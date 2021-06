Huawei Watch 3 este oficial, cu HarmonyOS și autonomie de 3 zile

Noua generație de Huawei SmartWatch se numește Watch 3 și este destul de diferit de cele anterioare. Diferența vizibilă este cea funcțională. De data aceasta avem noul HarmonyOS 2 , care, desigur, nu funcționează numai pe smartphone-uri, ci pe diferite dispozitive Internet of Things. Utilizarea HarmonyOS înseamnă că utilizatorii cu alte dispozitive HarmonyOS pot avea integrare perfectă și caracteristici bogate. Toate descărcările aplicațiilor se fac prin AppGallery.

Funcționalitatea curge direct de la smartphone la încheietura mâinii, făcând toate informațiile disponibile dintr-o privire. Pe drumul spre casă de la aeroport, dacă folosiți transportul public, atât telefonul cât și ceasul vă vor aminti când vă apropiați de destinația finală.

Huawei Watch 3 vine cu o coroană rotativă pe partea dreapta sus a ceasului. Corpul este din oțel, iar spatele este din ceramică. Ecranul este AMOLED, 1,43 inci și atinge o luminozitate de 1.000 de niți. Rezistă la presiunea apei de până la 5ATM și este oferit cu curele din silicon, piele și metal.

În plus față de senzorii clasici, cum ar fi măsurarea oxigenului din sânge (SpO2), are și o măsurare a temperaturii pielii. Are eSIM și poate funcționa autonom prin intermediul rețelelor 4G. Există, de asemenea, o detectare a pericolelor și prin intermediul 4G puteți apela la serviciile de urgenta. Chiar și apelurile video sunt acceptate, deși fără o cameră vor fi oarecum unilaterale. De asemenea, are 2 GB RAM și 16 GB spațiu de stocare.

Folosirea unui sistem de operare normal cu aplicații are impact asupra bateriei, care nu mai durează 2 săptămâni, așa cum am fost obișnuiți cu Huawei Watch și Watch 2. În Huawei Watch 3 bateria durează 3 zile cu 4G activat. Rețineți, totuși, că există opțiunea Ultra-Long Lasting Mode, care practic păstrează active doar funcțiile importante – mai mult sau mai puțin ceea ce are Watch 2 – și astfel poate ajunge la 14 zile.

Există, de asemenea, Huawei Watch 3 Pro, care are un corp din titan și sticlă de safir, în timp ce durata de viață a bateriei ajunge la 5 zile cu 4G activat și la 21 de zile cu modul Ultra-Long Lasting.

Huawei Watch 3 începe astăzi precomenzi în China pentru 335€, iar Watch 3 Pro ajunge la 425€. Vânzările vor începe pe 11 iunie. (Preturile in euro sunt aproximative si doar de orientare)

