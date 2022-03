Ce să alegi atunci când vine vorba de cadouri bărbați? Ne-am confruntat și noi cu această situație în care nu aveam nici cea mai vagă idee despre care ar putea fi cele mai bune cadouri pentru el. Chiar dacă pentru unii, la prima vedere, nu pare a fi dificil, în realitate trebuie să cunoaștem bine gusturile persoanei respective și să alegem ceva ce i-ar plăcea. Așadar, atunci când nu avem vreo idee, ajungem să alegem cadouri mai comune sau prea simple.

În prezent, multe magazine online oferă cadouri pentru bărbați foarte interesante și ingenioase dar nu ajută atunci când nu ai idee ce ar dori persoana în cauză. Așadar, dacă întâmpini dificultăți în a avea idei cadouri pentru bărbați care să fie util, creativ și pe care să îl adore, nu trebuie să te descurajezi! În acest articol am pregătit sfaturi și sugestii, împreună cu cele mai bune idei de cadouri bărbați care te vor ajuta foarte mult atunci când alegi un cadou pentru el.

Idei cadouri bărbați

1. Palton barbati pentru primavara-toamna

Chiar daca suntem intr-o luna de primavara temperaturile de afara inca sunt scazute. Daca se apropie ziua lui si nu stii inca ce cadou sa ii faci te poti orienta spre cadouri barbati din sectiunea fashion a magazinelor populare. Ii poti comanda un palton calduros, haina scurta din amestec de lana cu model cu doua randuri de nasturi.

Paltonul e din materiale sustenabile, e elegant si ii va tine de cald in diminetile racoroase cand va indreptati spre job. Haina scurta are si doua buzunare cu clapa, revere decupate, inchidere cu nasturi sigura si usor de folosit.

Captuseala este de calitate, fiind formata din poliamida, viscoza, poliester si bumbac. Va fi un articol vestimentar perfect pentru serile si diminetile din anotimpurile reci, dar si pentru zilele in care temperaturile sunt fluctuante si vremea e in schimbare. In plus, paltonul este companionul perfect pentru orice zi in care el isi doreste sa aiba un look fresh, elegant.

2. Apa de Parfum

Unul dintre cele mai apreciate si mai cautate cadouri pentru barbatul din viata, parfumul poate fi o alegere excelenta de fiecare data cand nu stii ce sa ii mai cumperi lui de ziua lui sau cu ocazia unei zile speciale.

O apa de parfum de la cele mai apreciate branduri este intotdeauna o idee de cadou pentru barbatii puternici si siguri pe ei. Apa de Parfum Paco Rabanne, Invictus Legend face parte din acele cadouri pentru el de care sotul sau prietenul va fi foarte incantat si-l va folosi zi de zi.

Apa de Parfum Paco Rabanne, Invictus Legend este un parfum cu note puternice, extatic, captivant, proaspat si arzator, aduce aminte de briza marina si de suculenta citrica de grapefrut. Inima sa are tonuri exotice de geranium si aroma de laur, usor picanta, iar baza este lemnoasa, avem lemnul de guaiac si ambra. Combinatia perfecta pentru lux si eleganta ascunsa intr-un flacon cu personalitate, original.

3. Mini Drona cu 2 Camere Video Quadcopter

Se apropie o zi speciala in viata lui si vrei sa ii faci un cadou perfect? I-ai putea cumpara o mini drona cu doua camere video quadcopter daca e pasionat de tehnologie si se uita de mult dupa o drona. Drona e mai nou un cadou barbati pe care multa lume si-l doreste, mai ales ca poti face atat de multe cu el.

Poti sa filmezi sau sa fotografiezi din cele mai neasteptate unghiuri, poti sa suprinzi cele mai originale perspective si ai acces la o multime de functii pe care un telefon mobil nu ti le va oferi. Dimensiunile mici ale dronei sunt ideale pentru amatori sau profesionisti si permit folosirea in orice fel de context si situatie.

O telecomanda si putina indemanare, o conexiune Wi-Fi sau Bluetooth si ai cele mai tari filmulete si seturi de fotografii din vacanta sau de la evenimentele importante din viata ta. Rezolutia camerelor duble e 480p si filmarile sunt posibile 360grade, timpul de zbor e de 12 minute, bateria are 850mAh.

4. Tableta cu stylus

In orice moment o tableta performanta se poate transforma intr-un cadou pentru el util si foarte apreciat. Noua tableta a celor de la Huawei, Matepad 11, este o alegere foarte buna daca sotul sau prietenul este la curent cu noutatile din tehnologie si foloseste o tableta mai veche deja, cu performante reduse.

Matepad 11 are 6GB RAM, stocare 128GB, are si Wi-Fi de ultima generatie, este rapida si eficienta, oferind o multime de functii utile oricarui utilizator amator sau profesionist. Se poate folosi la job, acasa, pentru jocuri, muzica, filme e printre acele cadouri barbati de care nu stiai ca ai nevoie pana nu o le ai in mana.

Tableta permite personalizarea aplicatiilor cu Multiplier si Window Lock, Multi-Window, are M-Pencil generatia a 2-a ca sa poti face tot ce doresti pe ecran, sa desenezi, sa te misti prin meniuri si aplicatii-M-Pencil are 4.096 niveluri de sensibilitate a presiunii si sensibilitate a inclinatiei, poti face orice cu el, notite, sa scrii, sa editezi, sa realizezi proiecte pentru la job.

5. Smartphone 5G

Un smartphone va fi intotdeauna o optiune buna pentru un cadou facut persoanei iubite. Atunci cand nu ai idei cadouri barbati si vrei sa mergi la sigur ii poti cumpara un smartphone Motorola Edge 30 Pro. Pe langa brandul puternic din spatele telefonului, dispozitivul vine cu 256GB stocare, 12GB RAM, e 5G si e idea pentru productivitate si pentru gaming.

Procesorul sau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform aduce performante de top, o fotografiere imbunatatita, telefonul are si inteligenta artificiala, poate rula orice fel de joc modern la setarile maxime.

Pe partea Wi-Fi telefonul celor de la Motorala are implementat Wi-Fi 6E pentru viteze foarte mari cand navighezi pe Internet sau te joci, ai date mobile in retea 5G extrem de rapide cand nu ai acces Wi-Fi. Camerele foto-video de 60 si 50MP vor asigura cele mai tari filmari si fotografii, asta in vreme ce autonomia este mereu peste asteptari.

6. Boxe audio

Indiferent ca vrei sa te relaxezi sau ca iti doresti sa ai o petrecere de cinci stele la tine in sufragerie, boxele vor reprezenta elementul central al unui decor perfect pentru distractie si ceva relaxare. Ele sunt si niste cadouri pentru barbati la care te poti gandi ori de cate ori se iveste o ocazie speciala in viata lui. Boxele Airpulse A80 de 100W ar putea fi o varianta excelenta daca inca nu ai gasit cadoul potrivit pentru el.

Cu finisaj deosebit de nuc, boxele Airpulse A80 impresioneaza prin sunetul pe care reusesc sa il redea, au o forma de corn pentru frecvente inalte directionale si optimizate de la tweeter, prin woofer-ul cu bobina de 30 mm.

Sistemul de procesare si amplificare semnal cu distorsiune ultra-scazuta asigura o experienta interesanta in timpul ascultarii, exista un procesor de semnal multi-core si unul audio puternic cu 16 nuclee pentru un sunet excelent. Boxele au si amplificator digital complet, backpanel control, sunt HiFi, au Bluetooth, USB, Optical, telecomanda, sub out.

7. Ghete toamna

O pereche de incaltaminte pentru toamna-iarna poate fi oricand pe lista de cadouri barbati. In general incaltamintea se uzeaza in timp, chiar daca este bine intretinuta, trebuie inlocuita destul de des daca el face destul de multa miscare si isi doreste mereu sa fie la moda.

Ii poti darui de ziua lui o pereche de ghete DC Peary TR, cu capa intarita pentru degete si calcai, limba si guler de calitate, ochiuri si carlige metalice rezistente. Ghetele ii vor tine de cald toamna si iarna, vor proteja piciorul si ii vor permite sa se deplaseze in orice fel de conditii.

Pentru un plus de confort limba si gulerul sunt captusite cu spuma, constructia cu capsula le asigura atat un design deosebit, cat si o rezistenta deosebita in timp. Talpa intermediara EVA stivuita iti permite miscari confortabile si comode, ghetele au aderenta buna si talpa nu se va toci rapid. Sunt rezistente la abraziune, talpa e dintr-un cauciuc special, rezistenta la apa e garantata.

8. Casti de gaming

Daca e pasionat de gaming si vrei sa ii faci un cadou care sa il bucure nespus poti sa ii comanzi rapid o pereche de casti de gaming wireless. Castile de gaming vor fi cadoul la care nu se astepta, le poate folosi atat in sesiunile prelungite de gaming, cat si atunci cand vrea sa se relaxeze si sa asculte muzica preferata oriunde in casa.

Castile pentru gaming Logitech G533 se vor transforma intr-un cadou excelent si le poti pune linistita pe lista de idei de cadouri pentru barbati. Noile casti Logitech au autonomie pana la 15 ore, au tehnologia DTS Headphone:X, pentru efecte sonore din joc redate cu acuratate mare, pot fi folosite la distanta de 15 m pastrandu-se claritatea sunetului auzit.

Sunt usoare, nu pun presiune asupra gatului, au design confortabil si vin cu microfon cu efect de anulare a sunetului, control volum si buton optiune mute. Sistemul integrat 7.1 Dolby Surround Sound si driverele Pro-G vor asigura o calitate a sunetului peste asteptari.

9. Sistem home cinema

Muzica si filmele preferate au nevoie de un sistem home cinema de ultima generatie. Sistemul home cinema Bose LifeStyle 650 ar putea fi unul dintre acele cadouri barbati zi de nastere de care se va bucura toata familia. Boxele satelit OmniJewel au carcase din aluminiu slefuit, cu incinte acustice atent gandite pentru difuzoare audio opuse, iar boxele din spate sunt wireless.

Boxa centrala este eleganta, are un design care se va potrivi in orice locuinta, sunetul proiectat este amplus, acoperirea 360 de grade este garantata. Modul wireless Acoustimass a fost gandit special pentru performanta rasunatoare a basilor, difuzorul puternic cu tehnologia QuietPort™ garanteaza performante extraordinare.

Ai conectivitate Bluetooth si WiFi pe home cinema, compatibiltiate video 4K, 6 intrari HDMI, telecomanda si control total. Tehnologia SoundTouch simplifica foarte mult ascultarea muzicii, se foloseste reteaua WiFi a casei. Se poate controla sistemul din aplicatia dedicata sau din telecomanda, iar tehnologia Unify este integrata pentru instalare rapida. Se adauga si calibrarea audio ADAPTiQ pentru sunet perfect in orice camera.

10. Set VR

Jocurile video moderne nu se mai joaca de multa vreme doar pe calculator sau pe console de gaming. Daca vrei experiente cu adevarat imersive alegi intotdeauna castile VR pentru gaming. Sunt cadouri barbati pe care le poti darui oricarui gamer inrait, care isi doreste un upgrade al experientelor traite in timpul sesiunilor lungi de gaming.

Setul VR Oculus are 128GB, vine cu interfata faciala imbunatatita, s-a folosi silicon pentru confort sporit la purtare pentru ore intregi. La interior vei gasi un procesor Qualcomm® Snapdragon™ XR2 (6Gb RAM), rezolutia ajunge la 1832×1920 pixeli per ochi, nu ai nevoie de cabluri multe sau de un PC. Controllerul Oculus Touch are acum acuratete si mai mare pentru o sesiune de gaming perfecta.

Se poate conecta si la PC daca se doreste, dar setul va functiona independent. Exista si un adaptor de incarcare 15W cu cablu USB/USB-C, adaptor priza, distantier optional pentru cei care poarta ochelari, camera video integrata, motion tracking.

11. Hub inteligent si centru de comanda

Automatizarea locuintei si transformarea ei intr-o locuinta Smart e la moda si s-ar putea sa fie si ceea ce isi doreste sotul, iubitul. Un hub inteligent si centrul de comanda este unul din acele cadouri deosebite pentru barbati pe care niciun reprezentant al sexului puternic nu il va refuza. Hubul inteligent Owon are Wi-Fi 2.4 GHz, se instaleaza si se controleaza din aplicatia SmartOWON, disponibila pe Android si iOS, are design minimalist si se amplaseaza usor in orice priza din casa.

Functia ZigBee permite controlul dispozitivelor smart din casa, prize, intrerupatoare, becuri, termostate, procesorul puternic ARM Cortex-M3 si softul oferit de producator permit imperecherea pe loc pentru functionare neintrerupta. Se poate aprinde si stinge lumina cu ajutorul sau, se controleaza electrocasnicele si se monitorizeaza usor consumul de curent electric.

Un astfel de hub pentru automatizarea locuintei va permite conectarea in cel mai scurt timp a dispozitivelor deja existente sau de abia cumparate, unele smart, pentru confort sporit si simplitate in utilizare.

12. Sonar pentru pescuit profesionist

Pescuitul este un hobby pe care il au multi barbati. Pentru cei care nu vor cadouri banale si au nevoie de idei cadouri pentru barbati aniversare ceva mai deosebite un sonar pentru pescuit ar fi o varianta excelenta. Sonarul Humminbird din seria Helix 5 are ecran lat de 5 inch, color, sonda CHIRP 2D cu un spectru dublu, GPS intern, cu harta si AutoChart Live.

E usor de operat si de folosit la pescuit, reda cu acuratete tot ce observa si proceseaza in timp real informatia. Sonda lansata are doua moduri de cautare, Wide si Narrow, pentru a avea si o imagine de ansamblu, dar a observa si detaliile.

Se poate pescui si naviga mai usor cu ajutorul acestui dispozitiv, se identifica imediat geamanduri, marcatoare, pericole, contururi, etc. Hartile incluse au peste 10.000 de lacuri, acoperire extinsa. Raza de actiune este de 366 m, iar configurarile sunt extrem de simplu de facut.

13. Bicicleta mountainbike

Ducem cu totii o viata prea sedentara, asa ca putina miscare si relaxare nu ar strica. Esti in cautarea de cadouri barbati pentru ziua lui sau vrei sa ii arati cat de mult il iubesti si tii la el? Nimic mai simplu. Ii poti darui o bicicleta mountainbike.

Cu un cadru 49 cm, modelul Omega Duke 27.5 vine cu o frana hidraulica pe disc, are schimbatoare de calitate Altus si este perfecta pentru relaxare si sesiuni de ciclism pe orice fel de portiuni de teren. Ai stabilitate si siguranta pe ea, cadrul e metalic, din aluminiu, foarte rezistent si el, poti sa alegi oricare dintre cele 21 de viteze.

Frana iti asigura oprire imediata, rotile sunt suficient de mari si de rezistente pentru aventuri in zone ceva mai dificile. O astfel de bicicleta va fi un motiv in plus pentru el sa renunte la viata mult prea sedentara si sa faca miscare pentru o sanatate de nota 10 si un corp care functioneaza perfect.

14. Sistem Wi-Fi Mesh

Daca v-ati mutat la casa de curand si are mereu probleme cu acoperirea Wi-Fi si cu stabilitatea semnalului te poti orienta spre un sistem Wi-Fi Mesh. Chiar daca nu este pe lista ta de idei cadou barbati, acest gadget, dispozitiv poate fi apreciat mai mult decat iti inchipui. Sistemul Wi-Fi Mesh TP-Link Deco M4 AC1200 Gigabit va garanta acoperire totala, viteze excelente de transfer.

Tehnologia avansata Deco Mesh permite unitatilor sa colaboreze ca sa formeze o retea unica sub acelasi nume, comutarea intre unitati pentru dispozitivele folosite va fi automata si simpla. Suprafata acoperita de acest sistem Mesh e de pana la 370 de metri, se mai pot adauga alte unitati Mesh pentru acoperire si mai buna.

Vitezele garantate ajung si la 1167 Mbps, reteaua functioneaza si cu o conexiune via modem. Conexiunile vor fi mereu fara intarziere chiar daca ai pana la 100 de dispozitive conectate simultan. Exista control parental si configurare rapida din aplicatia sistemului Mesh.

15. Scaun pentru gaming

Tinerii tind sa prefere jocurile pe calculator sau cele din realitatea virtuala atunci cand vor sa se relaxeze. Un scaun de gaming profesionist este un cadou pentru baieti de care acestia se vor bucura cu siguranta. Scaunul gaming Kring Racer X poate deveni oricand cadoul pentru ziua lui. Are bratele reglabile, suport cervical din materiale de calitate superioara, suport lombar reglabil atent construit pentru a nu avea dureri de coloana in timpul folosirii.

Confortul oferit odata ce ai folosit scaunul pentru mai multe ore este comparabil cu experienta pe care o simti in scaunul unei masini sport. Se regleaza inaltimea bratelor de sprijin, mecanismul cu sistem hidraulic permite reglarea inaltimii sezutului foarte simplu, pentru ergonomie sporita. Spatarul are si el sistem de blocare in pozitiile dorite, nu te vei balansa deloc cand stai pe el. Este recomandat gamerilor, dar si celor care lucreaza de acasa.

16. Portofel din piele

Ai deja in minte cateva idei de cadouri barbati, dar nu te poti decide asupra uneia singure. Ca sa nu mai pierzi timpul si sa treci la actiune, sa ii cumperi cadoul pentru ziua lui sau pentru un eveniment important din viata lui, din viata voastra, poti alege un portofel din piele.

E un cadou interesant, poti opta pentru un portofel din piele ecologica Armani Jeans cu interior cu finisaje speciale, compartimentat pentru carti de credit port documente port moneu.

Suficient de mare pentru a pune in el orice fel de documente utile si carduri, portofelul are profunzime de 2 cm, tocul e original, nu are sistem de inchidere pentru a putea sa umbli rapid la el cand ai nevoie. Portofelul Armani Jeans cucereste prin designul elegant si prin confortul oferit in momentul in care il va purta cu el oriunde merge.

17. Set parfum și produse de ingrijire

Parfumurile si produsele de ingrijire corporala sunt apreciate in egala masura si de catre femei, si de catre barbati. Daca esti nehotarata si nu vrei sa alegi un cadou nepotrivit pentru el poti sa cumperi un set cadouri barbati.

De pilda, poti comanda rapid setul individual Blue 4 cu apa de toaleta, deodorant, gel de dus pentru par si corp si deodorant spray. Toate vin in cantitati suficiente pentru a avea o ingrijire perfecta si un miros placut, primesti si punga cadou pentru a putea darui imediat produsele persoanei dragi din viata ta.

Parfumul din set este unul exclusiv, apa de toaleta pune in evidenta punctele forte masculine, completand parfumul excentric si original cu niste note puternic masculine. In parfum vei recunoaste tonurile dulci de grepfrut, moscul si notele exotice oferite de lemnul de santal si de salvie. Va fi potrivit pentru orice iesire, indiferent ca e o plimbare sau o intalnire de afaceri.

18. Lampa LED Monitor

Daca isi petrece o mare parte din timp stand in fata unui monitor si lucreaza seara pana tarziu in noapte atunci o lampa LED pentru monitor tip Hanging Lamp va fi perfecta pentru el. O gasesti in categoria de gadgeturi barbati de pe toate site-urile specializate, are un pret bun si e foarte simplu de folosit.

Lampa LED Mi Monitor de la Xiaomi este un bun exemplu in acest sens. Are telecomanda fara fir, design simplu, minimalist, se monteaza direct pe monitor, are suport de prinde cu rotatie magnetica a lampii, merge fixata si pe monitoare ceva mai groase- beneficiaza de ax gravitational reglabil la 40°.

Lampa elimina reflexiile, ofera proiectie asimetrica, este foarte rezistenta pentru ca e construita din aluminiu si ABS. Vei controla usor temperatura si luminozitatea, conectivitatea este una clasica, Wi-Fi 2.4GHz. Intervalul de temperatura este situat intre 2700 si 6500K, deci poti sa o folosesti oricum doresti, ziua si noaptea.

19. SmartWatch

Simplu de folosit si de setat, un smartwatch va fi pe placul partenerului si isi va gasi mereu locul pe lista de cadouri barbati pe care o pregatesti pentru evenimentul important din viata lui.

Samsung Galaxy Watch4 este tot ce si-ar putea dori. Are display color de 34.6 mm, este rezistent la apa 5 atm, poti intra cu el lejer pana la un metru adancime maxim 30 de minute, are si montirozare ECG, SPO2, bateria tine pana la 40 de ore. Daca ii place sa faca multa miscare ceasul smart beneficiaza de o multime de moduri sport, de setari, afiseaza si vremea si monitorieaza somnul.

Cu o baterie generoasa de de 361mAh lithium-polymer si display cu rezoltuie 450 x 450, ceasul smart se incarca foarte rapid, doua ore sunt suficiente pentru autonomie, are si aplicatie dedicata pentru telefoane.

20. Coasa electrica pe acumulator

Daca stai la casa sau ai o gradina la tara si ai ceva iarba de taiat, ai gazon stii foarte bine ca e dificil sa ai grija de zona respectiva cand nu ai la dispozitie tehnologie moderna. Tocmai de aceea, daca este pasionat de gradinarit, ii poti darui de ziua sa o coasa electrica pe acumulator Einhell PXC 18/24 Li P-Solo.

Este unul dintre putinele gadgeturi barbati cu o utilitate practica imediata, un instrument de folos mai ales daca ai suprafete mari cu gazon sau iarba. Coasa electrica are latime de taiere de 24 cm, turatia cutitului e foarte mare, 8500 rpm, termeni treaba rapid si fara efort.

E un trimmer de ultima generatie pentru iarba si gazon cu acumulator puternic de 18V, oferit separat, cu maner suplimentar ca sa nu oboseasca utilizatorul si carcasa si maner secundar fabricate din plastic rezistent la impact.

Sistemul ABS de administrare activa acumulator permite o utilizare in siguranta in orice fel de scenariu, acumulatorul nu are efect de memorie si auto-descarcare, deci va dura mai mult timp.

21. Set pix si stilou in cutie din lemn de trandafir

Un cadou valoros pentru el nu e neaparat un cadou foarte scump. Poti sa ii faci o surpriza placuta, la care nu se astepta oferindu-i un set format din pix si stilou de lux, elegante si usor de folosit. E un set cadouri barbati foarte apreciat de catre reprezentantii sexului puternic, va fi practic si simplu de integrat in „arsenalul” de instrumente de scris ale partenerului.

Cutia deosebita din lemn de trandafir si personalizarea cadoului vor transforma aceste instrumente de scris intr-unul dintre cele mai reusite cadouri. Pe cutie se poate grava un mesaj, la fel si pe capacul stiloului si al pixului. Lemnul este natural, de calitate, mina pixului este tip Cross, corp metalic si varf cu bila. Instrumentele de scris din set sunt rezistente la apa.

Cu acest set partenerul tau de viata poate sa semne documente importante sau sa realizeze proiecte importante pentru la job si sa redacteze tot ce doreste utilizand cele mai moderne instrumente de scris.

22. Schiuri

Un cadou mai util si mai bun pentru ziua lui sau pentru un eveniment important din viata sa decat o pereche de schiuri nu exista. Îi poti face o surpriza de proportii si ii poti da schiuri Fischer Progressor F17 pentru experiente de neuitat pe partie. Schiurile fac parte din seria de cadouri barbati pe care le poti oferi fara probleme si celor care poate nu sunt atat de atrasi de munte, dar care vor sa invete sa schieze cand au timp.

Aceste schiuri au transmiter de putere rapida clapar-canturi si obtin o performanta maxima pe partie, respectiv viteza de deplasare e foarte mare. Stabilitatea pe acestea e garantata, au tehnologie Dual Radius System pentru deplasare confortabila si mult mai usoara.

Materialul din care au fost facute, si anume Air Carbon, provine din industria aeronautica si e foarte usor, dar puternic si rezistent. Alta tehnologie interesanta integrata este Sandwich Sidewall Construction, care face peretii laterali stabili si durabili, dar si Razor Shape, care reduce greutatea si creste viteza prin zona de contact mai mic cu zapada.

23. Cravata de matase

Inca din adolescenta baietii si viitorii barbati incep sa se obisnuiasca rapid cu purtarea unui costum, cu o cravata si cu celebrul papion. Un cadou pentru baieti potrivit la orice varsta este cravata. Poti opta pentru cravata de matase, un material elegant, de lux, foarte potrivit pentru orice fel de costum din garderoba existenta. Detaliile brodate geometrice si designul special gandit pentru a pune in valoare personalitatea masculina vor completa perfect tonul si culoarea aleasa, bleumarin.

Cu o latime de doar 7 cm si exterior de matase 100% cravata va putea fi purtata si la un costum casual si la unul elegant, pentru evenimente de business sau evenimente private. O cravata usor de folosit si de intretinut, cu o forma care e pe placul tuturor barbatilor, iata cadoul perfect pe care il poti darui barbatului din viata ta.

24. Sistem de navigatie pentru masina

Ii place foarte mult sa conduca si nu vrei sa se bazeze mereu doar pe telefon? Sistemul de navigatie este un gadget foarte util si simplu de folosit si una dintre acele idei cadou barbati la care poti apela oricand vrei sa ii faci un cadou de neuitat. Sistemul de navigatie Garmin Drive 5 Plus MT-S va fi o alegere inspirata pentru orice fel de situatie.

Are display generos, cu diagonala de 5 inch, rezolutie de 480×272 pixeli, harta pentru toata Europa inclusa. Bateria tine suficient de mult si permite incarcare rapida si sigura, poti sa ii pui si microSD pentru si mai mult spatiu de stocare. In plus, se ofera update gratuit al hartilor pe viata, are si WI-Fi, Bluetooth, interfata USB, functii speciale Bird’s Eye si PhotoReal.

Cu un astfel de sistem de navigatie pentru autoturism mergi oriunde in tara si in Europa, in vacante si ai de fiecare data siguranta pe deplasare si pe directia de deplasare.

25. Tricou personalizat

Pentru sezonul estival sau doar pentru stat in casa ii poti face un cadou altfel iubitului sau sotului: un tricou personalizat. Si atunci cand esti in pana de idei de cadouri barbati, dar si atunci cand vrei sa iesi din tipare, tricoul personalizat este o alegere foarte buna. Tricourile din bumbac 100% de calitate au tivuri intarite, decolteu rotund, cusaturi foarte bine executate, sunt rezistente si usor de intretinut.

Personalizarile sunt realizate prin imprimare digitala, direct pe tesatura, cu tehnologia DTG, culorile rezista la spalare si sunt vii. Tricourile din aceasta categorie se pot personaliza la cerere cu orice fel de design, asa ca poti avea variante pe placul persoanei de sex masculin din viata ta. In plus, tricoul personalizat va fi mereu un articol vestimentar apreciat si cautat, usor de purtat si la plaja, dar si pe strada sau acasa, la o petrecere cu prietenii.

26. Fotoliu de masaj electric

Dupa o zi lunga la locul de munca si multe ore de stat pe scaun sau in picioare el va avea nevoie de un dus fierbinte si de un masaj. Unul dintre cele mai apreciate cadouri pentru el ar putea fi un fotoliu de masaj electric. Il poti avea pe lista ta de idei cadouri pentru barbati aniversare oricand, este rabatabil, are functii speciale diverse, inclusiv cea de inclinare si de incalzire.

Este fotoliul TV perfect pentru relaxare si pentru a scapa de tot stresul acumulat peste zi. Foarte stabil si moale la sedere, fotoliul de masaj electric are nu mai putin de sase puncte de masaj pentru spate, picioare sau sezut, oferind vibratii usoare, relaxante la fiecare sesiune.

Programele de masaj se aleg rapid cu ajutorul USB-ului inclus, are si telecomanda, spatarul se inclina pe spate, suportul pentru picioare se regleaza in sus pentru ca sotul sau iubitul sa aiba cel mai bun si mai eficient masaj.

27. Set de pahare pentru whisky + sticla bautura

O bautura buna se va bea intotdeauna dintr-un pahar de calitate. Pentru barbatul de langa tine un set de sase pahare 280 ml si o sticla 1L selecta, toate transparente, vor fi cele mai bune optiuni de pe lista de cadouri deosebite pentru barbati pe care o tot pregatesti.

Perfect pentru ocazii speciale, pentru evenimente la care vin prietenii, membri ai familiei, setul de pahare cu sticla de bautura cu capac, din sticla de calitate, are un design deosebit, cu motive geometrice, atent alese pentru un aspect impecabil.

In pahare se poate pune whiskey sau orice alta bautura din aceeasi categorie, sticla permite depozitarea bauturilor alcoolice in siguranta si ofera o folosire simpla si sigura. El va fi foarte incantat de un astfel de produs, mai ales daca ii place sa consume diverse bauturi alaturi de prieteni, colegi, membri ai familiei la ocazii speciale, si de fiecare data cand il va utiliza isi va aminti de tine.

28. Videoproiector

Un upgrade la televizorul clasic il va bucura cu siguranta. Videoproiectorul este printre putinele cadouri barbati pe care domnii nu le vor refuza niciodata. Este o tehnologie moderna care le permite sa aiba o experienta mult mai placuta cand privesc filme sau emisiuni preferate, totul fiind mai mare si mai usor de urmarit decat pe un televizor cu diagonala limitata. Un videoproiector Xiaomi Wanbo T2MAX ar putea fi una dintre optiunile tale pentru urmatorul cadou pentru el.

Are rezolutie nativa de 1920×1080 pixeli, 200 lumeni Ansi, este 1080p, mini LED, beneficiaza si de WIFI si are sistem Android la interior. YouTube si Netflix sunt prezente si ele, videoproiectorul vine cu o corectire electronica keystone in patru directii, aplicati de turnare ecran incorporata, software de birou incorporat. Suporta toate formatele populare video si audio, are memorie suficienta cat sa ruleze bine orice aplicatie, conector HDMI si USB si consum redus de energie electrica, difuzoare incluse.

29. Mini PC TV Box

Barbatii au in general o multime de pasiuni. Una dintre ele poate fi indreptata spre tehnologie si gadgeturi moderne. Ca sa ii oferi cadouri barbati zi de nastere de care se va bucura si pe care le va folosi zi de zi ai putea opta pentru un mini pc tv box. Cu rezolutie UHD 8K si Android 9, mini pc-ul tv box Techstar X96 Max+ va deveni companionul oricarui pasionat de dispozitivele portabile din generatie noua.

Procesorul puternic, memoria RAM suficienta, 4GB, ROM-ul de 32GB si WI-Fi-ul DualBand, Bluetooth-ul vor fi caracteristici perfecte pentru o experienta excelenta. Orice televizor se poate transforma intr-unul smart cu acest TV Box, se poate naviga pe Internet, descarca aplicatii, se poate reda orice fel de film sau piesa muzicala.

Conectarea la TV e simpla, prin HDMI, conexiunea internet prin Wi-Fi e stabila, mini pc-ul beneficiaza si de porturi suplimentare si de o multime de optiuni pentru a avea tot ce iti trebuie chiar daca ai doar un tv led simplu acasa.

30. Set organizare pentru birou

Pe orice birou vor fi la un moment dat o multime de lucruri. Daca are obiceiul sa fie dezorganizat si sa aiba mereu un birou pe care se aduna multe rechizite, obiecte diverse un set de organizare pentru birou i s-ar potrivi de minune. E una dintre cele mai bune idei de cadouri pentru barbati un astfel de set, are pana la cinci organizere si baza magnetica pentru siguranta in utilizare si stabilitate pe birou.

Biroul va avea un aspect modenr si profesional, materialul folosit la construirea setului pentru birou este aluminiul anodizat, ceea ce inseamna ca rezistenta sa in timp va fi una foarte mare. Cei 37 cm lungime vor fi suficienti pentru a avea loc pentru toate lucrurile mai mici de pe birou si pentru diverse rechizite. Setul pentru birou cu organizere este ideal pentru orice fel de birou, indiferent de marimea sa si poate fi folosit si acasa in orice fel de scenariu.

31. SSD Extern

De multe ori stick-urile nu ii sunt suficiente si te gandesti cum ai putea sa il ajuti? De ziua lui sau cand se apropie un eveniment important in viata barbatului de langa tine poti gandi la cadouri barbati care sa il ajute sa isi tina datele importante in siguranta si sa le aiba mereu la el. Un SSD extern va fi un cadou util, practic si foarte usor de folosit.

Cu interfata 3.2 Type-C si capacitate de stocare de 2TB, modelul Crucial Portable SSD X8 ofera o viteza de citire de 1050MB/s, are viteze de scrieri mari, e rapid si fiabil si poate permite stocarea unui numar urias de fisiere de orice fel. Cu un design compact, deosebit si elegant, SSD-ul extern poate fi pus intr-un buzunar de la rucsac sau intr-o servieta, poate fi tinut pe birou sau oriunde e nevoie de el. Se conecteaza imediat la laptop, desktop si asigura accesul la tot ce se afla stocat pe el in cateva secunde.

32. Banda de alergare

Nu are mereu timp sa mearga la sala si sa faca miscare? O banda de alergare profesionala ar putea intra oricand pe lista de cadouri pentru barbati pe care te pregatesti sa i le oferi. Banda pentru alergare va putea fi folosita acasa, motorul puternic si designul atent gandit ii vor asigura o folosire simpla si eficienta oricand are nevoie de cateva minute bune de alergare. Viteza atinsa poate atinge si depasi 1-12 Km/h, inclinarea e electrica.

Te poti antrena cu ajutorul ei indiferent de vremea de afara, poti sa mai sari peste zilele in care mergeai la sala si sa faci exercitiile de alergare si acasa. Aparatul de fitness va inlocui cu succes si nevoia de miscare zilnica si iti va garanta o sanatate perfecta si o greutate echilibrata. Pe display-ul LCD cu touch control vei putea observa timpul, viteza, distanta parcursa, caloriile arse, pulsul, se pot alege diverse programe, dar viteza si inclinarea pot fi alese si manual. Consola integrata se poate conecta cu telefonul ca sa asculti un podcast sau muzica in timpul alergarilor pe banda.

33. Rucsac pentru laptop

Oricand un ruscac nou pentru laptopul lui va fi bine-venit. In momentul in care esti in lipsa de idei cadouri barbati si nu vrei sa pierzi tip cautand cadoul ideal pentru el rucsacul pentru laptop e solutia salvatoare. Rezistent la apa si cu o curea pentru bagaje, un astfel de rucsac special va tine in siguranta laptopul pe toata durata deplasarii si il va feri de orice socuri.

Are si fermoar anti-furt, husa interna detasabila, husa de ploaie reflectorizanta. Designul sau modular permite detasarea elementelor esentiale cand nu ai nevoie de ele, securitatea laptopului purtat in rucsac este mai mare ca niciodata. Cei 20L capacitate si dimensiunile generoase permit unui laptop de 17 inch sa intre fara probleme in el.

Transportul laptopului va fi usor, deplasarea mai flexibila si laptopul va fi mereu ferit de orice accidente nedorite. In plus, ai la dispozitie si compartimente separate si borseta modulara, curele de umar captusite, usor de reglat, panou spate acoperit cu plasa de aer cu tesatura foarte fina.

34. Set piese cafea si ceai pictate manual

O cafea buna se bea mereu dintr-o ceasca de cafea deosebita. Ca sa ii faci o surpriza de ziua lui sau cu o ocazie speciala iti poti indrepta atentia spre un set de piese cafea si ceai pictate manual. Acest tip de cadouri barbati sunt practice, vor fi folosite pe o perioada lunga de timp, mereu se va gandi la tine cand isi va bea cafeaua sau ceaiul din ele.

Fiecare set este format din cesti si farfurii din portelan, pictate manual, cu un design elegant, rezistente si foarte simplu de igienizat. Culorile alese si modelele de pe fiecare ceasca si farfurie transforma setul in cadoul perfect pentru o ocazie unica. Seturile de cesti de cafea si ceai vor reprezenta acel cadou pe care persoana de sex masculin ce urmeaza sa le primeasca le va aprecia mai mult decat crezi.

35. Pantofi pentru alergare

E un impatimit al alergarii si al miscarii in orice forma ar fi ea? Merge des la sala si are nevoie mereu de incaltaminte de calitate si pentru acolo, si pentru alergarile prin parc? O pereche de pantofi pentru alergare de calitate ar trebui sa fie intotdeauna un cadou barbati pentru barbatii din viata ta.

Cu imprimeu uni sau in culoarea preferata a persoanei dragi care urmeaza sa primeasca pantofii pentru alergare, acest tip de incaltaminte va fi perfecta pentru toate tipurile de alergare. Profilul jos, inchiderea rapida cu siret, materialele de calitate textile folosite la realizarea pantofilor, dar si rezistenta talpii si a cusaturilor, calapodul perfect adaptat pentru sport, iata doar cateva beneficii de care se va bucura persoana care va primi in dar pantofii pentru alergare. Alegi marimea potrivita si ii oferi barbatului din viata ta pentru o experienta excelenta in timpul alergarilor zilnice.

36. Bricheta

Fumatorii vor aprecia mereu o bricheta de calitate, cu design interesant si cu o functionare impecabila. Daca ti-ai propus sa il surprinzi ii poti darui o bricheta cu design cu diamante, pentru o experienta inedita. Placata cu aur de cea mai buna calitate, bricheta il va insoti mereu si va fi usor de purtat, avand un design special gandit pentru o folosire cat mai simpla in orice conditii. Pe langa acest aspect, bricheta moderna ii va oferi un foc ori de cate ori se afla in miscare.

Cu o greutate redusa si functie anti-vant, ca sa nu se stinga flacara atunci cand bate vantul prea tare, bricheta se poate transforma usor intr-un din acele cadouri pentru el de care se va bucura cu adevarat. Bricheta e reincarcabila, functioneaza cu benzina si e foarte rezistenta la uzura. Indiferent unde o va folosi se va gandi cu siguranta la tine si iti va aprecia gestul mai ales ca va avea o bricheta diferita de cele obisnuite.

37. Tablou decorativ pentru birou

Decorarea biroului in care isi petrece mare parte din zi este o solutie foarte buna pentru a schimba putin atmosfera din interiorul sau. Un tablou decorativ din lemn multistrat 3D este o alegere excelenta daca nu vrei sa te complici prea mult cu alte cadouri barbati mai sofisticate. Tabloul e asamblat manual, e eleganta, frumos si deosebit, aducand o nota unica spatiului in care vi fi expus.

Lemnul multistrat de 3.5mm grosime ofera rezistenta si un design interesant, cele sapte straturi din lemn, toate gravate cu laser si lacuite, vor oferi un aspect original tabloului. Asamblarea tuturor straturilor este una manuala, lemnul natural contribuie si el la unicitatea fiecarui tablou in parte. Tabloul decorativ pentru birou se va potrivi atat in biroul de la job, cat si in cel de acasa, in orice camera ce are nevoie de un element de decor special.

38. Lampa LED personalizata

Pe masa de lucru de acasa sau pe biroul de la job, o lampa led e mereu utila si apreciata. Pentru un cadou altfel, original si o lampa LED mult mai interesant te poti orienta spre o lampa led personalizata 3D cu poza si mesaj pe lemn. Lampa LED 3D personalizata este de departe printre cele mai simple si mai inspirate idei cadouri barbati daca barbatul din viata ta petrece ore in sir la birou si are nevoie de o sursa de inspiratie si de lumina in acelasi timp.

Lampa personalizata pentru birou va rezista foarte bine in timp, materialele din care e construita sunt de calitate, la fel si constructia sa. O poti pune pe orice fel de suport, are o greutate redusa si stabilitate mare, ceea ce o face sa fie foarte simplu de folosit in orice fel de scenariu.

39. Opritor carte

Ii place sa citeasca foarte mult? Ai la dispozitie cadoul ideal pentru el: un opritor si suport de carte. Opritorul de care va fi unul dintre multele cadouri pentru barbati pe care barbatul din viata ta le va folosi cu mare placere de fiecare data cand are o carte buna sau mai multe langa el. Daca mai este fan al filmelor cu Harry Potter si al volumelor vei avea la dispozitie opritorul carte Harry Potter-White Knigt, de 30 cm, multicolor.

Cu o greutate de 2.5 kg, acest opritor carte isi face treaba foarte bine, este din rasina de calitate, foarte rezistent si usor de folosit in orice fel de situatie. Opritorul carte este cadoul de care se va atasa cu siguranta si pe care il va avea langa el mereu. Rezista bine la socuri sau la posibile lovituri si are un design interesant, desprins din cartile cu Harry Potter si ai sai prieteni vrajitori.

40. Minibar glob pamantesc cu masuta ovala

Bauturile fine, de calitate, se tin cel mai bine intr-un bar. Minibarurile pot fi indiferent de ocazie cadouri barbati cautate si apreciate la adevarata lor valoare. Un minibar glob pamantesc cu masuta ovala va fi o surpriza de proportii pentru barbatul din viata ta.

E suport de sticle de bauturi si masa mobila pentru incaperi unde nu e spatiu prea mult. Globul se desface rapid de la jumatate, are patru compartimente, pentru sticle de bautura si pentru pahare, sase sau noua pahare. La inchiderea globului tot ce se afla in interiorul sau e protejat de praf si de orice fel de soc.

Masuta permite servirea de bauturi diverse, se pot pune pe ea sticle, pahare, servetele, tirbusonul. Suportul inferior e pentru sticle ce nu pot fi puse in glob, se pot pune opt sticle. Materialele folosite, plastic si lemn de galitate garanteaza rezistenta la uzura si aspectul deosebit.

41. Joc de sah personalizat Harry Potter-Quidditch

Jocul de sah este o modalitate foarte buna de relaxare si de testare a concentrarii si a capacitatii de gandire in situatii limita. Un joc de sah personalizat, inspirat din universul Harry Potter va fi una din multele idei de cadouri pentru barbati pe care, odata ce le alegi, vei avea siguranta ca nu vei gresi niciodata. Setul de sah cu Harry Potter este rafinat, se bazeaza pe celebrul sport Quidditch.

Toate piesele sunt placate cu argint si aur, placa are niste detalii complexe surprinzatoare si inedite. Se poate alege de la inceput casa preferata de la Hogwarts, piesele pe care le vei folosi in timpul jocului. Materialul folosit la realizarea pieselor e rasina de calitate superioara, jocul e rezistent si piesele vor rezista o vreme indelungata, fara a avea nevoie de o intretinere speciala. Orice joc de sah cu acest set se va transforma intr-o adevarata lupta pe tabla de sah.

42. Clepsidra cu suport

Timpul trece oricum prea repede, asa ca ai nevoie mereu de un instrument cat mai precis pentru contorizarea lui. O clepsidra cu suport este potrivita pentru lista ta de cadouri barbati zi de nastere. Clepsidra are suport rotund, metalul din care e facuta e auriu, sticla de nisip alb e atent gandita pentru a completa perfect ansamblul.

Cu ajutorul sau poti contoriza trecerea a 60 de minute, se poate pune pe birou sau pe masa, e ideala pentru salile de conferinte, pentru biroul de la job sau de acasa. Nisipul se va deplasa intr-un ritm alert, dar bine gandit in asa fel incat precizia contorizarii timpului scurs sa fie una cat mai mare.

E un cadou pe care barbatul din viata ta sau colegii de munca il vor aprecia nespus, este ceva deosebit, original. Plus ca este si foarte rezistent si e practic, e pentru orice barbat care tine la timpul sau mai ales ca e la job si are multe sarcini de indeplinit.

43. Set albume foto biblioteca

Fotografia poate fi pasiunea lui. Ii place sa faca fotografii si cand se aduna prea multe va avea nevoie si de un album pe masura. Daca nu ai inca un cadou potrivit pentru ziua lui sau un eveniment important din viata lui ii poti cumpara un set trei albume foto biblioteca. Setul de albume foto va fi intoteauna cel mai bun cadou pe care il poti avea pe lista scurta de cadouri barbati pentru el.

Poate sa puna in el 600 de poze, este din piele ecologica de cea mai buna calitate, culorile albumelor difera pentru un design cat mai interesant al setului. Fiecare album are loc pentru 200 de poze, 50 de coli, patru poze pe coli, doua pe o fata. Pozele au in dreptul lor si o zona pentru informatii despre imagine, locatie, data la care au fost facute. Legatura e una cusuta, iar dimensiunile au fost gandite in asa fel incat sa poata fi depozitat oriunde.

44. Set gatit pentru camping

Vine primavara si vara, e vremea gratarelor, campingului. Asa ca un set de gatit pentru camping pentru el, cu tot ce ii trebuie va fi un cadou excelent. Nu mai pierzi timp cautand idei cadou barbati, ai deja la dispozitie un set din sapte piese pentru gatit in stil olandez, pentru camping, cu design special si o cromatica adaptata evenimentului.

Setul vine intr-o cutie de lemn de calitate, se poate transporta usor oriunde, are in interior o oala incapatoare, o tigaie fonta, capac grill, arzator, suport, suport coaster si ridicator capac. Capacul are functie dubla, e si gratar. La arzator se pot gati pana la trei portii in cel mai scurt timp.

Functioneaza cu lemne, suportul cu patru brate sustine bine tigaia si oala deasupra arzatorului. Chiar daca nu e dornic sa gateasca acasa, cu acest set pentru camping special pentru barbati se va apuca de gatit in aer liber de placere, mai ales ca e foarte usor de utilizat in orice fel de conditii.

45. Umidificator-purificator de aer

Aerul din incaperi este foarte periculos daca nu e purificat si nu are umiditatea necesara pentru a ne feri de afectiuni nedorite la nivelul sistemului respirator. Poate cel mai bun si mai apreciat cadou barbati ar putea fi in orice situatie un umidificator si purificator de aerm performant.

Un astfel de aparat are functii suplimentare multiple, profile predefinite pentru a mentine un nivel optim de umiditate si a purifica rapid aerul din spatiile unde e folosit, prin filtrare rapida. Rezervorul mare de apa garanteaza o rulare pe o perioada mai lunga de timp, pre-filtrul lavabil filtreaza rapid fire de par, praf, orice particule mai mari, filtru HEPA va distruge toti virusii si bacteriile, particule de polen ce pot provoca alergii, parful fin, acarienii.

Plus ca e silentios si economiseste si energie electrica in timpul functionarii, avand o eficienta inalta, garantata. Cu un astfel de purificator si umidificator aer respiri aer curat de munte in orice camera te afli.

46. Husa cu tastatura pentru tableta/iPad

Orice tableta are nevoie de protectie, dar si de o eficienta sporita. Husele cu tastatura pentru tablete, iPad-uri sunt utile, simplu de folosit si sunt cadouri barbati pe care acestia le vor folosi mereu. Husa celor de la Logitech, model Combo Touch cu tastatura pentru iPad Pro 12.9 inch este alegerea perfecta, mai ales ca are smart connector, tastatura detasabila si o fiabilitate ridicata, flexibitate mare in timpul utilizarii.

Transformi tableta sau iPad-ul intr-un adevarat mini computeri, tastezi mai rapid si devii mai productiv din momentul in care ai atasat husa de dispozitiv. Tastatura iti asigura patru moduri de utilizare, tastare, citire, schitare, vizualizare, suportul e reglabil cu 50 de grade de inclinare pentru vizualizare perfecta.

Pe langa toate aceste caracteristici mai primesti si trackpad de precizie mare si controlul gesturilor cu mai multe degete. Toate tastele sunt retroluminate cu 16 niveluri de luminozitate, ca sa lucrezi chiar si cand ai lumina mai putina sau deloc in jurul tau, la deschidere si inchidere husa se va debloca si bloca automat tastatura.

47. Set termos si cana pentru drumetii

Vacantele alaturi de persoana draga si drumetiile pe munte, in zone cu mult aer curat, sunt tot ce poate fi mai bun si mai recomandat pentru sanatate. Cand se apropie ziua lui sau un eveniment important din viata sa ii poti da un set termos si cana, cu saculet inclus, pentru zilele in care va aflati pe munte sau poate intr-o vacanta transformata intr-o aventura in aer liber.

Gasesti suficiente idei cadouri barbati in magazinele on-line, dar un set format din termos 750ml, suficient de incapator, si o cana termos 350ml, din otel de calitate superioara, cu izolatie din cupru vor fi cu siguranta cadoul perfect pentru el.

Sacul in care vor fi transportate termosul si cana e din poliester, usor de luat oriunde si intr-o culoare care tine foarte bine la murdarire. Greutatea redusa a setului, in jur de 800g, il face ideal pentru plimbarile lungi in natura si pentru vacantele in care vrei sa faci multa miscare, dar sa ramai hidratat mereu.

48. Bratara semipretioasa jasp

Accesoriile de calitate, usor de asortat nu sunt doar pentru doamne si domnisoare. Ele se pot transforma oricand in cadouri deosebite pentru barbati, pe care acestia le vor aprecia si le vor purta la mana sau la gat ori de cate ori au ocazia. O alegere interesanta ar fi o bratara semipretioasa din jasp gri, o bijuterie tubulara cu simbol elegant. Jaspul gri e o piatra semipretioasa de calitate, bijuteria e din argint si marcasit si ajuta la mentinerea unei atitudini pozitive indiferent de vremuri.

Pietrele semipretioase folosite sunt 100% naturale, accesoriul pentru barbati este hand-made, original, stilul abordat e cel casual. Ambalajul e personalizat usor daca se doreste, se poate purta lejer la mana indiferent de marimea ei, se ajusteaza rapid pentru a se potrivi fara probleme. Designul si lucratura accesoriului sunt excelente, rezistenta bratarii e mare, asa ca o va putea purta un timp indelungat. Cromatica e si ea aleasa cu gandul la masculinitate si la simbolistica tipic masculina.

49. Rama foto cub rotativ

Fotografiile celor dragi au nevoie de un loc special unde sa stea si sa fie privite cu placere, indiferent ca le ai la birou sau acasa. Rama foto cub rotativ este cea mai buna varianta de a avea in fata ta fotografiile familiei si printre putinele cadouri barbati care raman la moda si sunt foarte utile si apreciate indiferent de momentul in care sunt daruite.

Cubul rotativ rama foto are sase spatii pentru fotografii, e mult mai complexa decat o rama simpla, banala. Doar o baterie normala ii permite sa inceapa sa se roteasca, decorand rapid suprafetele pe care va sta, birou, masa, orice fel de corp de mobilier.

Eleganta sa desavarsita, dimensiunile reduse, materialul calitativ din care e realizata si dimensiunile generoase, 11×11, o transforma intr-un cadou de care barbatul din viata ta se va bucura nespus. Fiecare loc din rama foto rotativa tip cub are sigurante speciale pentru o fixare excelenta a pozelor.

50. Whiskey Glenfiddich

La o intalnire cu prietenii sau de afaceri o bautura buna de calitate poate face diferenta intre discutii neproductive si unele cu rezultate foarte bune. Pentru momentele speciale din viata lui si pentru momentele de relaxare un Whiskey Glenfiddich de 21 de ani la 0.7l ar fi cel mai potrivit.

Il poti face cadou cand esti in pana de idei cadou barbati, va fi apreciat si gustat pana la ultima picatura, cu siguranta. Whiskey Glenfiddich este un tip whiskey single malt, cu alcool 40%, puternic, pentru barbati puternici. Bautura de origine scotiana are un gust aparte, se preteaza la orice intalnire sau masa speciala si va fi apreciata ori de cate ori e adusa in atentia celor din jur.

Vechimea de 21 de ani ii asigura un gust cu mult peste bauturile din aceeasi categorie, un gust original inconfundabil si foarte usor de recunoscut, dar si o „tarie” tipica, de care barbatii se vor bucura in orice situatie.

Întrebări și răspunsuri despre cadouri bărbați