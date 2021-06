Intalnire de afaceri online: cum iti pregatesti biroul

Pe fondul pandemiei, multe dintre activitatile curente ale companiilor s-au mutat in mediul online si sunt semne clare ca trendul se va pastra si dupa ce criza sanitara va fi declarata incheiata. Printre aceste activitati care se desfasoara preponderent in online se numara sedintele si intalnirile de afaceri, astfel ca acum putem vorbi de un set de reguli de care trebuie sa tii cont atunci cand participi la o astfel de intrevedere.

Astazi iti vom spune cum trebuie sa iti pui la punct biroul atunci cand ai programata o intalnire de afaceri cu un partener important.

Aranjeaza decorul

Chiar daca nu mai trebuie sa iti aranjezi biroul in cele mai mici amanunte pentru a primi vizita interlocutorului, trebuie sa te preocupi de toate detaliile vizuale care vor aparea in fundal. Daca vrei sa stai la birou, dar ai o fereastra in spate, aceasta trebuie cumva obturata, pentru ca lumina de afara va bate direct in camera de filmat, iar interlocutorul nu va putea sa vada mare lucru. Cel mai bine este sa ai in spate un perete alb, eventual cu cateva tablouri sau fotografii inramate, sau un panou realizat special pentru a servi ca fundal in timpul videoconferintelor. Esential este ca orice se va afla in fundal sa arate impecabil, fara pete, gauri, sau alte imperfectiuni.

Vei sta asezat pe un scaun de birou, care este un alt element important din punct de vedere vizual. Din acest motiv, scaunul nu trebuie sa nu fie rupt, inclinat, cu pielea spatarului crapata sau patata. Daca exista astfel de imperfectiuni, nu incerca sa le acoperi punandu-ti sacoul pe spatar sau acoperindu-l cu o husa.

Verifica tehnica de comunicatie

Odata ce ai pus la punct toate detaliile legate de elementele de fundal, este momentul sa te asiguri ca tehnica de comunicatie functioneaza corespunzator si nu iti va pune probleme. In functie de posibilitatile financiare ale companiei, poti avea la dispozitie un sistem performant pentru videoconferinte sau va trebui sa te folosesti de calculator sau laptop pentru a comunica. Indiferent de situatie, echipamentul trebuie verificat inainte de ora stabilita pentru intalnirea on-line. Verifica functionalitatea camerei, a microfonului si a castilor, conexiunea la internet si platforma online pe care urmeaza sa aiba loc intalnirea. De asemenea verifica inca o data pozitionarea camerei, pentru a te asigura ca surprinde cadrul ideal.

Elimina factorii perturbatori

Inainte de o astfel de intalnire, trebuie sa iti iei si masuri pentru a te asigura ca nu va interveni nimic care sa perturbe discutia. Opreste toate aparatele care fac zgomot, inchide ferestrele si da-ti telefonul pe silent. De asemenea, anunta-ti si colegii ca vei avea o sedinta importanta si roaga-i sa nu te deranjeze in perioada respectiva. Nu in ultimul rand, daca astepti o vizita sau aveai fixata o alta intalnire, ia legatura cu persoana respectiva si contramandeaza.

Pune-ti la punct tinuta

Si in cazul discutiilor importante online trebuie respectat un dress code, asa ca tinuta office este obligatorie. Chiar daca ai venit la birou intr-o tinuta mai lejera, nu te poti prezenta asa in fata interlocutorilor, pentru ca ar putea interpreta asta ca lipsa de respect sau ca o dovada de neseriozitate. De buna seama ca ai pregatita la birou o tinuta office pentru intalnirile importante, asa ca este cazul sa o folosesti. Inainte de a intra in legatura online cu interlocutorul, mai verifica o data daca iti sta bine cravata, daca ai camasa incheiata la toti nasturii iar sacoul arata impecabil.

Dupa ce ai parcurs toate aceste etape, esti pregatit sa intri in legatura cu partenerul de afaceri. Ca si in cazul unei intalniri face to face, punctualitatea este foarte importanta si in aceasta situatie, asa ca trebuie sa ai grija ca totul sa fie gata pana la ora stabilita pentru sedinta.