Huawei a anuntat intr-un comunicat de presa ca pana in data de 27 mai este valabila o oferta prin care iti poti schimba ecranul sau placa de baza a telefoanelor companiei cu 30% reducere, aceasta oferta este insotita de servicii gratuite door to door chiar si pentru terminalele ce nu sunt in garantie pana in 15 iunie.

Campania are ca scop protejarea utilizatorilor, se incurajeaza lucratul in conditii de siguranta si respectarea unor reguli de igiena foarte importante, astfel dispozitivul dumneavoastra va beneficia de:

Deconectarea de la orice sursă externă de curent.

Îndepărtarea husei de protecție și a accesoriilor conectate.

Pregătirea unei bucăți de material sau a unui tampon îmbibat cu alcool sau cu

lichidul unui spray cu o concentrație de aproximativ 75% alcool medicinal.

sporită la zonele sensibile (porturi, fante sau lanternă).

Dupa cum stim deja, display-ul este cel mai vulnerabil la absolut orice telefon, de asemenea placa de baza poate suferi complicatii printr-o utilizare defectuoasa precum folosirea a altor incarcatoare sau prin instalarea de ROM-uri ce pot distruge placa de baza, tocmai pentru ca aceste doua componente au cele mai multe cereri in service-uri, compania ofera 30% reducere pentru repararea lor, campania este valabila intre 27 aprilie si 27 mai.

De asemenea compania ofera transportul gratuit, pentru aceste reparatii.

Pe langa oferta despre care am vorbit mai sus, avem si lansarea serviciului „door to door”, care inca din martie a venit cu extinderea garantiei pana in 15 iunie a dispozitivelor Huawei.

Serviciul door to door acopera toate produsele huawei: smartphone-uri, laptop-uri, tablete, ceasuri inteligente, routere și modemuri, transportul fiind gratuit.

Consumatorii pot solicita serviciul door-to-door în următoarele moduri:

Prin intermediul liniei telefonice de asistență HUAWEI, acum cu program prelungit.

Utilizatorii pot apela numărul 0800 400 896 de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 18:00 și sâmbăta în intervalul orar 10:00 – 17:00.

De asemenea aflam ca exista si un serviciu VIP Huawei, destinat celor ce vor sa creasca potenţialul noilor dispozitive Huawei cat mai rapid.

Pentru mai multe informatii dar si pentru citirea completa a comunicatului de presa, puteti descarca documentul de aici. De asemenea va recomand sa cititi si acest ghid despre cum ne putem curata telefonul intr-un procedeu corect.