Hyundai a lansat noua generație Kona în luna decembrie 2022, dar nu a oferit prea multe detalii, menționând doar că mai multe informații vor fi furnizate ulterior. Acum, brand-ul coreean dorește să ofere mai multe detalii despre acest nou model, însă trebuie menționat că anumite caracteristici fac parte numai din cadrul modelelor destinate pieței coreene. Mai multe informații pentru piețele internaționale vor fi disponibile în curând.

Hyundai Kona va fi disponibilă în mai multe variante de putere, cum ar fi 100% electric, full-hybrid și endotermic, precum și versiuni N Line sportive. Modelul nou Hyundai Kona cu motor endotermic sau hibrid măsoară 4.350 mm lungime x 1.825 mm lățime x 1.580 mm înălțime, cu o bază de rulare de 2.660 mm. Măsurătorile modelelor electrice vor fi dezvăluite mai târziu, în luna martie, adaugă producătorul. Cu toate acestea, nu ar trebui să existe diferențe semnificative. Designul noului Kona a fost deja prezentat. Hyundai ne amintește doar că vor exista diferențe definite între modelele diferite. De exemplu, banda LED care traversează capota și portbagajul, numită Seamless Horizon Lamp, prezintă un design pixelat în modelul electric.

N Line-ul oferă un kit de caroserie specific pentru a oferi mai multă putere aspectului mașinii. Spre exemplu, aripile, evacuarea dublă și pragurile laterale argintii sunt cele care se remarcă cel mai mult. Opțiunile adiționale includ un plafon contrastant negru și jante de aliaj dedicate cu design N Line. În interiorul Kona a doua generație sunt incluse mai multe lucruri. Spațiul interior este mai mare, în beneficiul confortului. Mai exact, avem 77 mm mai mult spațiu pentru picioare și o creștere cu 11 mm a spațiului pentru capul pasagerilor din spate față de generația precedentă.

De altfel, și dotările mașinii sunt impresionante, precum cele două ecrane de 12,3 inch pe bordul de instrumente, unul pentru sistemul de infotainment și unul pentru instrumentație. Mai mult, noul Kona poate beneficia de actualizări OTA, astfel încât să poată primi upgrade-uri care îmbunătățesc funcționalitatea mașinii. Deschiderea portbagajului electric poate fi personalizată, iar utilizatorii pot selecta înălțimea maximă și viteza de deschidere direct de pe ecranul sistemului de infotainment sau prin apăsarea butonului de închidere dedicat timp de trei secunde la înălțimea dorită. De asemenea, și încărcătorul wireless pentru smartphone și Digital Key 2 Touch, care permite utilizatorilor să închidă, deschidă și să pornească mașina prin intermediul smartphone-ului sau ceasului inteligent cu tehnologia NFC, fac parte din dotările noului Kona. Hyundai mai adaugă că rabatarea scaunelor din spate oferă o capacitate de încărcare de până la 723 de litri.

Pe partea de siguranță, Kona a doua generație va avea sisteme ADAS precum Asistența pentru evitarea coliziunilor (FCA), Asistența pentru menținerea benzii (LKA), Avertizare pentru ieșirea în siguranță (SEW), Asistența pentru limitarea vitezei inteligente (ISLA), Avertizarea pentru atenția șoferului (DAW), Asistența pentru farurile de ceață (HBA), Cruise Control Inteligent (SCC), Cruise Control Inteligent bazat pe Navigație (NSCC) și Asistența pentru condusul pe autostradă (HDA). Disponibilitatea standard, desigur, va varia în funcție de versiune.

Hyundai a anunțat că, în Coreea, acest model va fi disponibil cu un motor T-GDi de 1,6 litri sau un motor Atkinson de 2,0 litri. Primul are o putere de 198 CP și un cuplu maxim de 265 Nm, în timp ce cel de-al doilea are 149 CP și 179,5 Nm ca și cuplu. De asemenea, va fi disponibilă și o versiune hibridă, care are un motor GDi de injecție directă de 1,6 litri combinat cu un motor electric, ce va oferi o putere totală de 141 CP și un cuplu de 265 Nm. Detaliile motorizărilor destinate piețelor internaționale, inclusiv versiunile electrice, vor fi dezvăluite în luna martie.