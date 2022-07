Intel are in plan cresterea preturilor la procesoare anul acesta

Intel se pregateste sa creasca preturile la procesoarele si chipurile sale. Astfel, procesoarele vizate de scumpiri vor fi mai ales cele din gama high-end (dar nu numai), dar si diverse alte cipuri vor fi scumpite, printre care module WiFi si alte cipuri pentru conectivitate. Compania si-a anuntat deja partenerii de aceste schimbari, asadar cresterile de preturi la PC-uri si laptopuri in ultima parte a anului nu ar trebui sa ne surprinda.

Producatorul motiveaza actiunea prin costurile crescute de fabricatie si transport, astfel ca majoritatea procesoarelor Intel ar putea sa se scumpeasca cu pana la 10%, 20%, sau chiar mai mult in unele cazuri. Inflatia este, de asemenea, un alt motiv sustinut.

In mod ciudat, aceasta crestere de preturi va coincide cu scaderea cererii pentru console de gaming, componente de PC si monitoare, in timp ce stocurile magazinelor raman la niveluri ridicate. Numai piata globala de PC-uri in sine a scazut cu aproape 13 procente in ultimul trimestru.

Avand in vedere ca placile video se ieftinesc incetul cu incetul (datorita scaderii crypto), iar procesoarele urmeaza sa se scumpeasca din toamna, probabil vara aceasta este momentul potrivit pentru a construi un PC daca aveti nevoie de unul nou.