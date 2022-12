Obtinerea unor recolte bogate este influentata nu doar de grija cu care iti lucrezi pamantul si culturile, ci si de calitatea solului, care daca nu este imbogatit cu ajutorul unor fertilizatori – fie naturali, fie chimici – poate ajunge secatuit de vitaminele si elementele nutritive care ajuta plantele sa se dezvolte.

Plantele legumicole, cerealele paioase, pomii si arbustii fructiferi au nevoie de ingrasaminte, pentru a creste si a oferi fructe si recolte sanatoase. Acestea au nevoie de un aport de elemente nutritive mai ridicat comparativ cu plantele ornamentale. Acest fapt este determinat de sistemul radicular slab dezvoltat al acestora, care este raspandit in stratul superficial al solului, acolo unde nivelul de umiditate este mai crescut, determinand o capacitate redusa de absorbtie. De asemenea, un alt motiv este reprezentat de faptul ca legumele saracesc solul mai rapid de elementele nutritive din cauza productiilor mari realizate pe unitatea de suprafata.

Din acest motiv, aplicarea de ingrasaminte este esentiala pentru obtinerea unor culturi sanatoase si bogate.

De ce este esentiala folosirea substantelor chimice nutritive?

Substantele nutritive de acest tip contin trei compusi chimici esentiali pentru hranirea solului, si anume:

Nitrogen (azot) – are rolul de a stimula productia de clorofila si asigura dezvoltarea sanatoasa a frunzelor;

are rolul de a stimula productia de clorofila si asigura dezvoltarea sanatoasa a frunzelor; Fosfor – ajuta la dezvoltarea radacinilor si fructelor;

ajuta la dezvoltarea radacinilor si fructelor; Potasiul – ajuta plantele sa se hraneasca eficient.

Cum trebuie aplicate corect aceste ingrasaminte?

Pentru o aplicare corecta, trebuie sa acorzi o atentie sporita recomandarilor producatorilor. Pe eticheta, vei gasi informatii despre cat de des pot fi folosite aceste substante, momentul propice pentru aplicare, cat si tipul de culturi. Respecta instructiunile de pe eticheta intocmai, astfel incat sa eviti contaminarea solului si a recoltei.

Iata cum poti folosi ingrasamintele, in functie de:

Tip:

solubile – trebuie aplicate la fiecare doua saptamani, in perioada de crestere a plantelor;

trebuie aplicate la fiecare doua saptamani, in perioada de crestere a plantelor; granulate – trebuie aplicate, de regula, o data la 6-8 saptamani;

trebuie aplicate, de regula, o data la 6-8 saptamani; cu eliberare lenta – pot fi aplicate o singura data pe sezon, deoarece efectul lor dureaza cateva luni.

Perioada

Primavara este anotimpul ideal pentru fertilizarea solului pe care vei planta legume, flori si gazon. Daca iti doresti sa ai un gazon des si verde, atunci nu trebuie sa pierzi din vedere fertilizarea solului si la finalul verii.

Arbustii si copacii pot fi fertilizati tot bianual, o data in primavara si, ulterior, toamna tarziu. Trebuie insa sa ai in vedere ca toamna sa aplici o cantitate mai mica de fertilizator. Totodata, toamna este momentul ideal si pentru fertilizarea in cazul in care doresti sa plantezi copacei sau bulbi.

O exceptie de la aceasta regula o reprezinta trandafirii. Acestia sunt mai sensibili si au nevoie de un aport mare de elemente nutritive. In consecinta, solul pe care sunt plantati trandafirii va trebui fertilizat o data pe saptamana in perioada in care infloresc. In acest caz, recomandata este alegerea unor ingrasaminte solubile.

Cand NU trebuie aplicat fertilizator?

Specialistii in domeniu recomanda ca folosirea oricarui tip de fertilizator sa fie evitata in perioadele ploioase. In cazul in care vei aplica solutiile in aceste perioade, nu vei obtine rezultatul scontat, deoarece apa va dilua solutia folosita si fertilizarea nu va avea efect.