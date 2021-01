Mai mult decât în alte domenii, viitorul industriei auto se scrie chiar acum, iar mașinile pe care le vom conduce cu toții peste câțiva ani sunt deja pe autostrăzi și drumuri din toată lumea, fie ca prototipuri, fie ca automobile pe care pasionații de tehnologie le-au ales deja pentru facilitățile pe care le oferă.

La baza dezvoltării industriei auto și a îmbunătățirii circulației pe căile rutiere stau inovații high-tech pentru automobile și alte tipuri de autovehicule. Iată care sunt cele mai interesante noutăți din domeniu:

Tehnologia plug-in hybrid

Tehnologia plug-in hybrid combină două surse de propulsie, și anume un motor electric alături de un motor cu combustie internă. Un motor termic, montat de obicei deasupra punții din față, longitudinal sau transversal, lucrează în tandem cu un motor electric plasat între propulsorul cu ardere internă și cutia de viteze chiar în carcasa transmisiei sau pe puntea din spate. Activarea sau dezactivarea motoarelor se face automat sau cum dorește șoferul, în funcție de modul de rulare pe care îl alege.

Mașinile plug-in hybrid reduc emisiile poluante pentru că rulează 100% electric. Totodată oferă o reîncărcare rapidă și ușoară a bateriilor. Încărcarea bateriilor se realizează la prize convenționale sau la stații de încărcare rapidă, iar pe viitor se preconizează o infrastructură superioară, care să permită încărcarea wireless.

Camere digitale 360°

O inovație utilă pentru automobile este posibilitatea de montare a mai multor camere digitale, care să fie redate simultan la bordul mașinii. Șoferul are posibilitatea să regleze fiecare cameră după cum are nevoie și chiar să sincronizeze aceste dispozitive cu gadgeturile personale: smartwatch, smartphone etc.

În acest context, este foarte importantă conectivitatea camerelor, care este asigurată prin Wi-Fi. Pe baza unui sistem de camere digitale 360 se obține un răspuns mai rapid și mai eficient de avertizare în cazuri de părăsire involuntară a benzii de circulatie, atenționare împotriva oboselii sau de semnalizare a unui pericol potențial de coliziune frontală.

Anvelope high-tech

Pentru ca inovațiile în domeniu auto să fie valorizate complet, este nevoie de îmbunătățirea modului de rulare, așa că preocuparea pentru crearea unor anvelope high-tech este o tendință importantă.

Marii producători creează jante din aliaj ușor și produc constant noi tipuri de cauciucuri, create din compuși care înglobează materiale inovative, mult mai rezistenți și cu o tracțiune superioară.

Cele mai multe inovații high-tech pentru jante din aliaj vizează două criterii de bază: design și performanță. Se aplică un tratament termic special după turnare, iar greutatea redusă a maselor rotaționale și suspendate (anvelopă, jantă, sistem de frânare) asigură o scădere a uzurii suspensiei, o aderență superioară, confort și handling sporite.

Tehnologia de ultimă oră utilizată în producerea de jante și anvelope garantează caracteristici de accelerare si franare net superioare, contribuie la creșterea puterii motorului și la scăderea consumului de combustibil.

Caroserie cu capacitate de stocare electrică

Tehnologiile care au permis utilizarea de polimeri și fibră de carbon pentru producerea de caroserii nu sunt o noutate, dar s-a mers cu un pas mai departe și se lucrează intens la caroserii cu capacitate de stocare electrică.

Este vorba despre segmente de caroserie din fibră de polimer și rășină de carbon, care au trecut toate testele de rezistență și s-au dovedit a fi îndeajuns de puternice și pliabile ca să fie deja utilizate la construcția de mașini pentru uz general.

Panourile montate în caroserii vor putea captura energie din mers sau o vor stoca atunci când mașina este lăsată să se încarce peste noapte, urmând să transfere ulterior capacitatea stocată către autovehicul, atunci când este nevoie.

Geamuri electrocrome

O altă inovație high-tech utilă pentru autoturisme este tehnologia care permite inchiderea sau deschiderea la culoare a geamurilor printr-o simplă apasare de buton. Astfel pasagerii vor fi apărați de razele soarelui, șoferul va beneficia de o vizibilitate mai bună, iar funcționarea aerului condiționat din interiorul mașinii va avea eficiență maximă.

Display cu realitate augmentată

Există deja mașini care sunt dotate cu display integrat in parbriz, iar pe viitor această tehnologie va oferi o variantă interactivă de furnizare și prelucrare a informațiilor.

În mașinile viitorului, șoferii vor avea posibilitatea să afle detalii despre obiectele din exteriorul mașinii chiar în timpul mersului, printr-un touchscreen aflat pe parbriz, pe care îl pot acționa prin atingere sau chiar prin simplă comandă vocală. Distanța prea mică între două mașini și apropierea de un obstacol vor fi semnalizate direct pe parbriz, împreună cu instrucțiunile necesare pentru manevra de ocolire.

Într-adevăr, în domeniul producției de automobile și de componente pentru autovehicule tehnologiile avansate sunt deja prezente. Inovațiile high-tech transformă modul în care conducem mașinile și caracteristicile constructive ale acestora, iar mersul pe patru roți devine tot mai mult o călătorie în viitor.