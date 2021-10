Huawei Watch GT 3 pret si specificatii. Huawei Watch GT 3, un ceas inteligent care vine să-l succedă pe Huawei GT 2.

Watch GT 3 este noua propunere de la Huawei în marcarea ceasurilor inteligente. Un model care va veni cu o carcasă circulară în dimensiuni de 42 și 46 de inci și care este o revizuire cu unele modificări față de ceea ce oferă deja Huawei Watch 3 și Watch 3 Pro.

Specificatii

HUAWEI WATCH GT3 46 MM HUAWEI WATCH GT3 42 MM Ecran AMOLED1,43 inci466x466 pixeli AMOLED1,32 inch Rezistenta 5 bancomate 5 bancomate Poziționare GPS, GLONASS, Galileo, Beidou și QZSS GPS, GLONASS, Galileo, Beidou și QZSS Autonomie Până la 14 zile Până la 7 zile Senzori PulsometruSpO2NFCMicrofon PulsometruSpO2NFCMicrofon Preț 249 euro cu curea din plastic 269 ​​cu curea din piele 229 euro cu curea din plastic249 cu curea din piele

Nota, preturile nu sunt oficiale din Romania, asteptam un comunicat oficial pe baza preturilor si cand vor fi disponibile vom actualiza acest articol. Multumim!

Până la 14 zile de autonomie

Huawei Watch GT 3 are un ecran AMOLED, atât în ​​versiunile de 42, cât și de 46 de mm. Modelul de 46 milimetri are un ecran de 1,43 inci capabil să ofere 466 x 466 pixeli, în timp ce versiunea de 42 milimetri are un ecran de 1,32 inci. În primul caz, are o grosime de 8 milimetri și o greutate de 42,6 grame, cifre care au o grosime de 10,2 milimetri și o greutate de 35 de grame la cel mai mic model.

Sub panou se ascunde noul senzor de ritm cardiac TruSeen 5.0 Plus de la Huawei , datorită căruia putem face măsurători SpO2 pe dispozitiv și evaluări ale modului în care se dezvoltă activitatea noastră fizică zilnică (exercițiu, somn, mers…).

Se remarcă sistemul Healthy Living Clover de la Huawei, care permite accesul la provocările zilnice precum și posibilitatea de a accesa mai multe acțiuni legate de exercițiul fizic cu până la 100 de tipuri de sport.

Noul ceas oferă GNSS dual-band, permițându-vă să obțineți asistență pentru GPS, GLONASS, Galileo, Beidou și QZSS. Huawei GT 3 oferă 4 GB de stocare internă în ambele dimensiuni , oferă rezistență la apă de 5 ATM și sunt compatibile cu telefoanele Android și iOS.

Huawei Watch GT 3 rulează Harmony OS , ceea ce înseamnă că va trebui să mergem la magazinul de aplicații portabil al Huawei pentru a descărca aplicațiile care le însoțesc pe cele care sunt instalate. Are o autonomie care, potrivit Huawei, variază de la șapte zile de utilizare la cel mai mic model de 42 de milimetri până la 14 zile la cel mai mare model.

Unul dintre aspectele care atrage atenția în Huawei Watch GT 3 este absența opțiunii de a avea un eSIM. Putem continua să primim apeluri, dar pentru a face acest lucru va trebui să avem mobilul aproape și conectat.

Pret si disponibilitate

In ceea ce priveste disponibilitatea, asteptam ca aceste doua modele sa iasa in vanzare din 11 noiembrie. Prețurile sunt de 229 sau 249 de euro la modelul de 42 de inci, în funcție de faptul dacă optăm pentru o curea elastică sau din piele. La rândul său, modelul de 46 de milimetri va avea un preț de 249 sau 269 de euro în funcție de tipul de curea aleasă.