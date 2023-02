Dupa cum probabil bine stii, kinetoterapia este la mare cautare in ziua de astazi, in special datorita beneficiilor de care se poate bucura fiecare persoana care apeleaza la ea. Mai exact, te poti baza pe un tratament complet de kinetoterapie chiar si atunci cand nu suferi de o anumita afectiune – chiar si dureri simple de spate pot fi gestionate mai bine cu ajutorul acestui tip de terapie.

Desigur, intrebarea cea mai comuna atunci cand vine vorba de un tratament complet este – de cate sedinte voi avea nevoie pentru a vedea primele rezultate? Evident, un raspuns concret nu exista; iata de ce!

Cum determina un expert tipul tratamentului si numarul de sedinte?

Inainte de a trece la kinetoterapie cu adevarat, dupa cum s-ar spune, un expert trebuie sa determine exact de ce tipuri de tratament si exercitii ai nevoie, precum si durata necesara pentru rezultate optime. Ambele lucruri sunt influentate de afectiunile tale, printre altele.

Primul pas in acest proces consta in analizarea pacientului si a istoricului sau medical, dar si a motivelor pentru care acesta doreste sa urmeze un tratament de kinetoterapie. Apoi, se pune problema unei evaluari obiective realizate de catre expert – analizare reflexelor, miscarilor de tip functional, raza de miscari posibile a pacientului si asa mai departe. Aceasta evaluare este cea mai importanta deoarece este facuta la fata locului si ii ofera expertului un punct de pornire clar in stabilirea programului tratamentului de kinetoterapie.

Nu in ultimul rand, cele doua analize sunt concretizate intr-un diagnostic si intr-un plan de tratament, in functie de cerintele pacientului. Expertul iti va prezenta intotdeauna cel mai bun mod de desfasurare a tratamentului (la capitolul durata). Este de la sine inteles ca nu ar trebui sa incerci scurtarea acestuia daca vrei ca rezultatele sa fie semnificative si pe termen lung.

De ce numarul de sedinte/durata tratamentului nu sunt fixe?

Un alt motiv pentru care niciun tratament nu are aceeasi durata consta in faptul ca sedintele de kinetoterapie pot apela la diferite tipuri de exercitii si procese aferente domeniului. De exemplu, in functie de centrul la care apelezi, o sedinta de kinetoterapie poate implica si acupunctura sau terapie prin electrostimulare (dupa caz).

Astfel, daca trebuie sa fii supus/a mai multor tipuri de tratament (parte a unor tratament principal), atunci toate trebuie realizate la durata optima pentru a putea vedea rezultate. Daca se recomanda un total de 10 sedinte de kinetoterapie, nu poti presupune faptul ca doua sedinte de acupunctura si opt de terapie manuala vor avea efectul dorit – numarul de sedinte este stabilit de expert.

Daca vrei sa afli mai multe despre kinetoterapie, dar mai ales despre cum poate fi aceasta realizata la nivel profesional, atunci programeaza o intalnire cu expertii centrului AtleticoKinetic – acestia iti pot spune cu exactitate de ce ai nevoie pentru a ameliora durerea si a imbunatati semnificativ afectiunile de care suferi.

Evident, nu uita ca un mesaj sau un apel telefonic nu sunt de ajuns in cazul kinetoterapiei – claritatea vine in urma unei evaluari complete a pacientului la fata locului!