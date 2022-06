Idei pentru cadouri barbati – gadgeturi vs cadouri clasice

Este cea mai frumoasa perioada a anului! Iar unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faceti, este sa incepeti cautarea de cadouri pentru persoanele dragi! Fie ca trebuie sa gasesti un cadou pentru seful tau, pentru sotul tau, pentru fratele tau, pentru prietenul tau… lista poate continua la nesfarsit. Dar gasirea cadoului potrivit poate fi dificila. Daca nu stii ce le place prietenilor sau membrilor familiei tale? Sau daca vreti sa faceti o impresie de durata? Conteaza cu adevarat ce le luati? Ei bine, da, conteaza! Pentru ca un cadou potrivit arata ca te-ai gandit si ai avut grija sa alegi tot ce e mai bun pentru ei. Alege cele mai bune cadouri barbati si vei impresiona cu siguranta.

Gadgeturi cadou

Cele mai ieftine cadouri de tip gadget de pe Jubi pot fi incarcatoare pentru telefon, mini difuzoare, sau un suport pentru carduri cu protectie antifrauda si baterie externa, un trepied tip caracatita sau baterie externa portabila. Ca si gadgeturi mai impresionante, pe Jubi gasesti tastaturi laser, smartwatchuri, o camera pentru masina sau un monoclu cu viziune nocturna.

Cadourile perfecte pentru barbati: De la ingrijire la nevoile de afaceri

Un card cadou pentru barbatii care iubesc produsele de ingrijire suna generic, dar nu este asa. Pentru ca fiecare are propriile produse, marci si parfumuri preferate. Poate fi vorba de orice, de la un aftershave la un kit de barbierit. Cel mai bun lucru la un card cadou pentru barbati este ca nu trebuie sa va faceti griji de preferintele persoanei. In plus, un card cadou permite persoanei sa aleaga produsele pe care le prefera si va scuteste de grija de a cumpara ceva ce nu va folosi.

Carti de vizita

Daca barbatul tau este prins in lumea afacerilor, un set de carti de vizita este cadoul perfect. Barbatul tau poate folosi aceste carduri pentru a-si distribui datele de contact si pentru a intra in contact cu potentialii clienti. De asemenea, cartile de vizita sunt utile daca barbatul tau activeaza intr-un domeniu creativ, cum ar fi scrisul, designul sau fotografia. Poti sa-i faci carti de vizita pe care sa fie tiparite numele, adresa si datele de contact pentru o utilizare ulterioara. Acest lucru il va ajuta pe barbatul tau sa isi extinda prezenta online sau, daca este un antreprenor care doreste sa isi dezvolte afacerea, il va ajuta sa intre in contact cu potentiali clienti.

Portofel din piele

Un portofel din piele este cadoul suprem pentru un barbat. Este practic, util si o modalitate excelenta de a adauga putin stil in viata de zi cu zi. Exista multe stiluri si modele diferite de portofele, asa ca puteti gasi unul care sa se potriveasca personalitatii si stilului barbatului dumneavoastra. Un portofel din piele este, de asemenea, o alegere excelenta pentru barbatii care calatoresc mult, deoarece poate tine o multime de carduri si bani fara a fi prea voluminos.

Casti Bluetooth

Castile Bluetooth sunt cadouri excelente pentru barbatii care petrec mult timp in masina. Acest lucru se datoreaza faptului ca va permit sa folositi telefonul si sa efectuati apeluri fara a fi nevoiti sa il scoateti din buzunar. Castile Bluetooth sunt perfecte pentru barbatii care se afla in miscare, deoarece sunt foarte portabile si usoare. Sunt, de asemenea, un cadou excelent pentru barbatii care sunt activi si carora le place sa asculte muzica in timpul antrenamentelor sau al altor activitati.

Un aftershave

Daca barbatul tau iubeste produsele de ingrijire, ii va placea un aftershave de la un brand foarte cunoscut. Aftershave-ul un este un cadou versatil pentru barbatii care au o varietate de tipuri de piele si au nevoie de un parfum care nu este prea puternic. Acesta vine intr-o mare varietate de parfumuri, inclusiv lemnoase si citrice. De asemenea, este perfect pentru barbatii care sunt alergici la parfumurile puternice, deoarece aftershave-ul un vine in versiuni usoare.