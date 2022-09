Implantul dentar, mai mult decat o necesitate

Un implant dentar iti poate schimba viata! Inconvenientele traite din cauza lipsei dintilor sunt date uitarii odata cu inserarea dispozitivelor moderne de restaurare dentara. Tehnica de ultima generatie care si-a pus amprenta si in implantologie, precum si costurile care au scazut considerabil in acest domeniu fac posibila acum pana si rezolvarea celor mai complexe cazuri. Daca te confrunti cu problemele de masticatie, aspectul inestetic al danturii si deplasarea dintilor spre spatiile ramase libere, apeleaza cat mai repede la ajutorul medicului specialist!

Pierderea unui dinte declanseaza un lung sir de complicatii daca nu se intervine imediat cu masuri de inlocuire a acestuia. In cazul in care sunt amanate procedurile medicale necesare, exista un risc semnificativ ca spatiul in care a fost dintele natural sa se inchida si sa nu mai ramana loc pentru inserarea unui implant dentar. De aceea, se recomanda inserarea dispozitivului ori imediat, ori la 6-8 saptamani de la extractie pentru vindecarea alveolei care a sustinut dintele natural.

Solutii viabile pentru fiecare caz

In functie de gradul de complexitate a cazului se pot folosi diverse tipuri de implanturi. Dimensiunile, modul de inserare si momentul in care se face atasarea coroanei dentare clasifica aceste instrumente de refacere a danturii in mai multe categorii. Se poate apela, astfel, la mini-implanturi, implanturile clasice, cele rapide de tip Fast and Fixed, zigomatice pentru cazuri extrem de complexe sau cele utilizate pentru fixarea protezelor mobile. Cu ajutorul acestora se poate inlocui un singur dinte, mai multi dinti lipsa sau o intreaga arcada. Coroanele refac in mod fidel aspectul dintilor, obtinandu-se, deseori, chiar o estetica mai buna decat cea initiala.

Solicitarea tratamentului cu implant dentar nu este niciodata un moft, ci o necesitate. Studiile efectuate au aratat ca un procent foarte ridicat dintre pacientii cu o dantura deficitara se confrunta cu stari emotionale care le destabilizeaza increderea in ei insisi si ii determina sa renunte in timp la multe dintre activitatile pe care le faceau cu drag. Relatiile sociale sunt puternic zdruncinate, acestia avand tendinta de a refuza invitatiile primite si participarea la evenimente importante. Zambetul este afisat rareori, multi uitand practic sa mai rada. Masticatia are si ea impactul ei. pacientii fiind fortati sa renunte la multe dintre preparatele culinare preferate. De asemenea, imposibilitatea de a procesa alimentele corespunzator in cavitatea bucala are efecte negative si asupra stomacului, intestinului subtire si colonului. O serie de afectiuni, precum diabetul si bolile cardiovasculare sunt agravate, asadar, pierderea dintilor trebuie tratata cu cea mai mare responsabilitate.

Redobandirea unui stil de viata sanatos

Daca te regasesti in aceste situatii, ia o decizie inteleapta pentru sanatatea ta si prezinta-te la o consultatie de specialitate, fara a mai amana. Solutiile de care dispune implantologia moderna te vor ajuta sa iti recapeti tonusul, increderea si zambetul cuceritor. Medicul care se va ocupa de cazul tau iti va oferi cel mai bun plan de tratament cu implant dentar, pentru ca tu sa te poti bucura din nou de viata. Fie ca vei opta pentru varianta clasica, care presupune inserarea a 8 – 10 dispozitive pe fiecare arcada, cu o perioada de osteointegrarea de 3-6 luni, fie pentru sistemul ultra rapid de inlocuire a dintilor lipsa, Fast and Fixed, care utilizeaza un numar cu mult mai mic de dispozitive, doar 6 in maxilar si 4 in mandibula, la final vei beneficia de o dantura perfecta cu o durabilitate de peste 20 de ani.

Programeaza o consultatie si afla care este planul de tratament cu implant dentar optim pentru tine!