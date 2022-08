Hulu România: preț, lansare, catalog și alte informații

Detalii despre preț Hulu România, dată de lansare, catalog și alte informații vei găsi în acest articol, deoarece merită să ai în vedere această platformă de streaming. Când majoritatea oamenilor se gândesc la cele mai vechi servicii de streaming, se gândesc la Netflix, dar Hulu a fost lansat doar un an mai târziu, în 2008. În ciuda faptului că nu s-a extins niciodată dincolo de teritoriile din SUA, rămâne unul dintre serviciile de streaming de top, cu o bibliotecă extinsă de filme, emisiuni și chiar Live TV.

Lansarea Disney Plus a pus Hulu într-un loc neobișnuit, deoarece este deținut majoritar de Disney, dar oferă în continuare un serviciu unic, cu un conținut original excelent, cum ar fi The Handmaid’s Tale și Only Murders in the Building. Nu este disponibil în afara SUA, din păcate, dar poate fi accesat cu ajutorul unor servicii VPN cu servere în Statele Unite. În schimb, Disney Plus a decis să adauge conținut „mai serios” pe piețele internaționale cu marca sa Star, inclusiv conținut realizat anterior pentru Hulu.

Ce este Hulu România?

Hulu România este o platformă de streaming video la cerere care există de mai bine de un deceniu. Este una dintre cele mai bune și mai mari platforme de streaming din Statele Unite, cu peste 40 de milioane de abonați. Pentru mulți abonați tradiționali la cablu, Hulu reprezintă, de asemenea, o alternativă excelentă pentru a renunța la cablu. Nu numai că are o bibliotecă enormă de aproximativ 2.500 de filme și peste 40.000 de episoade din mii de emisiuni TV și seriale, dar are și un plan de streaming TV live, prin programul Hulu Plus Live TV.

Un aspect controversat care separă Hulu de majoritatea rivalilor săi este utilizarea reclamelor. Cele mai ieftine planuri (și pachete) prezintă reclame în conținut, asemănătoare cu ceea ce vedeți la televiziunile obișnuite. Să plătești pentru un serviciu și să vezi totuși reclame ar putea fi dezamăgitor pentru unii utilizatori, dar ajută la menținerea unui cost scăzut. Cei care nu doresc să vadă reclame vor trebui să plătească de două ori mai mult pentru acest privilegiu. Spre deosebire de multe alte servicii de streaming, puteți, de asemenea, să plătiți pentru suplimente premium în mod individual pentru lucruri precum transmisiuni simultane nelimitate, canale TV și multe altele.

Cum funcționează platforma de streaming Hulu în România?

Hulu este un pic mai complicat de utilizat decât alte servicii de streaming, mai ales dacă sunteți abonat la un plan Hulu Plus Live TV. În esență, însă, funcționează la fel, cu un server la distanță care găzduiește conținutul. Te conectezi la acest server de pe dispozitivul tău (telefon mobil, tabletă, smart TV etc.) și începi să te uiți la conținutul dorit. Indiferent de planul pe care îl alegeți, va trebui să răspundeți la câteva întrebări înainte de a putea începe streamingul prima dată. Acest lucru este în mare parte pentru a vedea ce fel de conținut vă interesează pentru recomandări și poate fi sărit dacă doriți să începeți streamingul chiar mai repede. Pentru ca serviciile de streaming să funcționeze fără probleme, veți avea nevoie, de asemenea, de o conexiune solidă la internet. Iată care sunt vitezele de internet recomandate pentru Hulu:

3 Mbps – Viteza recomandată pentru streaming standard;

8 Mbps – Viteza recomandată pentru streaming TV în direct;

16 Mbps – Viteza recomandată pentru streaming UHD (4K).

Merită să îți faci cont pe Hulu România?

Dacă Hulu merită sau nu depinde de planul pe care îl alegeți. La doar 6,99 dolari pe lună, planul cu suport publicitar este unul dintre cele mai bune valori pe care le puteți obține în lumea streaming-ului. Este fantastic ca serviciu de sine stătător sau ca supliment la alte platforme de streaming, cum ar fi rivalul Netflix sau Amazon Prime Video. Versiunea fără reclame este mai greu de justificat, deoarece costă aproape de două ori mai mult pentru același conținut. Această opțiune merită doar dacă aveți bani în plus de cheltuit și nu suportați reclamele sub nicio formă sau dacă doriți să profitați de descărcări pentru a viziona offline.

Recomandarea Hulu Plus Live TV, pe de altă parte, este un pic mai complicată. Poate fi o modalitate excelentă pentru abonații tradiționali de cablu de a acoperi diferența dintre televiziunea prin cablu și tăierea completă a cablului doar cu servicii de streaming. Pentru toți ceilalți, însă, este o modalitate costisitoare de a difuza emisiuni și filme. În plus, chiar și planurile cu suport publicitar vă permit să transmiteți multe emisiuni noi la o zi după ce sunt difuzate, astfel încât tot nu veți pierde cele mai recente emisiuni. Hulu Plus Live TV este, de asemenea, mai dificil de partajat cu familia, deoarece puteți seta doar o singură rețea de domiciliu și două fluxuri simultane.

Un alt lucru care dă peste cap întregul argument este pachetul Disney (care include Disney Plus, ESPN Plus și Hulu) la 13,99 dolari sau 19,99 dolari pe lună cu opțiunea Hulu No Ads. Acest lucru deblochează o cantitate uriașă de conținut pentru o taxă care este doar puțin mai mare decât un plan standard Netflix. Dacă sunteți în căutarea celui mai bun raport calitate-preț, oferta de pachete este cea mai bună.

În ce țări este disponibil Hulu? Este disponibil Hulu în România?

Spre deosebire de majoritatea concurenților săi importanți în materie de streaming, Hulu este disponibil doar în Statele Unite. Puteți accesa conținutul de streaming din teritoriile americane de peste mări, cum ar fi Puerto Rico și bazele militare din Japonia. Totuși, serviciul Live TV este disponibil doar la un singur domiciliu din SUA. De asemenea, nu funcționează în mod oficial cu VPN-uri sau anonimizatoare.

Se va extinde Hulu la nivel internațional?

Hulu a fost în discuții pentru a se lansa în alte țări, inclusiv în Marea Britanie, Japonia și Canada, timp de un deceniu sau mai mult, dar planurile au eșuat în mod constant să se materializeze. Televiziunile locale au programe originale în alte regiuni, cum ar fi The Handmaid’s Tale, dar serviciul nu a fost niciodată oferit în afara teritoriilor Statelor Unite. După cum am menționat anterior, Disney a extins acum Disney Plus peste hotare cu marca Disney Plus Star. Acesta are un conținut „mai serios” în comparație cu filmele și emisiunile Disney Plus de bază. Are deja multe emisiuni Hulu și va primi și mai multe în săptămânile și lunile următoare.

Cât costă Hulu? Planuri și abonamente Hulu în România

Dacă puteți suporta reclamele, Hulu este unul dintre cele mai ieftine servicii de streaming de pe piață, reprezentând o valoare fantastică pentru cantitatea de conținut oferită. Planurile sale mai scumpe nu oferă aceeași valoare, dar pot fi totuși bune pentru unii utilizatori. Există mai multe planuri Hulu distincte, inclusiv pachete și un serviciu de televiziune în direct plus mai multe opțiuni pentru suplimente care să îmbunătățească experiența.

Cel mai ieftin costă 6,99 dolari pe lună, dar include reclame. Aceste reclame pot fi mai mult sau mai puțin intruzive, în funcție de conținut.Următorul plan, cel mai scump, elimină aceste reclame și adaugă posibilitatea de a descărca emisiuni și filme pentru vizionare offline, dar costă aproape de două ori mai mult, 12,99 dolari. Biblioteca de conținut propriu-zisă este aceeași între cele două planuri, așa că ar trebui să luați în considerare acest plan doar dacă nu suportați cu adevărat reclamele. Cu toate acestea, planul fără reclame se încadrează în același interval ca și – și chiar este puțin mai ieftin decât – planul de tarifare standard al Netflix. Iată care sunt alte abonamente marca Hulu:

Hulu – 6,99 dolari/lună (sau 69,99 dolari/an) – Acces la biblioteca de streaming, cu reclame;

Hulu (fără reclame) – 12,99 $/lună – Acces la biblioteca de streaming, fără reclame;

Pachetul Disney – $13.99/lună – Acces la Hulu (cu reclame), Disney Plus și ESPN Plus;

The Disney Bundle (fără reclame) – 19,99/lună – Acces la Hulu (fără reclame), Disney Plus și ESPN Plus.

Ce sunt suplimentele Hulu?

Suplimentele Hulu sunt caracteristici premium care îmbunătățesc experiența de streaming pentru o taxă lunară suplimentară. Puteți adăuga unele dintre acestea la cel mai ieftin plan cu suport publicitar, iar altele sunt limitate la planurile Hulu Plus Live TV. Suplimentele pot fi adăugate sau eliminate de la o lună la alta, deci nu există un angajament pe termen lung. Iată o listă completă a tuturor suplimentelor Hulu.

Cinemax – 9,99 $/lună;

HBO Max – 14,99 $/lună;

Showtime – 10,99 $/lună;

Starz – $8.99/lună;

ESPN Plus – 6,99 $/lună.

Cum îmi pot face cont pe Hulu România?

Înscrierea la Hulu este rapidă și ușoară și se poate face de pe web și din aplicațiile mobile. Trebuie doar să intri pe site-ul oficial, iar apoi să îți faci cont. Alegeți planul pe care îl doriți, introduceți informațiile de plată și sunteți gata de streaming. Fiecare cont Hulu primește 6 profiluri, deci poate fi utilizat de până la șase persoane. Este important să știți că nu vă puteți face cont dacă plătiți cu un card din România, ci cu unul de pe teritoriul Statelor Unite.

Pot obține Hulu gratuit?

Planurile de streaming Hulu includ o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, iar planurile Hulu Plus Live TV au o perioadă de probă gratuită de șapte zile. Nu trebuie să faceți nimic special pentru a avea acces la aceste oferte, doar să vă înscrieți și veți primi automat perioada de probă gratuită. Aceasta poate fi anulată oricând.

Catalog Hulu România

Hulu s-ar putea să nu aibă atât de multe filme originale impresionante ca Netflix sau Amazon Prime Video, dar compensează cu conținut unic. Există mii de episoade pe care să le puteți urmări, cu episoade noi adăugate practic în fiecare zi datorită relațiilor cu multe dintre cele mai mari rețele americane, de asemenea Hulu TV Live Plus îți asigură o gamă variată de posturi de televiziune pe care le poți accesa oricând. După cum am spus, din România nu se poate decât cu un serviciu VPN.

Având în vedere că Disney va fi în curând unicul proprietar al Hulu, v-ați putea aștepta ca această companie să aibă mai mult conținut pe platforma Disney Plus, dar nu este întotdeauna așa. Disney s-a angajat să mențină Disney Plus cât mai prietenoasă pentru copii, ceea ce înseamnă că nu se găsește nicăieri conținut pentru adulți. Hulu, prin urmare, a devenit casa principală pentru conținutul Disney mai pentru adulți.

Cele mai bune seriale Hulu România

Cea mai mare atracție a lui Hulu (în afară de prețul scăzut) este catalogul său incredibil de seriale. Iată câteva dintre cele mai populare:

Fargo;

Future Man;

Archer;

Castle Rock;

Devs;

The Handmaid’s Tale;

Veronica Mars;

Difficult People;

Harlots;

Mrs. America și multe altele.

Cele mai bune filme Hulu România

Deși este mai cunoscut pentru emisiunile TV, Hulu are, de asemenea, mii de filme excelente pe care le puteți viziona imediat. Deocamdată, Hulu are doar o mână de filme originale și documentare, dar lista este în creștere. Iată câteva opțiuni selectate pentru a vă da o idee despre ceea ce este disponibil pe platformă:

Parasite;

Prey;

Run;

Nomadland;

Akira;

Sputnik;

Palm Springs;

Portrait of a Lady on Fire;

Let the Right One In;

Cast Away;

The Act of Killing și multe altele.

În general, platforma Hulu este compatibilă cu mai toate dispozitivele care, de altfel, suportă și celelalte platforme de streaming. Este important de știut că, în mod oficial, serviciul în România nu este disponibil, însă poate fi accesat. Este o opțiune viabilă în special dacă ești în căutare de conținut cât mai variat, diferit de ceea ce ne oferă cele mai populare platforme de streaming video ale momentului. Suntem curioși, tu ce părere ai de Hulu România? Crezi că merită? Așteptăm răspunsul tău în secțiunea de comentarii.