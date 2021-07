Intarzieri colete Posta Romana Bucuresti – De cele mai multe ori, cand comandam ceva din strainatate, din China de pilda, vom primi produsele prin Posta Romana. Posta Romana are deja un sistem foarte bine pus la punct de gestionare a acestor tipuri de livrari, dar nu e perfect, asa ca mai apar erori si probleme. Produsele au in general Free Shipping, deci transport gratuit, dar ajung de la 15 zile la patru luni uneori, ceea ce e prea mult. Daca ai facut deja comanda si astepti colete in ianuarie si februarie vei avea de asteptat ceva mai mult pentru ca e prea aglomerat.

Probleme mari vei avea daca produsul comandat trece prin BSI Bucuresti sau Biroul de Schim International. Aici se triaza si se sorteaza, dupa care toate colectele sunt realocate catre oficiile postale din zona unde e adresa destinatarului. De foarte multe ori vezi acelasi status In prelucrare zile intregi pentru o comanda ce urmeaza a fi livrata. Se intampla ca un colet sa fie redirectionat spre Posta Vamala, si iar sunt Intarzieri colete posta romana foarte mari-de regula doar coletele cu valoare mare ajung acolo, deci tot ce depaseste suma declarata de 10 euro. Dar pot sa te trezesti cu un colet in Posta Vamala si atunci cand declari o valoare prea mica pentru cat ar costa produsul pe care il primesti.

Ce ai de facut pentru a rezolva orice problema legata de Intarzieri colete posta romana?

Pana sa putem face ceva in privinta unor Intarzieri colete posta romana ajunse si in Posta Vamala trebuei sa tot verificam pana cand avem statusul coletului schimbat in Avizat. Primim aviz in cutia postala sau avem deja cod de urmarire. Avem avizul mergem direct la Posta Vamala cu un buletin, cu dovada platii, cu adresa exacta de livrare, cu orice fel de chitante si extrase de cont care dovedesc si plata corecta. Uneori se va cere si un prinscreen cu produsul respectiv ca sa vada autoritatile ca el exista.

Daca ai norocul sa ai Intarzieri colete posta romana, dar sa fi ajuns coletul in posta de cartier, atunci prezinti doar avizul fizic primit si un buletin. E bine sa ai tracking number cand faci comenzi prin posta, asta pentru ca orice fel de colet e scanat in tara si are automat un cod de urmarire. Codul il gasesti unde ai facut comanda, pe un site tert de unde ai cumparat si il introdui rapid in aplicatia web a Postei Romane pentru a putea sa vezi ce se mai intampla cu livrarea ta.

Aici vei vedea mai multe tipuri de status al unei livrari, indiferent ca sunt sau nu Intarzieri colete posta romana.

De pilda poti avea Sosit in Romania BSI Bucuresti, si stii ca e deja in procesare si astepti, dar si Primit de la expeditor BSI Bucuresti, si stii ca au trecut 24 de ore dupa ce a ajuns in Romania deja. Daca vezi In prelucrare BSI Bucuresti stii sigur ca a inceput procesarea, dar va dura ceva pana sa il vezi si in posta de cartier.

In cel mai fericit caz vezi Programat pentru predare si ti se da data de cand va fi predat la oficiul X, deci ai coletul care a ajuns la oficiu sau la Posta Vamala. La statusul Avizat primiti imediat avizula acasa si stiti cand veti putea lua produsul.

Multe colete din exterior se verifica la intrarea in Romania. Cu Track & Trace putem vedea in functie de numarul trimiterii ce se mai intampla cu respectivul colet. Doar trimiterile cu indicativul R recomandata, C colet, E Express Mail Service sau VN scrisoare cu valoare recomandata pot fi verificate asa.

Corespondenta neinregistata, pachete mici, simple nu se poate urmari cu sistemul de tracking. Ele ajuns pur si simplu la destinatar fara a mai putea sa urmarim ceva. Daca ai de primit ceva voluminos sau deja inregistrat cu Recomandat sau Confirmare primite se distribuie doar de catre un factor postal si se lasa si avize cand nu e gasit acasa destinatarul.

Ar fi indicat sa avem la noi mereu si reclamatiile la operatorul postal de originie ca sa se poata face o verificare amanuntita asupra livrarilor. Orice colete din China de la persoane juridice se ridica doar din Vama. La posta de cartier ai doar colete care vin de la persoane fizice, fiind considerate cadou si nu trec prin Vama si toate procedurile stricte.