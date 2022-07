Incep precomenzile pentru God Of War Ragnarok

Urmatorul joc din seria God Of War va avea parte de nu mai putin de 4 editii (Standard, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition si Jotnar Edition), iar precomenzile pentru acestea vor incepe pe data de 15 iulie. Cum jocul este unul asteptat cu mare nerabdare de foarte multa lume, e indicat sa luati in considerare precomanda sa daca doriti cat mai rapid una dintre editiile speciale.

Pretul editiei de baza va fi de aproximativ 60 de dolari iar jocul urmeaza sa fie lansat pe 9 noiembrie pentru PS5 si PS4. Daca ati fi preferat sa jucati acest titlu pe PC in loc de PlayStation, trebuie sa stiti ca Sony nu are in plan o lansare pe Steam in acelasi timp cu cea pentru PlayStation. O miscare, de altfel, care nu ar trebui sa ne surprinda foarte tare.

Daca nu v-ati cumparat inca un PlayStation 5 si va temeti ca va trebui sa achizitionati jocul de doua ori, nu va faceti griji. Versiunea de PS4 va putea fi upgradata pentru PS5 contra unei sume de 10 euro. Astfel, nu ne ramane decat sa speram ca Ragnarok va fi unul dintre cele mai reusite titluri pentru PS5 din urmatoarea perioada, la momentul actual lista de exclusive pentru platforma fiind relativ mica.