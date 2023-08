Immortals of Aveum și Decepția sa ca Debut al Unreal Engine 5

„Immortals of Aveum”, așteptat cu nerăbdare de mulți entuziaști ai jocurilor, a fost lansat cu aproximativ o lună după data sa inițială de lansare, 20 iulie. Dezvoltat de Ascendant Studios, acest shooter sci-fi este primul lor joc și a fost amânat pentru a fi mai bine „lustruit”. Cu toate acestea, se pare că jocul ar fi avut nevoie de mult mai multă atenție, cel puțin din punct de vedere tehnic.

Acest joc este considerat a fi adevăratul debut al tehnologiei Unreal Engine 5 de la Epic într-un joc triple-A. Deși au existat alte jocuri care au folosit această tehnologie, „Immortals of Aveum” este primul care utilizează în mod intens atât Nanite, cât și Lumen, precum și alte tehnologii Unreal Engine 5.1, cum ar fi Niagara, Streaming Virtual Texturing, World Partition și One File Per Actor. Într-o postare recentă pe blog, studioul a lăudat modul în care aceste caracteristici i-au ajutat în crearea jocului.

Cu toate acestea, jocul nu rulează bine deloc, chiar și pe un PC de înaltă calitate. Luminarea Lumen este impresionantă în anumite momente, dar claritatea imaginii este departe de a fi ideală. Mai mult, multe texturi par granulate, chiar și atunci când sunt privite de la o distanță. Dar principalul neajuns al „Immortals of Aveum” este performanța dezamăgitoare. Chiar dacă sunt disponibile AMD FSR 2.2 și DLSS 2 și 3, acestea nu sunt suficiente pentru a face jocul să ruleze fără probleme.

Un nou patch de 1.1GB a fost lansat recent, adăugând probabil diverse îmbunătățiri, dar DLSS 3 a devenit chiar mai rău. În prezent, nu există altă opțiune decât să folosiți doar DLSS 2 (Super Resolution). Cu toate acestea, chiar și în acest mod, jocul nu oferă o experiență fluidă.

În concluzie, este recomandat să așteptați cu jocul „Immortals of Aveum” până când performanța acestuia va fi îmbunătățită. De asemenea, este evident că nu doar performanța jocului are nevoie de corectări, ci și unele unelte, cum ar fi Performance Budget Tool.