Husa de protectie Galaxy S22, cea mai bună husă de protecție

Husa de protectie Galaxy S22 – Acum este tradiție: Samsung și-a oficializat noua gamă de smartphone-uri premium la începutul anului. Galaxy S22, S22+ și S22 Ultra ilustrează tot know-how-ul brandului premium în telefonie. Desigur, aceste dispozitive își merită greutatea în aur: este deci necesar să știți să aveți grijă de ele pentru a le amortiza costul în timp.

Folie si Husa de protectie Galaxy S22

Husa de protectie pentru seria Galaxy S22

Folie de protectie pentru seria Galaxy S22

Implicit, pe culorile standard, nu veti primi nicio protectie. Prin urmare, este esențial la momentul achiziției să mergeți și pe cea mai bună husa de protectie pentru a proteja Galaxy S22. Pe lângă partea estetică, mai ales este necesar să ne gândim la robustețea produsului. Evident, dacă găsești protecție care îmbină ambele aspecte, ai câștigat totul!

La fel ca Apple, Samsung se mândrește cu smartphone-uri din ce în ce mai rezistente. Acestea fiind spuse, o zgârietură sau o cădere se poate întâmpla atât de repede încât trebuie să știi să-ți iei predispozițiile. Când vezi magnificele ecrane AMOLED ale acestor Samsung Galaxy S22, protecția eficientă este obligatorie. Atat pentru ecran cat si pentru corp in sine.

În ciuda cadrului din aluminiu Armor+ și a sticlei de protecție Corning Gorilla Glass Victus+, modelele nu sunt sigure. Pentru a vă ajuta să vă protejați dispozitivul, am creat un ghid cu cea mai bună husă de protectie Galaxy S22 . De asemenea, mai jos veți găsi diverse accesorii care vă permit să asigurați anumite puncte pe smartphone (modul foto etc.).

Dacă cauți cea mai bună husă de protectie pentru Galaxy S22, va trebui să optezi pentru Samsung Silicone Cover. Aceasta va absorbi cât mai mult șocurile la nivelul carcasei.

Pe un ecran AMOLED atât de frumos precum cel de pe Samsung Galaxy S22, trebuie să pui o folie de protecție. Cele de proastă calitate se vor desprinde rapid și vor întuneca considerabil ecranul. Mai sus v-am prezentat unele unele dintre cele mai bune folii de protectie.

Cea mai bună husă pentru un Galaxy S22

In cazul in care vrei sa iti protejezi telefoanele din seria Samsung Galaxy S22, eMAG ofera o multime de produse de protectie atat pentru Galaxy S22 standard, Galaxy S22 Plus sau Samsung Galaxy S22 Ultra, tot ce trebuie sa faceti este sa alegeti cu atentie, husa trebuie sa fie din silicon pentru a nu zgaria sau aduce alte probleme telefonului, de asemenea cumparand de pe eMAG veti gasi multe modele de calitate la preturi foarte bune. Puteti de asemenea sa ne oferiti la rubrica de comentarii pareri si sugestii de alte huse de protectie Galaxy S22 pe care le vom testa si in cazul in care se vor dovedii a fi bune, le vom publica in acest articol.

Cea mai buna folie de protectie Galaxy S22

Cand vine vorba de protectia telefonului, este inevitabil sa nu ne gandim si la ecranul acestuia, un ecran frumos precum a lui Galax S22 presupune o mare atentie in protejarea lui, de asemenea, este foarte eficient pentru viitor sa aveti aplicata si o protectie de ecran cu o folie de sticla, nu una din plastic.

Aceste folii de sticla sunt relativ la preturi mici pe eMAG, la fel ca si husa de protectie Galaxy S22, acestea se pot gasi in numar mare, dar fiti atenti, mai sus aveti niste link-uri speciale pentru a putea cumpara o folie de buna calitate.

Alte accesorii pentru protejarea seriei Galaxy S22

Cand vine vorba de protejarea lui Galaxy S22, este simplu, atat ecranul, corpul telefonului cat si camerele sunt cele mai predispuse la „spargeri”, ideea este de a cumpara impreuna cu o husa de caliate si o folie pentru lentilele senzorilor de pe spate, pentru acest lucru, v-am pregatit link-ul de mai jos prin care puteti vedea o varietate de astfel de accesorii.

Concluzie: protejează-ți Galaxy S22

Între 800 și 1300 de euro, noile Samsung Galaxy S22 sunt adevărate telefoane de lux. Dincolo de accesoriile de protecție, primul nostru sfat este să aveți grijă maximă de smartphone. Dacă nu acordați atenție produsului în sine, acesta se va strica într-un fel sau altul. Pentru a rezista câțiva ani cu aceste dispozitive Samsung, trebuie să le folosesti în siguranță.

Cea mai bună husă pentru Galaxy S22 va fi esențială pentru a-i asigura o viață mai lungă. Puteti merge la sigur cu recomandarile de mai sus. Acestea fiind spuse, există și alte mărci, uneori mai ieftine, care oferă huse de protectie de succes. Carcasa este cel mai important accesoriu pentru a avea grijă de telefonul tău.

Acestea fiind spuse, nu poți fi niciodată prea vigilent și foliile de protecție (module de ecran și foto) sunt de asemenea importante. Acestea vă permit să păstrați întotdeauna cea mai bună experiență de utilizator. Spre comparație, o husă pentru Galaxy S22 va putea mai presus de toate să absoarbă șocurile pentru a nu mișca elementele din carcasă.

Acestea sunt recomandarile noastre pentru Husa de protectie Galaxy S22, acesta este primul articol de acest fel, in viitor vom face chestionare si vom face mai multe articole pentru telefoanele cele mai cumparate din Romania, speram ca acest articol te-a ajutat, ne puteti contacta sau comenta la rubrica de comentarii pentru a ne propune un anumit brand de produse de protectie a telefonelor sau anumite produse, noi vom incerca sa le testam independent.