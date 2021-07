Huawei P50 și Huawei P50 Pro: Specificații și preț – un pas înapoi care confirmă problemele gigantului chinez

Huawei P50 și Huawei P50 Pro Specificații și preț – Ieri a fost ziua cea mare, gigantul chinez a prezentat Huawei P50 și Huawei P50 Pro, două smartphone-uri care, sincer, aduc o schimbare importantă de design, precum și atractive, dar, din păcate, subliniază doar că compania nu este in cel mai bun moment și este forțat să cedeze teren pe piața internațională.

Nu vorbesc fără motiv. Faptul că un gigant precum Huawei iese din top 5 al vânzătorilor la nivel internațional mi se pare de înțeles, ținând cont întotdeauna de toate problemele pe care le-a suferit după veto-ul SUA , dar că iese din top 5 al vânzătorilor din China este deja ceva îngrijorător. Nu am de gând să aprofundez acest subiect, deoarece avem un articol separat, dar este clar că Huawei trebuie să găsească o cale de ieșire și că această ieșire implică negocierea pentru a atinge sfârșitul vetoului, sub o perspectivă realistă nu are altă opțiune.

Revenind la Huawei P50 și Huawei P50 Pro, avem două terminale de vârf care, după părerea mea, debutează unul dintre cele mai bune camere pe care am avut ocazia să le vedem pe un smartphone. Îmi place foarte mult integrarea camerelor în două cercuri pe o insulă verticală cu capace rotunjite pe care Huawei le-a adoptat, iar partea din față a modelului Pro, cu finisajul curbat pe laterale, îi conferă o notă foarte frumoasă. Ce să spun, îmi place acest tip de finisaj de când Samsung a început să parieze pe ele cu seria Galaxy Edge.

În ceea ce privește calitatea construcției, în cadrul evenimentului de prezentare nu s-a specificat ce tip de materiale utilizează Huawei P50 și Huawei P50 Pro, dar cel mai probabil sunt fabricate din aluminiu și sticlă, o combinație care durează si este standardul industriei atunci când vine vorba de smartphone-uri premium.

Specificații pentru Huawei P50 și Huawei P50 Pro

Cele două modele pornesc de la o bază comună atât în ​​ceea ce privește designul, cât și hardware-ul, deși prezintă în același timp diferențe foarte clare. Huawei P50 va fi disponibil doar într-o versiune configurată cu un Snapdragon 888 4G, în timp ce Huawei P50 Pro va fi lansat în două versiuni, una cu același SoC și cealaltă cu un Kirin 9000 4G.

Da, ați citit corect, ambele terminale vor fi limitate la 4G, lucru dificil de înțeles, deoarece aceste cipuri sunt pregătite să funcționeze cu un modem 5G. Nu avem o explicație oficială, dar ar putea fi legată, total sau parțial, de veto-ul Statelor Unite. În orice caz, nu există nicio îndoială că acesta reprezintă un pas important înapoi ( Huawei P40 oferă 5G ), iar lansarea terminalelor de vârf la mijlocul anului 2021 limitată la 4G este, ca să spunem ușor, o greșeală.

Acest detaliu este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante de luat în considerare la analiza noilor telefoane Huawei P50 și Huawei P50 Pro, așa că nu am vrut să trec cu vederea. Acum că avem aceasta precizare, suntem gata, vom intra in specificatiile princiaple pentru ambele modele.

Specificații Huawei P50

Ecran de tip OLED de 6,5 inci, cu rezoluție FHD + și rată de reîmprospătare de 90 Hz.

Cititor de amprente integrat pe ecran.

Snapdragon 888 SoC cu modem 4G.

8 GB RAM.

Capacitate de stocare de 128 GB sau 256 GB.

Camere spate: 50 MP f / 1,8 main, 13 MP f / 2,2 unghi larg și 12 MP f / 3,4 teleobiectiv tip periscop cu stabilizator optic de imagine și zoom optic 5x.

Cameră frontală de 13 MP f / 2.4.

Baterie de 4.100 mAh cu reîncărcare rapidă de 66 wați.

HarmonyOS 2.0 ca sistem de operare.

Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.2.

Certificare IP68 pentru rezistența la praf și apă.

Disponibil în culorile alb, negru și auriu.

Specificații Huawei P50 Pro

Ecran de tip OLED de 6,6 inci, cu o rezoluție de 2.700 x 1.228 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120 Hz.

Cititor de amprente integrat pe ecran.

SoC Snapdragon 888 cu modem 4G sau Kirin 9000 cu modem 4G.

8 GB-12 GB RAM.

Capacitate de stocare de 128 GB, 256 GB sau 512 GB.

Camere spate: 50 MP f / 1,8 main, 13 MP f / 2,2 unghi larg, 64 megapixeli f / 3,5 teleobiectiv cu stabilizator optic de imagine, zoom optic 3,5x și zoom digital 100x.

Cameră frontală de 13 MP f / 2.4.

Baterie de 4.360 mAh cu reîncărcare rapidă de 66 wați, încărcare wireless de 50 wați.

HarmonyOS 2.0 ca sistem de operare.

Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.2.

Certificare IP68 pentru rezistența la praf și apă.

Disponibil în alb, negru, auriu, roz și albastru.

Disponibilitatea și preț Huawei P50 și Huawei P50 Pro

Deși data lansării internaționale nu a fost încă confirmată, nici prețurile pentru Romania, putem anticipa datele de disponibilitate în China și prețurile convertite de la yuan la euro, astfel încât să aveți, cel puțin, câteva referințe la ceea ce ne putem aștepta și când ar putea sosi Huawei P50 și Huawei P50 Pro.

Huawei P50

Va fi disponibil în China din septembrie.

Versiunea de 8 GB și 128 GB: aproximativ 590 de euro.

Versiunea de 8 GB și 256 GB: aproximativ 650 de euro.

Huawei P50 Pro

Acesta va fi disponibil în China începând cu 12 august.