Huawei P50: pret, data de lansare, specificatii, totul despre flagship

Huawei P50 ajunge cam târziu în acest an, dar lansarea campionului foto este chiar după colț: pret, data de lansare, specificatiile, designul, HarmonyOS, aruncăm o privire la tot ce ne putem aștepta pe acest smartphone care ar putea răsturna peisajul industriei de telefoane.

Huawei P50, P50 Pro și P50 Pro+ sunt pe cale să fie comercializate. Smartphone-urile așteptate cu nerăbdare, pentru că sunt primele terminale emblematice care încorporează în mod nativ sistemul HarmonyOS, iar telefoanele mobile din această gamă sunt renumite pentru calitatea foto excepțională. În așteptarea anunțului lor oficial, iată ce știm despre acestea.

Huawei P50 data de lansare

În mod tradițional, Huawei își lansează noua generație de smartphone-uri din seria P în primăvară, în jurul lunii aprilie. Anul acesta, trebuie să fim mai răbdători și, în timp ce vorbeam despre lansarea P50 în mai sau iunie 2021, în sfârșit, la mijlocul verii, ar trebui să vedem sosirea următoarelor telefoane ale producătorului chinez. Dacă a fost menționată o lansare la începutul lunii iulie, un leaker sugerează că ar trebui să așteptăm până pe 29 iulie înainte de a vedea prezentarea oficială a Huawei P50.

Dacă Huawei P50 ar trebui să vizeze în principal piețele chineze și asiatice, ignorând marketingul din Statele Unite, ar trebui să fie disponibil în Romania și Europa.

Huawei P50 Pret

Desigur, nu vom putea fi siguri de nimic până când Huawei nu comunică acest lucru, însă prețul smartphone-urilor din seria P40 ar trebui să ne ofere o bună indicație a prețurilor care vor fi pe noile telefoane. Ca de obicei, sunt așteptate trei modele diferite.

Ca reamintire, Huawei P40 a fost comercializat cu 799 de euro când a fost lansat, Huawei P40 Pro a fost disponibil cu 999 de euro, iar Huawei P40 Pro + a fost afișat la 1399 de euro. Prețurile oficiale recomandate de marcă, care însă au scăzut rapid la comercianții. Nu ne așteptăm la o creștere a prețului la P50, P50 Pro și P50 Pro +. Totuși, acesta din urmă nu este sigur că va fi distribuit în Europa.

Modelele mai ieftine, un Huawei P50 Lite și derivate, ar trebui să vadă și ele lumina zilei.

Huawei P50 are un design similar cu Honor 50

Honor nu mai este deținut de Huawei, dar se pare că cele două mărci sunt încă strâns legate. Honor 50 a fost prezentat recent în China și, conform scurgerilor, telefoanele din seria Huawei P50 vor semăna mult cu ele. În special, vor fi echipate cu blocuri foto similare , foarte originale. Senzorii foto sunt distribuiți între două cercuri poziționate vertical în colțul din stânga sus al spatelui dispozitivului, cu blițul LED plasat între ele. Un nou design care contrastează cu propunerile estetice ale competiției.

În față, camera frontală este găzduită într-un punct central, o alegere mai obișnuită. Este posibil ca unul dintre modelele din seria P50 să aibă două camere selfie. În acest caz, punctul este repoziționat în stânga ecranului. Ecranul găzduiește cititorul de amprente pentru autentificare biometrică.

Panoul din spate al smartphone-urilor este de așteptat să fie format din sticlă și cadrul din aluminiu, cu o opțiune potențială din metal sau ceramică pe modelele Pro. Huawei P50 ar avea margini plane, în timp ce Pro ar fi mai curbat. Potrivit faimosului leaker OnLeaks, Huawei P50 ar avea dimensiuni de 156,7 x 74 x 8,3 mm (10,6 mm grosime la nivelul senzorilor foto), în timp ce P50 Pro ar măsura 159 x 73 x 8, 6 mm (sau 10,3 mm) luând în calcul modulele foto).

Huawei P50 va fi disponibil în cinci culori: auriu, verde, albastru, alb-negru .

Ecran Huawei P50

Cele trei modele de P50 vor avea un panou cu tehnologie OLED . Huawei ar ignora o rată de reîmprospătare de 120 Hz, o caracteristică totuși democratizată pe telefoanele de ultimă generație, care să se mulțumească cu 90 Hz, cel puțin pe dispozitivul de bază al seriei.

Huawei P50 ar afișa o diagonală de 6,2 inci, față de 6,6 inci pe P50 Pro. Nu știm încă dacă P50 Pro + va merge chiar mai departe sau va oferi aceeași dimensiune a ecranului ca și P50 Pro. Ne așteptăm de la Huawei P50 la o definiție Full HD + de 2340 x 1080 pixeli, care ar crește la 2640 x 1200 pixeli pe P50 Pro pentru a compensa dimensiunea ecranului și a păstra o densitate de pixeli similară. Toate cele trei referințe acceptă HDR10 pentru culori mai vii și un contrast mai bun.

Specificatii Huawei P50

Cipurile de aprovizionare au devenit o adevărată provocare pentru Huawei, lovită de sancțiunile SUA împotriva sa. Un embargo care, teoretic, îl împiedică să-și producă propriile cipuri Kirin așa cum se făcea înainte, deoarece acestea se bazează pe arhitectura ARM, care aparține companiei britanice Arm Ltd., care trebuie să acorde o licență fondatorilor care doresc să exploateze această tehnologie. Huawei a fost, de asemenea, de mult timp împiedicat să obțină SoC de la Qualcomm sau chiar MediaTek.

Dar lațul s-a slăbit oarecum în jurul Huawei, care are în cele din urmă mai multe soluții disponibile. Primul este să-și echipeze P50-urile cu cipul Kirin 9000 proiectat de divizia sa de semiconductori, HiSilicon. SoC, gravat în 5nm, a fost introdus împreună cu Mate 40 Pro și ar fi o continuare logică pentru brand, care a folosit întotdeauna cipul Mate în smartphone-urile sale din seria P. Dar in contextul este astăzi Cu toate acestea, mai multe rapoarte din industrie indică la faptul că capacitățile de producție Huawei Kirin 9000 sunt foarte limitate.

Alternativa este să bateți la ușa Qualcomm, care a primit în sfârșit permisiunea de la Departamentul de Comerț al Statelor Unite pentru a-și vinde produsele către Huawei. Dar cu una dintre cele mai restrictive condiții: platforma nu trebuie să accepte 5G. Cu excepția cazului în care Qualcomm dezvoltă o versiune exclusivă 4G a lui Snapdragon 888 , acesta din urmă nu poate fi integrat în Huawei P50s. Și este greu să ne imaginăm că producătorul chinez acceptă o scădere a performanței prin utilizarea unui SoC mai vechi.

Mai ales că Huawei intenționează să lanseze versiuni compatibile cu 5G. Într-o scurgere recentă, aflăm că P50 Pro va surprinde într-adevăr noua generație de telecomunicații, pe lângă faptul că va suporta Wifi 6+ . Prin urmare, producătorul chinez a optat cu siguranță pentru un procesor de acasă care să-și echipeze modelele 5G.

Dacă un Snapdragon 888 4G își face apariția, Huawei va avea două opțiuni. Primii care își echipează P50-urile cu acest cip și adaugă unul dintre propriile modemuri pentru a asigura compatibilitatea 5G. Dar ar fi necesar să dezvoltăm un modem specific compatibil cu un cip Qualcomm. Cealaltă opțiune este lansarea versiunilor 5G cu Kirin 9000 și 4G cu Snapdragon 888 din P50-urile sale.

În cele din urmă, o sursă menționează posibilitatea unui Huawei P50 ceva mai puțin elegant, care ar acționa ca un model „Lite”, cu un SoC Kirin 9000E .

În ceea ce privește memoria, ar trebui să rămânem la standarde de segment de mobil de ultimă generație cu cel puțin 8 GB RAM și o configurație care oferă până la 512 GB spațiu de stocare.

Baterie, autonomie si reincarcare

Până în prezent, nu avem informații credibile cu privire la capacitatea bateriilor diferitelor modele de Huawei P50. Dar chiar dacă bateriile nu se schimbă, ne putem aștepta la o îmbunătățire semnificativă a autonomiei dispozitivelor în comparație cu cea a seriei Huawei P40 datorită integrării unui cip cu o gravură mai fină (5nm), permițând să beneficieze de un control mai bun de Consumul de energie.

Cu o încărcare mai mult decât eficientă prin cablu, Huawei oferă suport pentru încărcare wireless rapidă, precum și încărcare inversă fără fir pentru a încărca accesorii sau chiar alte smartphone-uri cu bateria P50. O tehnologie pe care ei a introdus-o pe piața generală de telefonie mobilă și pe care o stăpânește foarte bine.

Huawei P50 Pro+ va avea cea mai buna camera de pe piata?

Seria Huawei P50 promite rezultate fotografice uimitoare. În timp ce gama sa Mate s-a concentrat istoric pe productivitate (performanță sporită, autonomie mai bună, ecran mai mare), Huawei și-a ridicat gama P la rangul de esențial din sector (înainte de blacklist) datorită experienței foto oferite. Ne amintim, de exemplu, că Huawei P20 Pro era pe atunci primul smartphone cu un senzor foto principal triplu. Ca de obicei, Huawei face echipă cu specialistul în optică Leica pentru noile sale dispozitive.

Conform scurgerilor, Huawei P50 și P50 Pro ar trebui să beneficieze de patru senzori foto pe spate, în timp ce P50 Pro + va avea dreptul la un al cincilea obiectiv pentru a finaliza configurația. P50 standard ar beneficia de un modul principal, un ultra-unghi larg, un teleobiectiv și un senzor final, potențial pentru gestionarea adâncimii câmpului. P50 Pro ar lua această formulă prin adăugarea unei funcții de periscop la teleobiectiv pentru a obține un zoom mai bun, în special optic. În ceea ce privește P50 Pro +, acesta ar putea deveni campionul incontestabil al zoomului pe piața smartphone-urilor prin combinarea atât a unui teleobiectiv, cât și a unui obiectiv periscop.

În orice caz, senzorul foto principal al seriei Huawei P50 ar fi un Sony IMX800 masiv care măsoară 1 / 1,18 inch. Huawei intenționează să petreacă o mare parte a prezentării prezentând performanța foto a Huawei P50 .

HarmonyOS dar fara serviciile Google

Fără EMUI bazat pe Android pentru seria Huawei P50, smartphone-urile vor fi alimentate direct de HarmonyOS, mediul software la care lucrează producătorul, deoarece nu mai este autorizat să utilizeze serviciile Google pe dispozitivele sale. În realitate, este un fork derivat din Android și bazat pe Android Open Source Project, care preia multe elemente de interfață și caracteristici ale Android, cu chei care par inspirate de pe iOS ici și colo.

Chiar dacă este lipsit de Play Store, HarmonyOS este compatibil cu aplicațiile Android prin instalarea unui APK. Sistemul de operare are în mod natural propriul magazin de aplicații, al cărui catalog crește rapid. Jocuri precum PUBG, Call of Duty sau Glory of the King sunt de exemplu disponibile în App Gallery. Și aceste versiuni compatibile HarmonyOS ar putea oferi chiar performanțe mai bune decât pe Android.

Huawei și-a lansat tastatura Celia, aplicația de navigație GPS Petal Maps … pe scurt, fiecare serviciu Google încorporat anterior în mod implicit pe telefoanele mobile Huawei are acum echivalentul său. La aceasta se adaugă caracteristici exclusive precum Memory Turbo, o caracteristică care adaugă 2 GB de RAM virtual dispozitivelor pentru a le îmbunătăți stabilitatea, performanța multitasking și gestionarea sarcinilor de fundal.