Implantologia moderna vine in prezent in sprijinul tuturor celor care se confrunta cu lipsa dintilor, putand rezolva cazuri dintre cele mai complexe, care nu puteau fi abordate cu tehnica din trecut. Saltul evolutiv al acestor sisteme de refacere a danturii este concretizat prin rata ridicata de succes a inserarii acestora si in durabilitatea si rezistenta lor in timp.

Daca din diverse motive ai tot amanat refacerea danturii cu ajutorul unor implanturi dentare, pentru anul 2023 fixeaza-ti ca obiectiv principal dobandirea unei danturi de nota 10 prin intermediul acestora!

Diversitatea dispozitivelor, in functie de forma, dimensiune, suprafata de contact cu osul si momentul atasarii coroanelor dentare, ajuta medicul implantolog sa aleaga cea mai potrivita solutie pentru situatia pacientului, indiferent de natura cazului. Iata ce tehnici si sisteme sunt folosite pentru a reda zambetul si sanatatea orala celor care experimenteaza drama cauzata de lipsa dintilor!

Ce forme si dimensiuni se bucura de cele mai bune rezultate?

Pana in prezent, s-au incercat dispozitive cu diverse forme si dimensiuni pentru a reface complet sau partial dantura lipsa, insa dintre toate formele propuse – conica, cilindrica, trapezoidala sau lamelara – cea conica s-a dovedit a avea cele mai bune rezultate.

Lungimea si diametrul dispozitivelor joaca, de asemenea, un rol esential, acestea trebuind sa se potriveasca perfect cu inaltimea si diametrul osului de insertie. Orice nepotrivire poate favoriza in timp infiltrarea bacteriilor si inflamarea zonei de contact intre implant si os sau riscul de resorbtie a osului si dezgolire a implantului. In functie de dimensiune, exista mini-implanturi dentare, implanturi dentare clasice, sisteme de tip Fast and Fixed si zigomatice.

Mini-implanturile au o grosime intre 1.8 si 3 mm si se utilizeaza in spatii inguste sau ca dispozitive provizorii. Spre deosebire de acestea, dispozitivele clasice au dimensiuni mai mari, in jur de 3-5 mm grosime si 15 mm inaltime si sunt cele mai utilizate in acest tip de tratament. Acestea inlocuiesc cu succes unul sau mai multi dinti lipsa sau chiar intreaga dantura si sunt recomandate si pentru fixarea lucrarilor protetice.

Implanturile zigomatice, cu inserare in oasele zigomatice, au cele mai mari dimensiuni, acestea fiind folosite doar in cazurile speciale in care cantitatea de os alveolar nu este suficienta pentru sustinerea unei lucrari fixe.

Pe langa aceste tipuri de implanturi dentare mai exista si cele de ultima generatie, Fast and Fixed, care se insereaza in zone anatomice cu os dur si in pozitii ce pot sustine impecabil o lucrare fixa cu ajutorul unui numar considerabil mai mic de dispozitive.

Momentul atasarii coroanelor dentare

Coroana dentara poate fi atasata la implant dupa o perioada de 3-6 luni sau imediat. S-a constatat ca metoda in care atasarea se face dupa perioada de osteointegrare are cea mai mare rata de succes, deoarece asupra implantului nu se exercita fortele masticatorii care pot produce micromiscari, afectand integrarea si stabilitatea in timp a acestuia.

Metoda incarcarii imediate se foloseste in situatia in care dintii inlocuiti sunt frontali, fiind necesara atasarea unei coroane provizorii sau in situatia lucrarilor ultra rapide de tip Fast and Fixed care ofera posibilitatea de a avea o dantura complet noua in numai 24 de ore.

