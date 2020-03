Ați achiziționat un laptop HP și nu a venit cu cd-ul de instalare drivere? Sau ați reinstalat windows-ul și vreți să actualizați driverele?

În general, laptopurile care se vând cu windows preinstalat, au și un cd cu drivere sau o partiție de recovery unde sunt stocate fișierele de backup ale sistemului de operare împreună cu driverele laptopului. Laptopurile care se vând fără windows preinstalat, cu linux sau freedos, nu au în cutie și un cd cu drivere, astfel că trebuie descărcate de pe internet.

De exemplu, Windows-ul XP nu recunoaște foarte multe componente și nu are integrat un modul bun de căutat drivere online direct din device manager. În schimb, Windows-ul 7 sau 8 are integrat un modul destul de bun de recunoaștere a driverelor direct din device manager a multor componente. Cu toate acestea, rămân drivere neinstalate și în plus, cel mai bine este să descărcați ultimele drivere de pe site-ul oficial al producătorului.

În prima parte a acestui tutorial, veți vedea cum puteți găsi driverele pentru orice model de laptop HP care nu are cd cu drivere (sau e prea vechi și trebuie actualizate) sau nu are partiție de recovery.

1. Instalare drivere laptop HP – descărcare manuală (recomandată)

Modelul scris sub rama display-ului sau chiar pe ramă, nu este suficient pentru a găsi driverele potrivite. Acel model reprezintă o serie produsă de HP din care fac parte mai multe laptopuri, dar cu diverse configurații și piese. De ex. HP 650 sau G62 sunt produse în zeci sau sute de configurații diferite.

Pe spatele laptopului există o etichetă unde este trecut modelul care începe cu Product sau cu #. Modelul mai poate fi găsit la unele modele și sub baterie (scoateți bateria). Mai rar, modelul poate fi găsit și sub un capac de pe spatele laptopului. De ex. modelul poate fi B6N19EA sau DV6-2120eq.

Există modele care sunt produse doar pentru anumite țări, astfel că nu veți găsi modelul respectiv pe domeniul com, ci pe al țării respective. De ex. putem avea un model HP Pavilion DV5-1120it, unde it vine de la Italia. Astfel că veți găsi modelul doar pe HP Italia. În caz că nu găsiți modelul pe site-ul HP din linkul de mai sus, puteți căuta direct pe google, primul sau al doilea link sunt direct pe site-ul regional HP potrivit.

După identificarea modelului de pe laptop, intrați pe site-ul oficial HP, introduceți modelul în căsuța din stânga. În funcție de serverul pe care vă redirecționează după ce ați ales modelul, puteți avea interfețe diferite ale site-ului de descărcări, le puteți vedea mai jos.

Apoi alegeți ce sistem de operare aveți (atenție la 32 sau 64 biti). Pentru a afla versiunea, click dreapta pe My Computer -> Properties. Dacă tot sunteți acolo, trebuie să intrați în Device manager (click dr pe My Computer -> Properties -> Device Manager), unde puteți vedea ce drivere sunt instalate și care nu sunt.În următorul ecran după alegerea sistemului de operare va apărea o listă cu toate aplicațiile și driverele oferite de HP pentru acest model aranjate pe categorii și cu un buton de Download în dreptul fiecăreia. Descărcați pe rând driverele necesare. De obicei, aveți nevoie de chipset (dacă există), video, audio, wireless, lan, card reader și touchpad. Acestea sunt cele mai uzuale, fiecare laptop putând avea particularitățile lui.

La wireless puteți găsi mai multe modele, asta pentru că e posibil ca modelul respectiv să se fi produs cu mai multe tipuri, cele mai folosite fiind: Atheros, Intel și Broadcom. Dacă sunt mai multe variante, pentru a-l descărca pe cel corect, vă uitați pe spatele laptopului sau sub baterie și lângă eticheta cu modelul, trebuie să fie o alta cu unul din aceste nume în componență, de obicei pe cea cu FCC ID.

Mai pot apărea probleme de identificare la placa video. Dacă nu știți deja ce placă video aveți, acest lucru îl puteți afla de pe stickerul lipit în dreapta sau în stânga laptopului ori din specificațiile laptopului găsite pe internet. În mod normal, plăcile video sunt de la nVidia, AMD (ATI) sau Intel. Pe unele laptopuri cu tehnologia nVidia Optimus sau AMD Hybrid există 2 plăci video: cea integrată Intel HD Graphics și una dedicată nVidia sau AMD. Trebuie instalate ambele drivere pentru a funcționa corect laptopul și pentru a beneficia de performanțele lui.

La laptopurile vechi, pot apărea probleme cu lipsa driverelor de Windows 7 de pe site-ul producătorului. Există 2 posibilități aici:

instalați driverele de Vista cu opțiunea de compatibilitate:

Descărcați driverul de Vista 32 sau 64, în funcție de ce sistem aveți, extrageți arhiva spxxx.exe cu Winrar (click dreapta pe fișierul descărcat și Extract to spxxx), apoi intrați în folderul nou creat și căutați setup.exe. Click dreapta -> Properties – > Compatibility – > aici bifați Run this program in compatibility for: Windows Vista și mai bifați jos Run as administrator -> Apply -> Ok. Instalați normal. Același lucru îl puteți face și dacă aveți Vista instalat și nu s-au făcut drivere decât pentru XP.

căutați pe rând pe site-urile producătorilor fiecărei componente neinstalate implicit de Windows 7: Realtek, Atheros, Broadcom, nVidia, ATI, etc și descărcați de acolo driverul pentru Windows 7.

2. Instalare drivere laptop HP – descărcare automată

HP furnizează aplicația HP Softpaq manager pentru a căuta și instala automat driverele pentru laptop. Pentru a putea rula, are nevoie de NET Framework 3.5 să fie instalat înainte. Eu am testat pe un Windows 8 64 biti care are integrat NET Framework 4.5, dar tot a fost nevoie să instalez 3.5.

După instalare rulați programul care va încerca să detecteze automat modelul. Din păcate, modelul pe care am testat nu era în listă, așa că nu a funcționat, însă sunt foarte multe modele compatibile, așa că dacă nu vă descurcați cu instalarea manuală de mai sus (recomandată), puteți încerca și cu acest program.

3. Instalare drivere laptop HP – modul recovery

Pe majoritatea laptopurilor cu windows preinstalat, producatorul a pregătit o partiție de recovery unde sunt stocate fișierele de restaurare ales sistemului de operare împreună cu driverele. Prin accesarea funcției de recovery, laptopul va fi adus la starea lui inițială, așa cum a fost la început când l-ați cumpărat.

Partiția de recovery se poate accesa prin apăsarea tastei F11 la pornirea laptopului, după care urmați instruțiunile de acolo, softul poate fi diferit de la un model la altul. Dacă aveți posibilitatea și Windowsul vechi mai pornește, faceți backup la date pentru că restaurarea imaginii din partiția de recovery va șterge tot. Unele softuri de recovery fac o singură partiție C pe tot hdd-ul, altele îți oferă posibilitatea să alegi ce să restaurezi.

Dacă ați repartiționat hdd-ul, partiția de recovery nu va mai funcționa pentru că este foarte posibil să o fi șters sau să nu o mai vadă managerul de boot. Dacă știți sigur că nu ați șters partiția de recovery, dar tot nu pornește procesul de recovery, puteți încerca softul de aici. Este vorba de Paragon Backup & Recovery 2013, este gratuit. Îl puneți pe un stick, bootați de pe el și în meniul lui există opțiunea să caute pe hdd după sisteme de operare instalate. Dacă partiția de recovery încă există, o veți putea alege acolo și să porniți recovery-ul de pe ea.

Dacă aveți nevoie de orice driver pentru vreun laptop HP pe care nu îl găsiți pe site-ul oficial, îmi puteți scrie aici să vă ajut să îl găsiți.