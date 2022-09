Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor a încheiat ancheta privind încălcarea comisă de Instagram în gestionarea datelor copiilor – despre care se vorbea în 2020 – și a amendat rețeaua de socializare controlată de Meta cu 405 milioane de euro , emitând astfel a doua amendă. mereu sus. Cea mai mare lovitură a fost către Amazon pentru 746 de milioane de dolari în urma utilizării datelor pe care nu ar fi trebuit să le proceseze.

În ceea ce privește Instagram, povestea se învârte în jurul gestionării datelor contului utilizatorilor minori care s-au înregistrat pe platformă cu conturi de afaceri și de creatori , ale căror date sensibile precum e-mailurile și numerele de telefon au fost tratate în același mod cu ceea ce este posibil să face.cu cele ale utilizatorilor adulti. Menționăm că, începând din vara anului 2021, Instagram a intervenit prin modificarea implicită a datelor de confidențialitate pentru conturile minorilor sub 16 ani.

Momentan , DPC nu a împărtășit informații mai precise cu privire la caz – ar trebui să ajungă în cursul săptămânii viitoare – dar estimările anterioare identificaseră numărul de conturi legate de minori implicați în afacere la 5 milioane. Între timp, se pare că DPC are cel puțin alte 6 investigații planificate privind companiile controlate de Meta. Între timp, acesta din urmă a comentat povestea prin cuvintele unui purtător de cuvânt care a declarat:

Această investigație s-a concentrat pe setările vechi pe care le-am actualizat în urmă cu peste un an și, de atunci, am lansat multe funcții noi care mențin adolescenții în siguranță și le păstrează informațiile private. Oricine sub 18 ani își găsește un cont privat imediat ce se înregistrează pe Instagram, astfel încât doar persoanele pe care le cunosc pot vedea postările lor, plus adulții nu pot scrie mesaje private adolescenților care nu îi urmăresc ei înșiși. Am cooperat pe deplin cu DPC în timpul investigației și examinăm cu atenție decizia lor finală.