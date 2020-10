Instagram permite live-uri de pana la 4 ore

Instagram e pe cale sa ne permita live-uri foarte lungi, este vorba de o perioada de pana la 4 ore, compania si-a facut anuntul printr-un tweet.

Odată cu actualizarea, funcția de streaming va suporta până la patru ore de streaming continuu. În mod implicit, Instagram vă permite în prezent să realizați videoclipuri live de până la 60 de minute, dar compania a încălcat deja și a extins limita pentru unele conturi în cursul anului 2020.

🌟3 updates about Live🌟

🎥You can now go Live for up to 4 hours

🎞You can save your Lives for 30 days before they delete

📺 You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/0wipQJXr1F

— Instagram (@instagram) October 27, 2020