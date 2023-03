Huawei P60 și Huawei P60 Pro sunt oficiale şi atrag atenția prin camere!

Au fost prezentate oficial smartphone-urile foarte așteptate Huawei P60 și Huawei P60 Pro ale gigantului chinez de smartphone-uri. Seria Huawei P60 atrage atenția în special prin camerele sale.

Huawei a lansat în sfârșit cele mai recente modele emblematice ale popularei serie P. În timp ce noile modele P60 sunt telefoanele premium ale companiei, ele se remarcă și prin performanțele lor fotografice de vârf. Între timp, trebuie menționat că modelele Huawei P60, Huawei P60 Pro, Huawei P60 Pro Art sunt introduse doar pentru China deocamdată.

Design și afișare

Noua serie P60 a Huawei include modelele de bază P60, high-end P60 Pro și P60 Pro. În ceea ce privește dimensiunile, ambele versiuni sunt practic aceleași, deși versiunea Pro este mai grea. Din față, noile dispozitive arată ca orice alt telefon, dar designul din spate este destul de unic. Modulul camerei din spate este destul de proeminent datorită senzorului primar mare plasat între ceilalți doi senzori.

În timp ce Kunlun Glas și rezistența la apă și praf IP68 reduc diferența de durabilitate a noii serii, P60 Art are un design ușor diferit și folosește un limbaj de geometrie diferit în comparație cu P60 și P60 Pro. Cu toate acestea, în ceea ce privește caracteristicile, este aproape identic cu P60 Pro, cu excepția câtorva diferențe. Pe de altă parte, Huawei P60, P60 Pro și P60 Art au exact același ecran. Ecranul curbat OLED cu patru fețe de 6,67 inchi are rezoluție FHD+ (1220×2700 pixeli). Acest panou, care poate oferi o rată de reîmprospătare variabilă de 1-120 Hz, are și un scaner de amprente încorporat.

Camera foto

Camerele sunt punctul culminant al seriei P60. Toate cele trei telefoane au aceeași cameră principală de 48 MP cu senzor RYYB și OIS. Senzorul oferă o gamă variabilă de diafragmă de f/1.4-f/4.0 cu comutare automată pe bază de scenă. În acest fel, se asigură că diafragma primește o lumină optimă în funcție de lumina ambientală. Potrivit Huawei, capacitățile de captare a luminii ale noului senzor RYYB sunt lider în industrie. Pe partea camerei cu unghi ultra larg, P60 și P60 Pro au același senzor de 13 MP cu deschidere f / 2.2, în timp ce P60 Art are un senzor de 40 MP cu aceeași deschidere.

Pe partea camerei cu teleobiectiv, P60 vine cu o cameră de 12 MP cu deschidere f/3.4, suport OIS și obiectiv de 125 mm. P60 Pro și P60 Art, pe de altă parte, deține o cameră telefoto de 48 MP cu suport OIS, un obiectiv de 90 mm capabil de zoom optic de 3,5x și zoom digital de 100x. Teleobiectivul de pe P60 Pro și P60 Art poate fi înaintea modulelor concurente de la alți producători, cu o deschidere de f/2.1 pentru fotografii de noapte. Huawei spune că noul său teleobiectiv de 48 MP este cel mai eficient in captearea de lumină din industrie.

Chipset

Telefoanele Huawei P60, P60 Pro și P60 Art sunt toate alimentate de Snapdragon 8+ Gen 1 de anul trecut, dar acest cip acceptă doar conectivitate 4G. Este un neajuns imens faptul că Huawei, care este primul în tehnologiile 5G, nu poate oferi 5G pe propriul telefon. Huawei P60 și P60 Pro vin cu o baterie de 4815 mAh care acceptă încărcare rapidă de 66 W și respectiv 88 W și ambele acceptă încărcare wireless de 50 W. P60 Art, pe de altă parte, are o baterie de 5.100 mAh, dar în ceea ce privește tehnologia bateriei, folosește siliciu-carbon, nu litiu-ion.

Data lansării pentru seria Huawei P60

În China, Huawei P60 și P60 Pro sunt acum disponibile pentru precomandă și vor ajunge pe rafturi pe 30 martie. Modelul Huawei P60 Art va intra în vânzare pe 7 aprilie. Data sosirii și prețul seriei Huawei P60 în Romania și pe piața internațională vor fi anunțate la o dată ulterioară .

Pret Huawei P60

Huawei P60 128GB: 657 USD

Huawei P60 256 GB: 730 USD

Huawei P60 512GB: 877 USD

Pret Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro 256 GB: 1.023 USD

Huawei P60 Pro 512 GB: 1.170 USD

Pret Huawei P60 Art

Huawei P60 Art 512GB: 1.316 USD

Huawei P60 Art 1TB: 1.609 USD

Specificatii Huawei P60 Pro

Ecran: OLED de 6,67 inchi, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 pixeli

Procesor: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Cameră spate: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 cu unghi ultra larg + 48 MP F/2.1 OIS teleobiectiv periscop

Cameră frontală: 13 MP f/2.4

Stocare: 256 GB și 512 GB

Baterie: 4815 mAh, 88 W cu fir și 50 W fără fir

Sistem de operare: HarmonyOS 3.1

Dimensiuni și greutate: 161mm x 74.5mm x 8.3mm – 200gr

Specificatii Huawei P60

Ecran: OLED de 6,67 inchi, 1-120 Hz LTPO FHD+ 2700 × 1220 pixeli

Procesor: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Camera din spate: 48 MP F/1.4-F/4.0, OIS + 13 MP F/2.2 cu unghi ultra larg + 12 MP F/3.4 OIS teleobiectiv periscop

Cameră frontală: 13 MP f/2.4

Stocare: 128 GB, 256 GB și 512 GB

Baterie: 4815 mAh, 66 W cu fir și 50 W fără fir

Sistem de operare: HarmonyOS 3.1

Dimensiuni și greutate: 161mm x 74.5mm x 8.3mm – 197gr

Specificatii Huawei P60 Art