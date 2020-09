India interzice „PUBG Mobile” si alte peste 100 de aplicatii

În iunie, India a interzis 59 de aplicații care sunt facute de companii chinezesti, inclusiv TikTok, WeChat și mai multe aplicații printre care QQ și Baidu. Astăzi, Ministerul Electronicii și Tehnologiei a interzis alte 118 aplicații ce au legături cu China. Într-un comunicat de presă, ministerul a spus că a făcut acest lucru, „în interesul suveranității și integrității Indiei, apărării Indiei și securității statului”.

Aplicațiile interzise astăzi includ PUBG Mobile – nu versiunile pentru desktop sau consolă – precum și alte trei aplicații importante Alibaba: Alipay, Taobao și Youku. PUBG Mobile este de departe cel mai popular, cu peste 40 de milioane de utilizatori activi lunari în India, subliniază TechCrunch.

Oficialii spun că au primit mai multe rapoarte despre utilizarea abuzivă a aplicațiilor mobile. Se presupune că unele aplicații au furat datele utilizatorilor și le-au transmis către servere din afara Indiei. Acest lucru se întâmplă pe măsură ce tensiunile dintre China și India se intensifică.

#QOTD | "India will become a big centre of '#MadeinIndia' Apps." – Hon'ble IT Minister Sh. @rsprasad#DigitalIndia #AatmaNirbharBharat pic.twitter.com/7yWUPAbDhT

— Ministry of Electronics & IT (@GoI_MeitY) September 2, 2020