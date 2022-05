Huawei Watch GT 3 Pro, specificaţii şi preţ în România

Compania chineză tocmai a anunțat disponibilitatea globală a noului său pliabil, Huawei Mate Xs 2, și a noului său smartwatch, Huawei Watch GT 3 Pro. Ambele dispozitive ne sunt deja cunoscute, deoarece au fost prezentate în China în urmă cu câteva săptămâni .

Cel care ne preocupă astăzi este Huawei Watch GT 3 Pro, cel mai avansat ceas inteligent al firmei. Dispozitivul vine în două modele (46 și 42 de milimetri) ale căror principale diferențe sunt dimensiunea, autonomia și materialele de construcție.

Materiale premium în două dimensiuni

Începem prin a revizui designul ambelor versiuni. Modelul Titanium este cel mai mare și are un cadran de 46 de milimetri, precum și o greutate de 54 de grame fără curea. Este realizat din titan si protejat de un cristal de safir iar curelele sale pot fi din fluoroelastomer negru sau piele gri.

Modelul Ceramic, la rândul său, are o carcasă de 42 de milimetri, cântărește 50 de grame fără curea, este realizat din ceramică nanocristalină și protejat de cristal de safir. În ceea ce privește curelele, acestea pot fi ceramice albe sau piele albă. Schimbarea designului este, de asemenea, evidentă, așa cum se poate observa în imagini, deși ambele versiuni au acea coroană rotativă pe care am văzut-o la atâtea alte ceasuri de la companie.

Diferențele de dimensiune afectează și ecranul și bateria. Modelul Titanium încorporează un panou AMOLED de 1,43 inchi și o baterie de 572 mAh, în timp ce modelul Ceramic are un ecran de 1,32 inci și 292 mAh. Acest lucru se traduce prin diferențe importante în autonomia maximă, fiind de până la 14 zile la Titan și până la șapte zile la Ceramic.

Huawei Watch GT 3 Pro Specificatii

DIMENSIUNI SI GREUTATE Huawei Watch GT 3 Pro Titan – 46,6 x 46,6 x 10,9 mm54 de grame

Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic– 42,9 x 42,9 x 10,5 mm50 de grame ECRAN Huawei Watch GT 3 Pro Titan – AMOLED de 1,43 inchiRezoluție: 466 x 466 pixeli

Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic – AMOLED de 1,32 inchiRezoluție: 466 x 466 pixeli PROCESOR ARM Cortex-M RAM 32 MB STOCARE INTERNĂ 4GB SISTEM DE OPERARE Harmony OS BATERIE Huawei Watch GT 3 Pro Titan – 530mAhPână la 14 zile de autonomie

Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic – 292 mAhPână la 7 zile de autonomieÎncărcare wireless 10W CONECTIVITATE Bluetooth 5.2Wi-Fi 2.4GHz COMPATIBILITATE Harmony OS 2.0 sau o versiune ulterioară

Android 6.0 sau o versiune ulterioară

iOS 9.0 sau o versiune ulterioară GEOPOZITIONARE Cip GPS integrat

GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS REZISTENT LA APĂ IP685 SENZORI senzor de accelerațiesenzor giroscopsenzor magnetometric

Senzor optic de ritm cardiacsenzor barometruSenzor de temperatura BUTOANE 2 Altele Difuzor si Microfon Huawei Watch GT 3 Pro Specificatii

La fel și în funcții

Dacă sunt diferite la exterior, sunt aceleași la interior. Huawei a optat din nou pentru HarmonyOS ca sistem de operare, ceva care are tot sensul din lume. Ceasul folosește Bluetooth 5.2 pentru a se conecta la mobil, are WiFi de 2,4 GHz și, printre altele, are 4 GB de stocare internă pentru a stoca, de exemplu, muzică sau podcasturi local.

Ceasul are încorporat un cip GPS care este compatibil cu cele cinci sisteme majore de satelit, și anume GPS, Beidou, GLONASS, Galileo și QZSS.

In ceea ce privește sănătatea și monitorizarea, Huawei Watch GT 3 Pro are funcția de „funcționare inteligentă” (pe care o cunoaștem deja de la Huawei Watch GT Runner ), sincronizare cu hardware și aplicații terțe precum Runtastic sau Komoot și peste 100 de moduri de Instruire. Inutil să spun că are rezistență la apă IP68 și până la 5 ATM.

În sfârșit, trebuie menționat că ceasul este compatibil cu gestionarea ciclului menstrual și că încorporează senzorul TruSeen 5.0+ (din nou, cel al Huawei Watch GT Runner) pentru a măsura nivelul de oxigen din sânge în timp real, somn și ritm cardiac.

Versiunile și prețul Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro va fi disponibil în cele două versiuni menționate mai sus (Ceramic și Titanium) și va fi disponibil pentru achiziție în curând.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition, varianta pentru femei, va fi disponibil

pentru precomandă începând cu data de 18 mai, la prețul recomandat de 2199 lei

pentru modelul Silver, brățara de piele și la prețul de 2699 lei pentru modelul Shallow

Gold, brățara din ceramică).

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition, varianta pentru bărbați, va fi

disponibil la prețul recomandat de 1899 lei pentru modelul Classic Edition, brățara de

piele / Active Editon, brățara de silicon și la prețul recomandat de 2399 lei pentru

modelul Elite Edition, brățara din titan.