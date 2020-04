Petrecem din ce in ce mai mult timp informandu-ne online. Internetul a devenit, mai ales in ultima perioada, principala sursa de informare. Stiri, noutati, articole din diverse domenii de activitate, statistici privind situatia COVID-19 in Romania, sfaturi despre sanatate, dieta, sport sau nutritie sanatoasa… toate acestea ne sunt puse la dispozitie online. Exista mii de site-uri de informare, unele 100% veridice, altele deloc recomandate.

Pentru ca nu de putine ori si noi am fost pusi in situatia de a ne informa gresit, am ales sa dam nastere proiectului https://informata.info/, sub deviza „O revista online pentru femei informate”. Toti cei care ne calca pragul trebuie sa stie ca suntem o sursa de informare corecta si la indemana.

Ne adresam, in principal, femeilor care cauta sfaturi, recomandari, informatii utile despre tot ce inseamna viata de familie, viata de cuplu, sanatate, dieta, stil de viata sanatos, lifestyle, ingrijire, sport sau frumusete. Dorim sa oferim doamnelor de toate varstele stiri autentice, 100% veridice, sa le ghidam in alegerile pe care le fac si sa le ajutam sa fie mai aproape de informatiile care conteaza cu adevarat sau care sunt in targhetul lor.

Suntem o revista online pentru femei care mizeaza pe calitatea informatiilor furnizate, astfel ca, orice articol publicat este rezultatul unei activitati intense de documentare. Ne place sa consultam mai multe surse, pentru a ne asigura ca informatiile transmise sunt 100% in conformitate cu realitatea.

In cadrul Informata.info aducem in prim plan sfaturile si recomandarile specialistilor din domeniul infrumusetarii, ingrijirii personale sau sanatatii. De exemplu, daca esti in cautarea de sfaturi cu privire la dietele de slabire in tendinte, pe Informata.info iti sunt puse la dispozitie cele mai pretioase recomandari care sa te ghideze in deciziile pe care le vei lua.

Daca ai nevoie de ajutorul unui specialist in medicina si sanatate, pe Informata.info vei gasi detalii despre afectiuni si remedii corecte, fara reactii adverse. Daca vrei sa-ti schimbi stilul de viata sau sa adopti o nutritie bazata pe alimente sanatoase, pe Informata.info gasesti solutii salvatoare. Daca ai nevoie de activitati pentru copii, absolut necesare pe perioada pandemiei, am pregatit o lista de activitati care te vor surprinde.

Ceea ce dorim sa scoatem in evidenta este faptul ca revista noastra online pentru femei se indrepte catre mai toate nevoile de informare ale femeilor din Romania si acopera, treptat-treptat, toata gama de interese ale femeii moderne.