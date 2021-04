Huawei Store se lanseaza astazi cu premii si reduceri pentru toti clientii

Inca de la evenimentul de acum cateva saptamani am aflat de huaweistore.ro, acest magazin online se va lansa oficial printr-un eveniment de la 19:00 pe care il puteti urmari pe pagina oficiala Huawei Mobile Romania.

De ce este important acest eveniment? In primul rand pentru ca daca esti in cautarea unui laptop, ceas inteligent, un smartphone sau in cautarea unui alt gadget din gama Huawei vei putea achizitiona aceste produse la o reducere considerabila.

Sa vorbim despre premii, Huawei a anuntat ca pentru primi 500 de clienti care vor avea o achizitie de peste 100 de lei din nou magazin online huaweistore.ro vor primi premii surpriza (Mystery Gift Box) in valoare de 199 LEI, de asemenea daca esti un bun influencer si recomanzi persoane, pentru fiecare persoana recomandata primiti 50 de lei in cupoane de reducere.

De asemenea pentru cei ce cheltuiesc 100 de lei in magazinul Huawei vor intra automat intr-o tragere la sort al carui premiu este Huawei Mate Xs, toti cei ce vor sa participe la acest concurs trebuie sa faca o achizitie de 100 de lei pana in 31 mai.

Si pentru ca totul sa fie cat mai atractiv Huawei a anuntat ca transportul va fi gratuit, chiar daca optam pentru plata la livrare, de asemenea pentru inlocuirea produselor sau retur vei avea 14 zile in care toate acestea vor fi gratuite fara sa trebuiasca sa oferi vre-un motiv.

Totusi, mai multe detalii veti vedea in seara asta pe live-ul celor de la Huawei Romania de la 19:00 asa ca fiti pe faza.