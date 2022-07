Inovatiile aduse de solutiile de ambalare din plastic de la SchoellerAllibert

Putem spune ca nu exista afacere, in domeniile de productie, unde recipientele, in nenumaratele lor forme, sa nu fie utilizate in mod constant, de la mici ladite pana la containere, navete sau box-paleti, un recipient pe cat de comun, pe atat de util in ceea ce priveste manevrarea facila atat de catre operatori umani cat si de utilaje in procese de depozitare, stacare, transport.

O data cu imbunatatirea ca ca si materia, multi producatori si-au dat seama ca plasticul poate fi un inlocuitor excelent pentru multe alte materiale, de la lemn pana la metal, in ceea ce priveste aceste recipiente si solutii de ambalare sau de transport, oferind numeroase avantaje: posibilitatea de realizare in orice forma si marime, costuri mici de productie si de intretinere, posibilitatea de reutilizare, preturi mici de achizitie, rezistenta mare in timp in special la agenti chimici, umiditate sau inghet, printre multe altele. SchoellerAllibert, unul dintre cei mai mari producatori de solutii din plastic le pune la dispozitie clientilor numeroase produse, special create pentru un anumit domeniu de activitate si pentru anumite sarcini, si manuale dar si automare, unde sunt utilizate masini si utilaje de manevrare, ambalare, transport si asa mai departe.

Compania, avand deja multi ani de la creare si realizand in mod constant noi produse, ne ofera in prezent mii de modele de diferite, ca si dimensiuni, tipurile de plastic din care sunt realizate, modelul dupa care au fost create, scopul in care se doresc a fi utilizate, printre altele si de asemenea, pe langa modelele deja existente, realizeaza si produse la comanda, dupa specificatii exacte ale clientului.

Prin alegerea solutiilor propuse de Schoeller Allibert, orice afacere se poate dezvolta mai usor, in toate aspectele. Iata cateva dintre motivele care sa sustina aceasta afirmatie:

Sunt inovatoare. Create pentru a tine pasul cu procesele moderne, recipienetele pot fi create atat pentru a fi manevrate manual cat si cu ajutorul aparatelor si utilajelor. Sunt potrivite asadar si pentru linii de productie automatizate, ca de exemplu in cazul bauturilor, unde, dupa imbuteliere, sunt asezate de brate robotice in navetele de plastic

Au preturi de achizitie foarte accesibile si astfel, chiar si firmele mici isi pot permite sa le achizitioneze

Pot fi utilizate in numeroase aplicatii. Astfel, in cadrul aceleiasi companii, pot fi utilizate in mai multe scopuri chiar dca initial sunt alese pentru ceva specific

Sunt reutilizabile. Comparativ cu alte solutii, precum cele din carton, cutiile si containerele din plastic se spala si se curata usor si pot fi reutilizate, in acelasi scop sau in altele. Astfel, nu este necesara achizitia constanta de noi cutii iar curatarea se realizeaza cu costuri destul de mici, companiile care le utilizeaza reusind astfel de economiseasca mai mult an de an

Schoeller ofera nu doar posibilitatea de achizitie ci si de inchiere a produselor lor. Pot fi inchiriate cutii plastic Schoellerallibert de orice tip, la preturi foarte bune. In acest fel, o firma poate apela la produsele lor pentru anumite perioade de timp, cand au nevoie de un volum mai mare, de exemplu, precum un contract temporar. In acest fel, nu vor ramane dupa aceea cu recipiente in plus si nici nu vor avea nevoie de spatiu de depozitare suplimentar

Cutiile din categoria „stackables”, stivuibile, sunt perfecte pentru afacerile ce se ocupa cu depozitare si au nevoie de solutii eficiente. Aceste cutii pot fi stivuite usor si rapid si ofera mai multa stabilitate si siguranta pentru continut si in timpul transportului

Realizate din plastic de calitate superioara, sunt foarte rezistente. In acest fel, asemeni atributului de reutilizare, nu este nevoie ca utilizatorii sa le schimbe constant si astfel, se pot realiza din nou economii in timp

Se poate opta pentru diverse specificatii in cazul fiecarei cutii, ca de exemplu daca sa aiba capac sau nu, printre multe alte posibilitati. Acestea se pot obtine totodata si separat, fiind perfecte in businessurile unde cutiile pot fi utilizate in mai multe scopuri. Si cu capac dar si fara capac, se pot stivui la fel de usor

Produsele lor se dezvolta in mod continuu ca urmare a cererii tot mai variate din partea clientilor, zi de zi aparand pe piata noi produse si noi necesitati in industrie si un numai, unde solutiile de ambalare, depozitare si transport sunt esentiale. Asadar, si domeniile de activitate pe care le pot acoperi sunt din ce in ce mai multe, oferind din ce in ce mai multa valoare fiecarei afaceri care alege Schoeller Allibert. Asta pentru ca, ca in cazul oricarui produs, si ambalajul in care este oferit sau prezentat joaca un rol important, cand vine vorba de vanzare cel putin. Se opteaza aici si pentru utilitate dar si pentru posibilitatile de promovare, a afacerii, a brand-ului care foloseste cutiile, ca in cazul navetelor de bere.

Prin rezistenta lor superioara, posibilitatea de a fi modificate si adaptate la diverse situatii si sarcini, face aceste cutii foarte eficiente si practice. Compania se concentreaza in jurul a 10 categorii principale de solutii de ambalare din plastic, dupa cum urmeaza: containere mari pliabile, lazi pliabile, boxpaleti rigizi din plastic, navete si tavi pentru industria bauturilor, containere stivuibile, navete dublu stivuibile, galeti certificate ONU pentru manipularea substantelor periculoase, containere IBC pliabile pentru manipularea lichidelor, paleti din plastic si carucioare pentru manipularea navetelor. Acestea la randul lor contin diverse alte subcategorii, dezvoltate pentru a fi cat mai utile in fiecare dintre domeniile pe care le pot acoperi.