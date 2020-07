Instagram lansează o funcție prin care utilizatorii pot fixa comentariile

Prin intermediul unui nou update, Instagram permite utilizatorilor fixarea comentariilor pentru fiecare postare individuală, astfel încât să sprijine angajamentul corect în conversație și evitarea bullying-ului pe platformă.

Această funcție a fost testată încă din luna mai 2020, împreună cu eleminarea comentariilor în masă. Acum, Instagram a decis că și fixarea este o funcție utilă, hotărând să o lanseze public către toți utilizatorii.

Pentru a fixa un comentariu în partea de sus a secțiunii, trebuie doar să tragi spre stănga comentariul respectiv și să apeși pe iconița Pin. Astfel, va fi mutat la început, unde e vizibil tuturor utilizatorilor. Acest lucru poate fi efectuat cu un număr de maxim trei comentarii.

Alte opțiuni care sunt valabile atunci când dai swipe spre stânga mai sunt cele de Reply, Report și Delete. Prin intermediul lor, poți modera foarte ușor comentariile necorespunzătoare. De altfel, poți răspunde la cele care îți plac și să le evidențiezi pe această cale.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020