HUAWEI Watch GT 3 Pro Review

Astăzi la review, vorbim despre HUAWEI Watch GT 3 Pro, unul dintre cele mai interesante ceasuri de la Huawei, lansate în ultimul timp, iar acest smartwatch este destinat să îmbine sportivitatea cu eleganţă.

După cum ştim ceasurile din seria GT de la Huawei sunt adresate în special celor ce caută un smartwatch sport, astăzi vorbim despre HUAWEI Watch GT 3 Pro, care surprinde prin estetică să şi a funcţiilor interesante.

Ca o scurtă introducere în review, despre care nu cred că mai este nevoie neapărat, dar totuşi o punctam, HUAWEI a fost unul dintre cele mai importante branduri în categoria smartphone-urilor, dar, datorită interdicţiilor atât hardware cât şi software din partea SUA, astăzi nu mai vedem Huawei pe podium, în privinţa smartphone-urilor, iar astăzi se concentrează mai mult pe smartwatch-uri, compania ocupa în prezent locul 3 pe această piaţă şi focusul este de înţeles, şi într-adevăr suntem surprinşi cu produse ce îşi merită locul pe podium.

Vorbind mai departe despre HUAWEI Watch GT 3 Pro, ceasul poate fi găsit în momentul de faţă pe website-ul Huawei cât şi pe cele partenere la preţul de 1.899 de lei în varianta gray cu o curea de piele gri, acelaşi preţ în varianta Fluoroelastomer Black, iar la un preţ ceva mai mare, regăsim Titanium Gray, un ceas super arătos la preţul de 2.399 de lei. Pentru doamne, avem şi varianta HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic care este de 42 mm.

Pentru acest Review, noi am primit la teste varianta îmbrăcată în carcasă Titanium cu o curea de titan, mai jos vorbim despre specificaţii, design, hardware, software, autonomie şi funcţii.

Specificatii

Specificații Dimensiuni HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titan (46 mm): 46,69 mm x 46,69 mm x 10,9 mm, 54 grame

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic (42 mm): 42,9 mm x 42,9 mm x 10,5 mm, 50 grame Ecran 46 mm: AMOLED de 1,43 inchi, 466 x 466 pixeli

42 mm: AMOLED de 1,32 inchi, 466 x 466 pixeli Materiale HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titan (46 mm): titan și sticlă safir

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic (42 mm): ceramică nanocristalină și sticlă safir Procesor ARM Cortex-M Compatibilitate Android 6.0 sau o versiune ulterioară

iOS 9.0 sau o versiune ulterioară

HarmonyOS 2 sau o versiune ulterioară Memorie 46mm : 4GB ROM, 32MB RAM

42mm 4GB ROM, 32MB RAM Baterie 46 mm: Până la 14 zile de viață a bateriei, încărcare fără fir

42 mm : Până la 7 zile de viață a bateriei, încărcare fără fir Altele Accelerometru, magnetometru, giroscop, senzor de ritm cardiac, barometru, senzor de temperatură corporală, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo Wifi, Bluetooth 5.2 Protecţie Rezistenta la apa si praf. Submersibil până la 5 ATM

Design

HUAWEI Watch GT 3 Pro reprezintă un upgrade semnificativ faţă de generaţia anterioară, vorbim de un smartwatch ce arata cât se poate de premium şi este comparabil cu cele mai arătoase smartwatch-uri de pe piaţă, aici vorbim despre lansările de la Samsung şi Apple, totuşi, ca o notă personală, ceasurile de la Huawei mi-au plăcut mereu mai mult în comparaţie cu cele de la rivali, cel puţin când vorbim despre design.

Ecranul ceasului este foarte greu de zgâriat, vorbim despre o protecţie din cristal de safir (artificial), acesta este mult mai rezistent decât un ecran acoperit de o sticlă de protecţie normală.

În jurul senzorilor găsim ceramică, faţă de generaţia anterioară unde găseam plastic, acesta este un upgrade major faţă de versiunea non-pro de la GT 2, iar personale ce pot avea alergii la plastic, vor fi foarte bucuroase.

Trecând mai departe, vorbim despre carcasa, care în modelul de 46 mm pe care am reuşit să îl testăm, este complet realizată din titan iar despre titan ştim că este un materia cu un raport duritate/densitate foarte mare, fiind în timpul metalelor folosite chiar şi pe cele mai scumpe ceasuri din lume.

Alegerea titanului oferă ceasului mai multe avantaje printre care şi o greutate de 54 de grame fără curea, dar şi o rezistenţă mărita la zgârieturi şi coroziune, deci ceasul poate fi folosit chiar şi în apă sărată, fără nici o problemă.

Vorbind de apă, GT 3 Pro este certificat IP68, ceea ce îi oferă garanţia de rezistenţă la apă şi praf, iar Huawei ne spune că ceasul rezista până la 30 de metri adâncime, iar pentru asta avem şi funcţia de scufundare care se regăseşte pe ceas printre alte activităţi pe care le puteţi selecta pentru monitorizare.

Ceasul mai are pe lateral o coroană rotativă ce oferă un feedback haptic atunci când este folosită, bineînţeles, vorbim de o vibraţie subtilă iar în partea de jos avem un buton ce îl putem personaliza după nevoile noastre.

Ne întoarcem la ecran pentru a puncta şi ultimele specificaţii, ecranul AMOLED circular de 1,43 inchi cu o rezoluție de 466 x 466 pixeli oferă o performanţă sporită şi din punctul meu de vedere trebuie pus lângă cele mai pretenţioase ceasuri de tip smart de pe piaţă şi aici amintim iar Apple şi Samsung.

Hardware

Şi pentru că nu putem vorbi doar de bine, ajungem la un capitol, unde HUAWEI Watch GT 3 Pro are un pic de suferit, şi nu neapărat pentru că nu îndeplineşte criteriile noastre de recomandare, sau că nu îşi face treaba cum trebuie, dar nu putem vorbi despre o comparaţie cu alte smartwatch-uri cu un preţ similar de pe piaţă.

Huawei a ales pentru GT 3 Pro, să folosească aceeaşi configuraţie de pe seria Watch 3 Pro, şi anume un procesor ARM Cortex-M însoţit de 32 MB de RAM și 4 GB de stocare internă, ceea ce este cam puţin, dacă mă întrebaţi pe mine.

Dacă mai săpăm un pic, vedem şi un microfon alături de un difuzor ce ne ajută să efectuăm şi să preluăm apeluri prin Bluetooth, ei bine şi aceste părţi sunt sub ceea ce oferă concurenta la un preţ similar.

Totuşi, software-ul folosit de Huawei a reuşit să facă din această componentă hardware, că ceasul să ruleze impecabil, şi nici nu ştiu dacă mai contează faptul că avem doar 32 MB RAM, atât timp cât totul este super fluid iar ceasul ne ajuta prin funcţionalităţile sale şi a autonomiei sale foarte mari, despre care vom vorbi mai jos.

Autonomie

Dacă încă te mai întrebi de ce Huawei este pe locul 3 global, este acelaşi motiv pentru care şi eu încă folosesc personal un ceas de la Huawei, autonomia smartwatch-urilor este una extrem de mare în ceea ce priveşte competiţia, iar modelele GT au o istorie în acest sens.

Folosind încărcătorul primit de la Huawei, am reuşit să încarc smartwatch-ul în maxim o oră şi jumătate, acesta fiind încărcat de la 0%.

În varianta testată de noi, a lui HUAWEI Watch GT 3 Pro, bateria are o capacitate de 530 mAh.

În ceea ce priveşte autonomia, Huawei ne promite o autonomie ce poate ajunge până la 14 zile, în cazul în care folosim smartwatch-ul în mod limitat, dar dacă folosim monitorizarea acestuia 24/7, în testele noastre ne-au ieşit 7 zile de utilizare fără probleme, deci oricum ar fi modul tău de utilizare, tot vei avea o autonomie bună cu mult peste media concurenţei.

Software

După cum ştim, Huawei doreşte să îşi conecteze toate produsele lansate sub un singur sistem de operare, anume HarmonyOS, totuşi noul sistem de operare îşi are rădăcinile tot în Android, aşa că nu putem spune că noul sistem este 100% nou. Ce mi-a plăcut la noul smartwatch HUAWEI Watch GT 3 Pro a fost fluiditatea cu care se mişca, prin meniu şi la deschiderea aplicaţiilor/funcţiilor.

De asemenea, un plus este că de pe acest smartwatch, faţă de versiunile din trecut, putem răspunde rapid la anumite mesaje datorită sugestiilor. Este de notat totuşi că sugestiile sunt doar cele prestabilite şi nu sunt unele „inteligente” pe baza altor răspunsuri.

În ceea ce priveşte disponibilitatea aplicaţiilor, cele preinstalate deja pe ceas pot fi de ajuns, pentru că vedem o varietate de funcţii şi aplicaţii ce ne pot ajuta în mai toate activităţile pe care le avem.

În magazinul de aplicaţii pe care îl vom putea accesa de pe telefon, vedem într-adevăr unele aplicaţii, dar sunt mediocre, din punctul meu de vedere, aşa că rămânem la cele deja preinstalate.

Încă un punct în minus, la partea de software este lipsa posibilităţi de a face plăti cu ceasul, în 2022, dacă plătim 2000 de lei pe un ceas, mă aştept să putem face plăti, totuşi, deşi în mod teoretic avem funcţia de portofel de la Huawei, când încerc să accesez această funcţie din Health – aplicaţia cu care putem gestiona ceasul – primesc o eroare ce indică că smartwatch-ul nu este compatibil.

Pe partea de customizare, în ceea ce priveşte software-ul, în magazinul de pe aplicaţia Health vom găsi o varietate de fete noi de ceas, de asemenea, avem şi fete preinstalate atât pentru ecranul inactiv cât şi pentru cel activ, eu personal, le prefer pe cele deja preinstalate.

Având aceste dezavantaje, dar şi avantaje, nu ştiu dacă software-ul este aşa de echilibrat pe cât mă aşteptam, pentru cineva care foloseşte des un smartwatch pentru plăti, GT 3 Pro de la Huawei, nu cred că ar fi prea potrivit, totuşi este potrivit pentru cine îşi doreşte o experienţă fluidă şi cu un număr mare de funcţii şi aplicaţii preinstalate.

Funcţii

Pe partea de funcţii HUAWEI Watch GT 3 Pro, nu te vă dezamăgii, printre cele mai utilizate de mine, atât pe acest smartwatch cât şi pe Watch 2 Pro, pe care l-am achiziţionat special pentru utilizare personală, folosesc foarte des funcţiile pentru monitorizarea sănătăţii cu ajutorul senzorului SpO2, monitorizarea somnului, dar şi a unor tipuri de activităţi fizice.

Faţă de versiunea pe care o folosesc în mod personal, GT 3 Pro vine cu îmbunătăţiri în ceea ce priveşte monitorizarea somnului, cu ajutorul aplicaţiei ne putem da seama de fazele somnului, puteai face acest lucru şi cu 2 Pro, totuşi, datele colectate mi se par mai precise.

Pe partea de senzor SpO2, nu pot spune că avem o îmbunătăţire precisă, dar ştim foarte bine că senzorii din ceasurile anterioare se descurcă foarte bine, având o acurateţe destul de bună comparabilă cu cele mai bune smartwatch-uri de la concurenţi.

De asemenea, cu smartwatch-ul de la Huawei, putem monitoriza şi anumite exerciţii fizice, mai exact peste 100, eu am testat ceasul prin activităţi uşoare precum alergare şi mers, s-a descurcat bine, mereu este loc de şi mai bine, dar per total am fost mulţumit de rezultat şi dacă dorim o viaţă sănătoasă cu o monitorizare a aceştia, ei bine, GT 3 Pro, poate fi potrivit pentru tine.

Concluzie

Nu o să mă lungesc mult în această concluzie pentru că mai sus v-am explicat de ce recomand acest smartwatch, în primul rând vine cu un design arătos, funcţii multe şi nu în ultimul rând, un aspect foarte important pentru mine, o autonomie foarte bună. Nu excelează la toate capitolele, totul este ca o balanţă, pentru mine dacă autonomia este mai importantă vă cantării mai mult decât o varietate de aplicaţii pe care le pot instala, pentru tine poate fi invers. Deci pentru cine recomand HUAWEI Watch GT 3 Pro? După cum am spus, pentru personale ce caută un smartwatch cu o autonomie sporită, funcţii de monitorizare a sănătăţii destul de avansate dar şi un design premium.