de 66W și suport de încărcare rapidă fără fir de 50W în modelul său de vârf de smartphone. Datorită acestui suport rapid de încărcare, puteți încărca dispozitivul la 100% într-un timp foarte scurt.

Specificatii hardware

Noul model Huawei vine cu opțiuni de chipset Qualcomm Snapdragon 888 și Kirin 9000. Deși ambele sunt procesoare cu suport 5G, din păcate acest model vine fără suport 5G. Cu toate acestea, smartphone-ul iese din cutie cu sistemul de operare Huawei HarmonyOS 2.0. Există două opțiuni RAM diferite, 8 GB și 12 GB. Smartphone-ul oferă, de asemenea, trei opțiuni diferite de stocare internă, 128 GB, 256 GB și 512 GB. Puteți extinde acest spațiu intern grație suportului de stocare externă.

Iată caracteristicile Huawei P50 Pro:

Display: 6,6 inci, 1228 x 2700p, 120Hz, OLED

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (4G) / Kirin 9000 (4G)

RAM: 8 GB / 12 GB

Stocare: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Camera frontală: 13MP

Camera din spate: 50MP unghi larg, 64M teleobiectiv periscop, 13MP ultra-unghi larg, senzor monocrom de 40MP

Baterie: 4.360mAh, încărcare rapidă cu fir de 66W, încărcare fără fir de 50W

Dimensiuni: 158,8 x 72,8 x 8,5 mm

Greutate: 195 grame

Sistem de operare: HarmonyOS 2.0

Culori: negru, auriu, alb, roz, albastru

Huawei P50 Pro Pret global la lansare