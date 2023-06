Intel confirma lansarea noilor procesoare Core Raptor Lake ca fiind de a 14-a generatie

Intel a confirmat recent ca noile procesoare Core Raptor Lake vor fi lansate sub numele de a 14-a generatie. Acestea vor fi ultimele procesoare Intel pentru socketul LGA 1700 si vor aduce in principal o crestere a frecventelor si cateva optimizari secundare. Cu toate acestea, nu se asteapta imbunatatiri semnificative in performanta fata de generatia anterioara, ceea ce ridica intrebarea daca vor fi capabile sa depaseasca procesoarele AMD.

Schimbarea de nomenclatura nu se va produce

In ciuda faptului ca Intel a decis sa schimbe categoriile cu noile procesoare mobile Raptor Lake-U si Meteor Lake-P, care vor fi numite de la a 1-a generatie, nu se asteapta ca nomenclatura sa fie schimbata si pentru procesoarele destinate desktop-ului. Acest lucru ar putea sa se intample cu noile procesoare PowerVia, care vor aduce un nou sistem de alimentare, dar acest lucru nu se va intampla cu Raptor Lake.

Performantele noilor procesoare, inca incerte

In prezent, AMD se afla in fruntea competitiei cu procesoarele sale de a 7000-a serie, care utilizeaza cache-ul tridimensional. Nu se stie daca cresterea frecventelor noilor procesoare Raptor Lake va fi suficienta pentru a compensa lipsa acestei tehnologii. De asemenea, nu se asteapta ca noile procesoare sa ofere performante semnificativ mai bune decat cele ale procesoarelor Intel Core i9-13900K.

In concluzie, desi Intel a confirmat lansarea noilor procesoare Core Raptor Lake ca fiind de a 14-a generatie, nu se asteapta ca acestea sa ofere imbunatatiri semnificative in performanta fata de generatia anterioara, ceea ce ridica intrebarea daca vor putea depasi procesoarele AMD.