Dupa saptamani de indiscretii, la inceputul lunii martie ASUS si-a prezentat in sfarsit noul model flagship extrem de asteptat, dedicat atat pasionatilor de gaming, cat si celor care vor sa aia in maini un “monstru al puterii”: vorbim in mod evident despre ASUS ROG Phone 5.

O privire rapidă asupra fișei de date este suficientă pentru a realiza că ASUS nu a vrut să lase nimic la voia întâmplării, echiparea noului smartphone cu un ecran AMOLED de 6,78 inchi cu o rezoluție de 2.448 x 1.080 pixeli (395 ppi), suport HDR10+, o rată de reîmprospătare de 144 Hz și o rată tactilă de 300 Hz, si un senzor de recunoastere a amprentelor digitale integrat in ecran, un procesor Qualcomm Snapdragon 888, pana la 18GB de MEMORIE RAM LPDDR5, o camera tripla (cu senzor principal SONY IMX686 de 64 de megapixeli, un unghi ultra wide de 13 megapixeli si un macro de 5 megapixeli) si o baterie formata din doua unitati de 3.000mAh fiecare.

Și, de asemenea, despre noul smartphone al ASUS, datorită YTECHB.com avem o galerie care conține fundalurile oficiale pe care cei care cumpără dispozitivul le vor găsi pre-încărcate.

Dacă doriți să gustați din noul smartphone emblematic al lui asus și pe telefonul dumneavoastra, le puteți descărca și aplica ca fundaluri: găsiți pagina dedicată pe Google Drive urmând acest link.