In cazul in care iti doresti sa iti amenajezi locuinta insa nu dispui de prea multi bani, am gasit solutia. Exista numeroase idei de amenajare pe care le poti pune in practica pentru a transforma spatiul de locuit intr-un vesel, modern si cu bun gust. Este indicat sa optezi pentru mici modificari pentru a personaliza locuinta, modificari care sa iasa in evidenta, in functie de buget. Iata cateva idei de amenjare casa cu bani putini, gasite pe site-ul practik.ro, unde iti recomand sa mai arunci un ochi din cand in cand.

Renovarea mobilierului. Este un truc clasic care genereaza intotdeauna un rezultat pozitiv: restaurarea mobilierului. Numeroase sunt familiile care detin piese de mobilier care merg din generatie in generatie si, pentru o schimbare de efect, acestea pot fi restaurate, renovate. Daca ai un taburet zgariat, un scaun care are aspectul mai neglijent, o masa care nu arata tocmai bine, vopsitul sau restauratul pot fi o alternativa buna pentru a mai schimba din decor cu bani putini.

Aplica tapet. Simplu si economic, tapetul este mereu in tendinte si reprezinta o modalitate eficienta de renovare, de reimprospatare a aerului din locuinta ta. In plus, nu faci prea multa mizerie ca in cazul zugravitului. Materialul este atat de polivalent incat il poti folosi in mai multe feluri, spre exemplu pentru a oferi un suflu nou unei comode. Tapetul poate fi folosit chiar si in bucatarie insa cu conditia sa fie lavabil.

Schimbare de culori. Amenajarea unei case cu bani putini presupune si schimbarea culorilor din locuinta, culori care pot modifica complet aspectul unei camere. Pentru aceasta schimbare nu este necesar sa zugravesti, poti adauga doar cateva pete de culoare menite sa transforme camera. Se poate vopsi un perete in nuanta favorita sau poti desena singur un perete din camera pentru a mai colora putin o incapere mai anosta.

Cadre si iar cadre. Schimbarea nu este una radicala insa, daca vrei sa atragi atentia asupra peretilor unei incaperi, merita. Poti alege sa printezi unele afise si sa le asezi direct pe perete sau sa le incadrezi. Exista posibilitatea de a opta pentru afise din filme celebre pentru cei care isi doresc sa obtina un mediu elegant. In plus, facem din ce in ce mai multe poze cu talefoanele noastre inteligente, atunci de ce sa nu imprimam una din aceste poze magnifice si sa o punem in valoare in living sau in dormitor? Reprezinta o modalitate simpla si practica de a veni cu un obiect special in decor.

Cuverturi si perne. O cuvertura poate aduce un plus de culoare intr-un mediu monocrom. In marile magazine vei gasi o multime de optiuni in acest sens care pot fi de mare ajutor pentru aceasta eventuala renovare. Pernele sunt in egala masura obiecte extrem de importante in cadrul unui decor si, cel mai adesea, sub-evaluate. Cumpara perne cu motive care corespund stilului tau, vei avea impresia ca te afli intr-o alta casa.

Panouri schimbate. Iti doresti de mai multa vreme sa scapi de vechile panouri de la pat insa, pana in prezent nu ai reusit acest lucru? Ai posibilitatea de a realiza panouri false cu ajutorul unei vopsele lavabile pe care o poti gasi oriunde, in orice magazin de bricolaj. Cu ajutorul unei pensule poti desena un panou pe perete, in functie de forma preferata – patrat, triunghi sau dreptunghi. Vei obtine astfel o camera pur si simplu spectaculoasa, fara sa fie necesare aplicarea unor tipuri de tapet.

Solutii inteligente de depozitare. O alta metoda eficienta de amenajare a casei cu bani putini este sa renunti la o parte din piesele de mobilier in detrimentul unor solutii inteligente de depozitare. Raftul pentru baie spre exemplu poate fi inlocuit cu o etajera pe care urmeaza sa fie asezate cosulete din bambus, unde poti tine din lucrurile care nu vrei sa fie la vedere. Aceste cosulete au un aspect placut, nu ocupa atat de mult spatiu ca si mobila. In cazul bucatariei poti opta pentru cutii din plastic sau rafturi, lemn sau carton pe care sa le asezi in apropiere de spatiul de gatit sau pe dulaputile etajate.

In procesul de amenajare al casei nu ai nevoie de foarte multi bani, doar de putina creativitate. Cu putina inspiratie si rabdare iti poti transforma locuinta intr-una moderna si economica, fara sa depui prea mai eforturi.