HUAWEI P60 Pro: Cod de reducere exclusiv pentru noul telefon Huawei

HUAWEI P60 Pro a devenit disponibil în România la un preţ competitiv şi de interes pentru fanii Huawei, de asemenea, pe lângă preţul cu o reducere de 700 de lei la aplicarea codului despre care vom vorbi mai jos, veţi mai primi şi un Huawei WATCH GT 3 gratuit care valorează în jur de 850 de lei în magazinele din România.

HUAWEI P60 Pro cod de reducere exclusiv

Începând de pe 24 mai, puteţi achiziţiona HUAWEI P60 Pro la preţul de 5,099 de lei, pentru configuraţia 8/256GB, şi veţi primi cadou şi un Huawei WATCH GT 3.

De asemenea, pentru configuraţia de 12/512GB, preţul final este de 6,099 de lei, cu WATCH GT 3 gratuit.

Preţul este disponibil în magazinul Huawei Store România la aplicarea codului de reducere AP60PRO700 iar campania este pornită din 24 mai şi va ţine până pe 05 iunie 2023.

Acesta este cel mai mic preţ pentru HUAWEI P60 Pro în acest moment şi cu siguranţă va fi de ajutor celor ce vor să cumpere noul telefon de la Huawei.

HUAWEI P60 Pro caracteristici

HUAWEI P60 Pro are o rezoluție de 1220 x 2700 pixeli și o densitate de 441 ppi, ceea ce înseamnă că imaginile și textul sunt clare și bine definite. Ecranul este protejat cu tehnologia Kunlun Glass, ceea ce-l face mai rezistent la zgârieturi și alte daune.

P60 Pro este echipat cu un procesor puternic Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) cu Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) și GPU Adreno 730, ceea ce-l face capabil să efectueze sarcini multiple fără probleme. Acest telefon vine cu două opțiuni de memorie și stocare: 256GB 8GB RAM sau 512GB 12GB RAM.

Huawei P60 Pro rulează pe Harmony OS, care este în esență o versiune modificată de Android 12, sub forma EMUI 13.1.0. Acesta are, de asemenea, o serie de caracteristici importante, inclusiv WiFi, GPS, IR, USB Type-C 3.1, Bluetooth 5.2 și un senzor de amprentă sub display.

Bateria de 4815 mAh este impresionantă și poate fi încărcată rapid cu 50W wireless și 88W wired. Designul modulului foto al HUAWEI P60 Pro are ca temă “The Eye of Light”, ceea ce-l face să arate foarte elegant și modern. Sistemul foto are 3 camere: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS, 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom și 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF, și beneficiază de integrarea noii tehnologii XMAGE.

Cu un scor de 156 de puncte în testarea DxOmark, Huawei P60 Pro este un lider în materie de performanță foto/video. În general, Huawei P60 Pro este un telefon inteligent avansat cu o serie de caracteristici impresionante care îl fac să fie o alegere excelentă pentru oricine dorește un dispozitiv puternic și elegant.